ด่วน! ปภ. แจ้งเตือน น้ำล้นแนวคันกั้นน้ำ ทั้ง 3 เขต ขอให้ ปชช. ยกของขึ้นที่สูง
ด่วน! ปภ. แจ้งเตือน น้ำล้นแนวคันกั้นน้ำ ริมคลองหกวา “สายไหม-คลองสามวา-หนองจอก” ขอให้ ปชช. ยกของขึ้นที่สูง เลี่ยงพื้นที่เสี่ยง
29 กันยายน 2569 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่าน Cell Broadcast System โดยระบุว่า
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนในพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานี บริเวณริมคลองหกวาสายล่าง ในพื้นที่เขตสายไหม คลองสามวา และหนองจอก เนื่องจากมีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำ ขณะนี้ กทม. เร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำชั่วคราว ขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วม/ริมคลอง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนระดับน้ำสูง เขตสายไหม เขตคลองสามวา เขตหนองจอก กทม.
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
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