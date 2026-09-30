สุดเศร้า CEO กันแดดยี่ห้อดัง สิ้นใจอย่างสงบ หลังล้มป่วยหลายเดือน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 09:25 น.
สุดเศร้า CEO กันแดดยี่ห้อดัง สิ้นใจอย่างสงบ ทั้งที่อายุยังน้อย หลังล้มป่วยหลายเดือน

สุดเศร้า “บอสบุ๊ค วรากร” CEO แบรนด์ดัง ‘กันแดดส้ม’ เสียชีวิตอย่างสงบ หลังล้มป่วยหนักนานหลายเดือน วงการธุรกิจความงามร่วมอาลัย

สร้างความตกใจและโศกเศร้าให้กับคนในแวดวงธุรกิจและความงามเป็นอย่างมาก สำหรับข่าวการจากไปของ บอสบุ๊ค วรากร ศักดิ์สถาพร ผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แบรนด์กันแดดส้ม แบรนด์ครีมกันแดดชื่อดังในโลกออนไลน์ เสียชีวิตอย่างสงบ หลังล้มป่วยนานหลายเดือน และทางครอบครัวได้จัดพิธีฌาปนกิจเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 69 ณ วัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา

ทันทีที่มีการเผยแพร่ข่าวเศร้าดังกล่าว ครอบครัว เพื่อนสนิท คนใกล้ชิด รวมถึงเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายและผู้ที่เคยร่วมงานจำนวนมาก ต่างพากันโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ครอบครัวของ “บอสบุ๊ค” ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งนี้ไปให้ได้

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ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา “บอสบุ๊ค วรากร” ถือเป็นหนึ่งในผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดูแล ผลักดัน และพัฒนาแบรนด์ “กันแดดส้ม” ให้เป็นที่รู้จักในตลาดความงาม พร้อมทั้งสร้างและดูแลเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ การจากไปก่อนวัยอันควร จึงนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สร้างความสะเทือนใจต่อผู้คนในแวดวงธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

สุดเศร้า CEO กันแดดยี่ห้อดัง สิ้นใจอย่างสงบ หลังล้มป่วยหลายเดือน-1
ภาพจาก : FB วรากร ศักดิ์สถาพร
สุดเศร้า CEO กันแดดยี่ห้อดัง สิ้นใจอย่างสงบ หลังล้มป่วยหลายเดือน-2
ภาพจาก : FB วรากร ศักดิ์สถาพร

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อ้างอิงจาก : FB วรากร ศักดิ์สถาพร

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 09:25 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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