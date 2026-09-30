อนุทิน วอนทุกหน่วยงาน ต้องใจกว้าง อดทนฟังเสียงวิจารณ์น้ำท่วม จากประชาชน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 09:18 น.
อนุทิน ขอให้ทุกหน่วยงาน ต้องใจกว้าง อดทนฟังเสียงวิจารณ์น้ำท่วม จากประชาชน

นายยกฯ อนุทิน นั่งหัวโต๊ะประชุมรับมือน้ำท่วม วอนทุกหน่วยงาน ต้องใจกว้าง อดทนฟังเสียงวิจารณ์น้ำท่วม จากประชาชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายอนุทินกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการรับมือและรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วม ทั้งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากและน้ำท่วมในจังหวัดอื่นทั่วประเทศ โดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแก้ไขปัญหาในกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่เป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

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รัฐบาลไทย

จุดมุ่งหมายสำคัญคือการอุดรอยรั่วและเติมเต็มภารกิจต่างๆ ให้สมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นายอนุทินกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานรวมถึงจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือและดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมา ส่งผลให้การให้ความช่วยเหลือเป็นไปในระดับที่ดี โดยตลอดช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา ได้เห็นการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าพื้นที่เพื่อดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่

นายอนุทินกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ได้เห็นสภาพความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ประสานการทำงานกับทุกหน่วยงาน โดยยอมรับว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เสียงตำหนิ และคำต่อว่าจากประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องน้อมรับ เพราะในสถานการณ์เช่นนี้ เสียงสะท้อนเหล่านั้นคือความต้องการของประชาชนที่ส่งออกมา เพื่อให้ภาครัฐนำไปหาวิธีการแก้ไขและตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่สุด พร้อมกล่าวว่า

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“ผมเผชิญมาทุกสถานการณ์ อยากให้ทุกคนใจกว้างและอดทน อย่าไปถือสากับคำพูดต่างๆ แต่ให้นำสิ่งเหล่านั้นมาหาวิธีแก้ปัญหาให้ประชาชน ทุกคนต้องร่วมกันทำงาน ไม่ขัดแข้งขัดขากัน และใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ในการแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ ผมเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจ”

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นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมรับมือน้ำท่วม
รัฐบาลไทย

นายอนุทินกล่าวอีกว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก แต่จากนี้จะมีการประชุมในลักษณะเดียวกันทุกวัน เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถประสานข้อมูลและติดตามสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากหัวหน้าหน่วยงานมีภารกิจจำเป็น ก็ไม่จำเป็นต้องยกเลิกงานเดิม สามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ถือเป็นการจัดระบบการประชุมและประสานงานในลักษณะดังกล่าวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2554 โดยนำประสบการณ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีการประชุมทุกเช้ามาปรับใช้ ทำให้สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ และเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรอบด้าน

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นายอนุทินกล่าวว่า “เรามาประชุมกันทุกเช้า เพื่อให้การประสานข้อมูลเป็นระบบและต่อเนื่อง ไม่ต้องกังวลว่าหน่วยงานหนึ่งจะดำเนินการอะไรแล้วอีกฝ่ายไม่รับทราบ หากเราไม่เชื่อมโยงการทำงานเข้าด้วยกัน กรุงเทพฯ เร่งสูบน้ำทุกวัน ขณะที่กรมชลประทานก็ดำเนินการระบายน้ำ หากต่างฝ่ายต่างทำโดยไม่มีการประสานงานกัน ก็อาจทำให้ทรัพยากรที่ใช้ไปไม่เกิดประโยชน์สูงสุด”

พร้อมย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบหรือระบุว่าเป็นพื้นที่พิเศษที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวได้ เพราะความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับประชาชน และเมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ว ภารกิจของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 09:18 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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