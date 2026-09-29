กทม. สั่งปิดโรงเรียน 15 เขต น้ำท่วมหนัก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 69

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 17:37 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 17:37 น.
กทม. สั่งปิดโรงเรียน 15 เขต น้ำท่วมหนัก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 69

กทม. สั่งปิดโรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 เขต น้ำท่วมหนัก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 69 ส่วนพื้นที่อื่นให้ขึ้นกับดุลยพินิจของ ผอ.เขต

29 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โพสต์ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ โดยระบุว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ ลงวันที่ 29 กันยายน 2569 เรื่อง การสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นพื้นที่เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตจตุจักร

เขตดอนเมือง เขตดินแดง เขตดุสิต เขตทวีวัฒนา เขตทุ่งครุ เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตบางซื่อ เขตบางนา เขตบางบอน เขตบางพลัด เขตบึงกุ่ม เขตประเวศ เขตพญาไท เขตพระโขนง เขตมีนบุรี เขตราชเทวี เขตลาดกระบัง เขตวังทองหลาง เขตวัฒนา เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง เขตสายไหม เขตหนองจอก เขตหลักสี่ เขตห้วยขวาง

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เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียน ผู้ปกครอง และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีการตรวจสอบทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อาจเกิดความเสียหายให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย นักเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2569 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ. 2541 ข้อ 5 (3) จึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตที่ได้รับผลกระทบระดับสูง จำนวน 15 เขต เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2569 ประกอบด้วย เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตประเวศ เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตวังทองหลาง เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง เขตสายไหม เขตหนองจอก เขตหลักสี่ โดยให้จัดการสอนชดเชยในภายหลัง และแจ้งผู้ปกครองทราบอย่างเร่งด่วน

สำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง จำนวน 14 เขต ประกอบด้วย เขตดอนเมือง เขตดินแดง เขตดุสิต เขตทวีวัฒนา เขตทุ่งครุ เขตบางซื่อ เขตบางนา เขตบางบอน เขตบางพลัด เขตพญาไท เขตพระโขนง เขตราชเทวี เขตวัฒนา และเขตห้วยขวาง รวมทั้งพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ จำนวน 21 เขต ให้เป็นดุลพินิจของผู้อำนวยการเขต ในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติม

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ประกาศปิดสถานศึกษา กทม. ชั่วคราว
FB/ กรุงเทพมหานคร

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 17:37 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 17:37 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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