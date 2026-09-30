ไทยคว้าเหรียญเงิน ผลัด 4×100 ม. ผสม พ่ายจีน 0.09 วิ ‘บิว ภูริพล’ ซิวเหรียญที่ 3

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 09:07 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 09:07 น.
ไทยคว้าเหรียญเงิน ผลัด 4x100 ม. ผสม พ่ายจีน 0.09 วิ ‘บิว ภูริพล’ ซิวเหรียญที่ 3

จารึกประวัติศาสตร์รายการใหม่ ลมกรด 4×100 ผสมไทย คว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ 2026 ด้วยเวลา 40.87 วินาที ด้าน บิว ภูริพล เก็บเหรียญที่ 3 หลังเหมาทอง 100 และ 200 เมตรชาย

ทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตรผสมทีมชาติไทย คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 หลังเข้าเส้นชัยอันดับ 2 ด้วยเวลา 40.87 วินาที ตามหลังจีนเจ้าของเหรียญทองเพียง 0.09 วินาที ส่วนอินเดียคว้าเหรียญทองแดง

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2569 ที่นาโกยา ซิตี้ มิซูโฮ ปาร์ค แอธเลติก สเตเดียม ประเทศญี่ปุ่น โดยทีมไทยปรับรายชื่อนักวิ่งจากรอบคัดเลือก และส่ง “บิว” ภูริพล บุญสอน เจ้าของเหรียญทองวิ่ง 100 และ 200 เมตรชาย ลงวิ่งในไม้ที่ 3

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ทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศประกอบด้วย

  • ไม้ 1 “ไฟท์เตอร์” ณฐวรรธ เอี่ยมอุดม
  • ไม้ 2 “น่าน” ศุภานิช พูลเกิด
  • ไม้ 3 “บิว” ภูริพล บุญสอน
  • ไม้ 4 “เบล” จิราพัชร ขานอ่อนตา

ทั้ง 4 คนทำเวลาได้ 40.87 วินาที เร็วกว่ารอบคัดเลือกที่ทีมไทยทำไว้ 41.48 วินาทีอยู่ 0.61 วินาที แต่ยังไม่เพียงพอแซงจีนที่เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 40.78 วินาที ส่วนอินเดียตามมาเป็นอันดับ 3 ด้วยเวลา 41.06 วินาที

สรุปผลวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสม รอบชิงชนะเลิศ
ทีมไทยผู้คว้าเหรียญเงินยืนบนแท่นรับรางวัลหลังจบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวิ่งผลัดผสม 4×100 เมตร ในกีฬาเอเชียนเกมส์ ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2026 (ภาพจาก AP/Lee Jin-man)

สรุปผลวิ่งผลัด 4×100 เมตรผสม รอบชิงชนะเลิศ

  1. จีน เหรียญทอง 40.78 วินาที
  2. ไทย เหรียญเงิน 40.87 วินาที
  3. อินเดีย เหรียญทองแดง 41.06 วินาที

การแข่งขันครั้งนี้เป็นการชิงเหรียญวิ่งผลัด 4×100 เมตรผสมครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์ โดยจีนคว้าเหรียญทองแรกของรายการ ส่วนไทยได้เหรียญเงิน

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สำหรับ ภูริพล เหรียญเงินครั้งนี้เป็นเหรียญที่ 3 ของเจ้าตัวในเอเชียนเกมส์ 2026 หลังทำผลงานโดดเด่นในประเภทบุคคลด้วยการคว้าเหรียญทองวิ่ง 100 เมตรชาย เวลา 9.90 วินาที และเหรียญทองวิ่ง 200 เมตรชาย เวลา 19.88 วินาที

ผลงานของ “บิว” ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้จึงเพิ่มเป็น 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน โดยก่อนหน้านี้ยังลงแข่งขันผลัด 4×100 เมตรชาย ซึ่งทีมไทยทำเวลา 38.49 วินาที จบอันดับ 4 พลาดเหรียญทองแดงให้เกาหลีใต้เพียง 0.06 วินาที

ผลงานคว้าเหรียญของ บิว ภูริพล ในเอเชียนเกมส์ 2026

  • เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตรชาย 9.90 วินาที
  • เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตรชาย 19.88 วินาที
  • เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4×100 เมตรผสม 40.87 วินาที

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 09:07 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 09:07 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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