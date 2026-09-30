ไทยคว้าเหรียญเงิน ผลัด 4x100 ม. ผสม พ่ายจีน 0.09 วิ ‘บิว ภูริพล’ ซิวเหรียญที่ 3

ไทยคว้าเหรียญเงิน ผลัด 4×100 ม. ผสม พ่ายจีน 0.09 วิ ‘บิว ภูริพล’ ซิวเหรียญที่ 3
จารึกประวัติศาสตร์รายการใหม่ ลมกรด 4×100 ผสมไทย คว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ 2026 ด้วยเวลา 40.87 วินาที ด้าน บิว ภูริพล เก็บเหรียญที่ 3 หลังเหมาทอง 100 และ 200 เมตรชาย
ทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตรผสมทีมชาติไทย คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 หลังเข้าเส้นชัยอันดับ 2 ด้วยเวลา 40.87 วินาที ตามหลังจีนเจ้าของเหรียญทองเพียง 0.09 วินาที ส่วนอินเดียคว้าเหรียญทองแดง
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2569 ที่นาโกยา ซิตี้ มิซูโฮ ปาร์ค แอธเลติก สเตเดียม ประเทศญี่ปุ่น โดยทีมไทยปรับรายชื่อนักวิ่งจากรอบคัดเลือก และส่ง “บิว” ภูริพล บุญสอน เจ้าของเหรียญทองวิ่ง 100 และ 200 เมตรชาย ลงวิ่งในไม้ที่ 3
ทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศประกอบด้วย
- ไม้ 1 “ไฟท์เตอร์” ณฐวรรธ เอี่ยมอุดม
- ไม้ 2 “น่าน” ศุภานิช พูลเกิด
- ไม้ 3 “บิว” ภูริพล บุญสอน
- ไม้ 4 “เบล” จิราพัชร ขานอ่อนตา
ทั้ง 4 คนทำเวลาได้ 40.87 วินาที เร็วกว่ารอบคัดเลือกที่ทีมไทยทำไว้ 41.48 วินาทีอยู่ 0.61 วินาที แต่ยังไม่เพียงพอแซงจีนที่เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 40.78 วินาที ส่วนอินเดียตามมาเป็นอันดับ 3 ด้วยเวลา 41.06 วินาที
สรุปผลวิ่งผลัด 4×100 เมตรผสม รอบชิงชนะเลิศ
- จีน เหรียญทอง 40.78 วินาที
- ไทย เหรียญเงิน 40.87 วินาที
- อินเดีย เหรียญทองแดง 41.06 วินาที
การแข่งขันครั้งนี้เป็นการชิงเหรียญวิ่งผลัด 4×100 เมตรผสมครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์ โดยจีนคว้าเหรียญทองแรกของรายการ ส่วนไทยได้เหรียญเงิน
สำหรับ ภูริพล เหรียญเงินครั้งนี้เป็นเหรียญที่ 3 ของเจ้าตัวในเอเชียนเกมส์ 2026 หลังทำผลงานโดดเด่นในประเภทบุคคลด้วยการคว้าเหรียญทองวิ่ง 100 เมตรชาย เวลา 9.90 วินาที และเหรียญทองวิ่ง 200 เมตรชาย เวลา 19.88 วินาที
ผลงานของ “บิว” ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้จึงเพิ่มเป็น 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน โดยก่อนหน้านี้ยังลงแข่งขันผลัด 4×100 เมตรชาย ซึ่งทีมไทยทำเวลา 38.49 วินาที จบอันดับ 4 พลาดเหรียญทองแดงให้เกาหลีใต้เพียง 0.06 วินาที
ผลงานคว้าเหรียญของ บิว ภูริพล ในเอเชียนเกมส์ 2026
- เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตรชาย 9.90 วินาที
- เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตรชาย 19.88 วินาที
- เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4×100 เมตรผสม 40.87 วินาที
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Siamsport: ผลัด 4×100 ม.ผสมไทย คว้าเงินเอเชียนเกมส์ 2026 บิว ภูริพล ซิวเหรียญที่ 3
- มติชน: ผลัดผสม 4×100 ซิวเหรียญเงิน เอเชี่ยนเกมส์
- Sports Navi / TBS: Asian Games 2026 Mixed 4×100m Relay Final