อนุทิน ควักกระเป๋าตังค์กลางวงชาวบ้านสายไหม หลังแม่ขอยาลดไข้ลูก ไลฟ์เผยเสียงห้ามถ่าย
อนุทิน ชาญวีรกูล ลงพื้นที่น้ำท่วมเอื้ออาทรคลองถนน เขตสายไหม กลางดึก 29 ก.ย. 69 ชาวบ้านขอยาลดไข้เด็ก ก่อนนายกฯ หยิบธนบัตรจากกระเป๋าสตางค์ ท่ามกลางเสียงฮือฮาในไลฟ์สด
อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่น้ำท่วมบ้านเอื้ออาทรบางเขน (คลองถนน) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เมื่อคืนวันที่ 29 กันยายน 2569 และหยิบธนบัตรจากกระเป๋าสตางค์ส่วนตัวออกมาต่อหน้าชาวบ้าน ตามภาพไลฟ์สดของเพจเฟซบุ๊กสายไหมต้องรอด
เพจสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า เพจสายไหมต้องรอดไลฟ์สดการลงพื้นที่ช่วงเวลาประมาณ 23.39 น. นายกฯ และคณะนำถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นมามอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ระหว่างยืนพูดคุยกับประชาชน ชาวบ้านผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือว่า “อยากได้ยาค่ะ ยาลดไข้เด็ก น้องไม่สบายอยู่ในห้อง คือไปหาซื้อแล้วแต่หมด” อนุทินหันไปสั่งทีมงานให้จัดหายาให้
จากนั้นอนุทินเดินเข้าไปคุยกับกลุ่มชาวบ้านบริเวณเดียวกัน ล้วงกระเป๋าสตางค์ออกจากกระเป๋ากางเกง และหยิบธนบัตรออกมาเป็นปึก เพจสรยุทธระบุว่าไม่แน่ใจสีของธนบัตร แต่น่าจะเป็นธนบัตรใบละ 1,000 บาท
ชาวบ้านที่ยืนอยู่ส่งเสียงฮือฮา อนุทินจึงบอกให้ใจเย็น ๆ เพราะมีเท่านี้ เดี๋ยวไม่พอ ในไลฟ์ยังมีเสียงคล้ายทีมงานพูดว่า “ไม่ถ่ายครับ ไม่ถ่าย”
เดอะบางกอกอินไซต์ (The Bangkok Insight) รายงานว่า อนุทินลงพื้นที่ครั้งนี้พร้อม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้อำนวยการเขตสายไหม นายกฯ เดินลุยน้ำเข้าไปมอบอาหาร น้ำดื่ม และถุงยังชีพ
ชุมชนเอื้ออาทรบางเขน (คลองถนน) มีประชากรกว่า 10,000 คน และถูกน้ำท่วมขังมา 5 วัน อนุทินระบุว่าตั้งใจมาดูสถานการณ์จริงโดยไม่มีหมายกำหนดการล่วงหน้า เส้นทางเข้าพื้นที่ทั้งถนนเพิ่มสินและถนนวัชรพลมีน้ำท่วมขังตลอดทาง
นายกฯ ระบุว่ากระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกหน่วยงานให้ส่งอาหาร ยารักษาโรค และสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และให้การไฟฟ้านครหลวงส่งทีมเคลื่อนที่เร็วแก้ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่
รัฐบาลเตรียมปรับงบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาทจากโครงการที่ไม่เร่งด่วน มาใช้เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย อนุทินยังมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำกับดูแลหน่วยงานราชการที่ช่วยเหลือกรุงเทพมหานครเป็นกรณีพิเศษ
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
- The Bangkok Insight: ‘นายกฯ อนุทิน’ นำทีมลงพื้นที่น้ำท่วมสายไหมมอบถุงยังชีพ-ให้กำลังใจประชาชน