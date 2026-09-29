กทม. สั่งปิดโรงเรียน 15 เขต น้ำท่วมหนัก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 69
กทม. สั่งปิดโรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 เขต น้ำท่วมหนัก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 69 ส่วนพื้นที่อื่นให้ขึ้นกับดุลยพินิจของ ผอ.เขต
29 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โพสต์ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ โดยระบุว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ ลงวันที่ 29 กันยายน 2569 เรื่อง การสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นพื้นที่เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตจตุจักร
เขตดอนเมือง เขตดินแดง เขตดุสิต เขตทวีวัฒนา เขตทุ่งครุ เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตบางซื่อ เขตบางนา เขตบางบอน เขตบางพลัด เขตบึงกุ่ม เขตประเวศ เขตพญาไท เขตพระโขนง เขตมีนบุรี เขตราชเทวี เขตลาดกระบัง เขตวังทองหลาง เขตวัฒนา เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง เขตสายไหม เขตหนองจอก เขตหลักสี่ เขตห้วยขวาง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียน ผู้ปกครอง และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีการตรวจสอบทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อาจเกิดความเสียหายให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย นักเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2569 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ. 2541 ข้อ 5 (3) จึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตที่ได้รับผลกระทบระดับสูง จำนวน 15 เขต เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2569 ประกอบด้วย เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตประเวศ เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตวังทองหลาง เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง เขตสายไหม เขตหนองจอก เขตหลักสี่ โดยให้จัดการสอนชดเชยในภายหลัง และแจ้งผู้ปกครองทราบอย่างเร่งด่วน
สำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง จำนวน 14 เขต ประกอบด้วย เขตดอนเมือง เขตดินแดง เขตดุสิต เขตทวีวัฒนา เขตทุ่งครุ เขตบางซื่อ เขตบางนา เขตบางบอน เขตบางพลัด เขตพญาไท เขตพระโขนง เขตราชเทวี เขตวัฒนา และเขตห้วยขวาง รวมทั้งพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ จำนวน 21 เขต ให้เป็นดุลพินิจของผู้อำนวยการเขต ในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติม
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