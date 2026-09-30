ถ่ายทอดสด ยูโดไทย ‘เจษฎากร-สินสุภา’ ลุ้นคว้าชัยเอเชียนเกมส์ 2026
ถ่ายทอดสด ยูโดทีมชาติไทยลุยศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 เตรียมลงชิงเหรียญทอง 30 ก.ย. นี้ เชียร์ไทยคว้าชัยที่ PPTV HD 36
สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยภาพทัพนักกีฬายูโดทีมชาติไทย ขณะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมมหกรรมกีฬาระดับทวีป รายการเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 (20th Asian Games Aichi–Nagoya 2026) ซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2569
สำหรับการแข่งขันวันแรกในวันพุธที่ 30 กันยายน 2569 แฟนกีฬาชาวไทยเตรียมส่งเสียงเชียร์ 2 นักกีฬายูโดตัวแทนทีมชาติไทยที่จะลงประเดิมสนาม ได้แก่ เจษฎากร สุกใส ลงแข่งขันในรุ่นน้ำหนัก 60 กิโลกรัมชาย และ สินสุภา มาธิตาโน ลงแข่งขันในรุ่นน้ำหนัก 48 กิโลกรัมหญิง
ชาวไทยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและร่วมลุ้นให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองได้ทางช่อง พีพีทีวี เอชดี 36 (PPTV HD 36) เตรียมยิงสดให้ชมกันอย่างเต็มอิ่มตลอดทัวร์นาเมนต์ โดยมีกำหนดการถ่ายทอดสดการแข่งขันยูโดในวันพุธที่ 30 กันยายน 2569 ดังนี้
- เวลา 15.00 – 17.00 น. : การแข่งขันยูโด รอบชิงชนะเลิศ (รุ่น 60 กก. ชาย, รุ่น 66 กก. ชาย, รุ่น 48 กก. หญิง และ รุ่น 52 กก. หญิง)
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