ถ่ายทอดสด ผลัด 4x100 ม. ผสม ไทย ชิงเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 18.48 น. เข้ารอบด้วยเวลาดีสุด

ถ่ายทอดสด ผลัด 4×100 ม. ผสม ไทย ชิงเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 18.48 น. เข้ารอบด้วยเวลาดีสุด
ทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตรผสมทีมชาติไทย ลงชิงเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2569 เวลา 18.48 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามนาโกยา ซิตี มิซูโฮ ปาร์ค แอธเลติก สเตเดียม (Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium) เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
ทีมไทยเข้ารอบชิงด้วยเวลาดีที่สุดของรอบคัดเลือก
รอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 28 กันยายน ไทยวิ่งในฮีต 1 และเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ด้วยเวลา 41.48 วินาที ทีมที่ลงวิ่งเรียงตามไม้มีดังนี้
- ไม้ 1: “ตาต้า” ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์
- ไม้ 2: “น่าน” จ.ท.หญิง ศุภานิช พูลเกิด
- ไม้ 3: “ไอซ์” ชยุตม์ คงประสิทธิ์
- ไม้ 4: “เบล” จิราพัชร ขานอ่อนตา
ฮีต 2 จีนเข้าที่ 1 ด้วยเวลา 41.52 วินาที อินเดียตามมาเป็นที่ 2 ด้วยเวลา 41.54 วินาที สามทีมเร็วที่สุดจึงทำเวลาห่างกันเพียง 0.06 วินาที
รายชื่อและลำดับไม้ในรอบชิงอาจเปลี่ยนจากรอบคัดเลือกได้ ขึ้นอยู่กับรายชื่อที่ทีมส่งก่อนแข่ง
เมื่อเดือนมิถุนายน 2569 ไทยคว้าแชมป์ผลัด 4×100 เมตรผสม ศึกชิงแชมป์ผลัดเอเชีย (Asian Relays Championships) ที่เมืองเซ่าซิง ประเทศจีน ด้วยเวลา 41.14 วินาที เร็วกว่าเวลารอบคัดเลือกเอเชียนเกมส์ 0.34 วินาที ครั้งนั้นจีนได้ที่ 2 ด้วยเวลา 41.29 วินาที และอินเดียได้ที่ 3 ด้วยเวลา 41.47 วินาที
ทีมแชมป์เอเชียชุดนั้นใช้ชุติทัศน์ สุกานดา เพชรรักษา ภูริพล บุญสอน และจิราพัชร ต่างจากชุดรอบคัดเลือกเอเชียนเกมส์ 2 ตำแหน่ง
นักวิ่งไทยในรอบคัดเลือก 3 คนเพิ่งลงแข่งผลัดรอบชิงเมื่อคืนวันที่ 28 กันยายน ศุภานิชและจิราพัชรช่วยทีมผลัด 4×100 เมตรหญิงคว้าเหรียญเงินด้วยเวลา 43.51 วินาที ตามหลังจีน ส่วนชยุตม์วิ่งไม้ 3 ให้ทีมผลัด 4×100 เมตรชาย เข้าเส้นชัยอันดับ 4 ด้วยเวลา 38.49 วินาที พลาดเหรียญทองแดงเพียง 0.06 วินาที
หลังผลัดผสม ทีมผลัด 4×400 เมตรชายไทยมีคิวลงชิงเหรียญต่อเวลา 19.17 น. ทีมชายเข้ารอบชิงด้วยเวลา 3:03.07 นาที ซึ่งเป็นเวลาดีที่สุดของฤดูกาล
แฟนกีฬาชมสดได้ทาง T Sports 7 และ AIS PLAY
โปรแกรมผลัด 4×100 เมตรผสม รอบชิงชนะเลิศ
- วันแข่ง: อังคารที่ 29 กันยายน 2569
- เวลา: 18.48 น. ตามเวลาไทย (20.48 น. ตามเวลาญี่ปุ่น)
- สนาม: นาโกยา ซิตี มิซูโฮ ปาร์ค แอธเลติก สเตเดียม
- ถ่ายทอดสด: T Sports 7 และ AIS PLAY
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- เดลินิวส์: ทีมผลัด 4×400 เมตรชายและทีมผลัดผสม 4×100 เมตร เข้าชิงเหรียญ
- Outlook India: India’s 4x100m Mixed Relay Team Qualifies for Final
- World Athletics: ผล Asian Relays Championships 2026
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- สยามกีฬา: โปรแกรมเอเชียนเกมส์ 29 ก.ย. และช่องถ่ายทอดสด
- FB/นักวิ่งมีหนวด – Mustache Runners