การบินไทย แถลงขอโทษ เที่ยวบินดีเลย์-กระเป๋าตกค้าง คาดกู้วิกฤตได้ใน 72 ชม.

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 17:41 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 17:41 น.
CEO การบินไทย แถลงขอโทษ เที่ยวบินดีเลย์-กระเป๋าตกค้าง คาดกู้วิกฤตได้ใน 72 ชม.

CEO การบินไทย แถลงขอโทษ ปม เที่ยวบินดีเลย์-กระเป๋าตกค้าง รับขาดพนง. กว่า 300 ชีวิต คาดใช้เวลากู้วิกฤตได้ใน 72 ชม.

ความคืบหน้ากรณีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับสายการบิน Thai Airways หรือ การบินไทย ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลให้ขาดแคลนพนักงานกว่า 300 คน ทำสัมภาระผู้โดยตกค้างเพียบ ทั้งเครื่องบินยังดีเลย์ไปหลายชั่วโมง ในหลายเส้นทางการบิน ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด 29 ก.ย. 69 นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดแถลงข่าวด่วน เพื่อชี้แจงและขอโทษผู้โดยสารกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมระบุว่า

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“ทางการบินไทยได้แก้ไขปัญหาด้วยการสั่งลดกำลังการผลิตลง ยกเลิก และควบรวมเที่ยวบิน พร้อมทั้งโอนย้ายผู้โดยสารไปยังสายการบินอื่นเพื่อบรรเทาผลกระทบ

สำหรับเที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพฯ ซึ่งเดิมมีอยู่ประมาณ 110 กว่าเที่ยวบินต่อวัน ได้มีการปรับลดลงประมาณ 30 กว่าเที่ยวบิน หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 30-40% ของกำลังการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงระบบการปฏิบัติการ (Operation) ให้สามารถกลับมารับมือและให้บริการได้ตรงเวลามากยิ่งขึ้น

สาเหตุที่การบินไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นผลมาจาก ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลัก (Home Base) ของการบินไทย ทำให้กิจกรรมทุกอย่างต้องกลับมาลงที่กรุงเทพฯ ซึ่งแตกต่างจากสายการบินอื่นที่ไม่ต้องโหลดสินค้าและบริการลงที่กรุงเทพฯ แต่จะไปโหลดของลงที่ต้นทางของตนเอง ทำให้สามารถบินกลับได้รวดเร็วกว่าและมีกิจกรรมน้อยกว่าการบินไทย

อย่างไรก็ตาม การบินไทยจำเป็นต้องยอมรับความจริงและลดขีดความสามารถของตนเองลงชั่วคราว เพื่อให้เที่ยวบินที่เหลืออยู่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลามากขึ้น

สำหรับปัญหากระเป๋าเดินทางที่ตกค้าง ณ บริเวณท่าอากาศยาน ซึ่งขณะนี้ยังมีจำนวนสะสมอยู่ที่ประมาณ 5,600 ใบ ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการเคลียร์กระเป๋าออกจากสายพานด้านในมาไว้ด้านนอก เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อมารับกระเป๋าได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจาก ทอท. รวมถึงกำลังพลจากกองทัพอากาศและกระทรวงกลาโหมรวมประมาณ 100 นาย เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดการคลังสินค้าและเคลื่อนย้ายกระเป๋า

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พร้อมกันนี้ยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะเคลียร์กระเป๋าตกค้างทั้งหมดนำส่งผู้โดยสารและเซ็ตระบบให้เป็นศูนย์ (Set Zero) ภายใน 72 ชั่วโมง โดยจะมีการอัปเดตข้อมูลผ่านทาง Facebook Page และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ว่าเที่ยวบินใดสามารถมารับกระเป๋าได้ที่เทอร์มินัลหลัก พร้อมทั้งมีการจัดส่งกระเป๋าผ่านผู้ประกอบการขนส่ง 3 ราย (รวมบริษัท ไปรษณีย์ไทย ที่ทางท่าอากาศยานช่วยประสานงาน) ให้ถึงเจ้าของกระเป๋าโดยเร็ว

ยอมรับว่าพนักงานต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าเนื่องจากปฏิบัติงานติดต่อกันมาถึง 3 วันแล้ว ทางบริษัทฯ จึงได้ดึงพนักงานจากสำนักงานใหญ่ (Back Office) เข้ามาเสริมกำลังช่วยเคลียร์พื้นที่ตั้งแต่วันก่อนหน้า พร้อมทั้งมีมาตรการให้แรงจูงใจ (Incentive) และให้ผู้บริหารแต่ละระดับลงพื้นที่ติดตามดูแลปัญหาของพนักงาน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคลและพาพนักงานกลับเข้าสู่ระบบการทำงานให้เร็วที่สุด

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาคอขวดในส่วนของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทาง เช่น โหลดมาสเตอร์ (Load Master) ที่ต้องคอยดูแลข้างเครื่อง ซึ่งจากเดิมควรมีประมาณ 45 คน แต่ปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 20 คนเท่านั้น ทางผู้บริหารจึงต้องเร่งติดตามและดึงตัวพนักงานกลุ่มนี้กลับเข้าระบบโดยเร็ว

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สำหรับการเยียวยาผู้โดยสาร ทางการบินไทยเตรียมจัดตั้งโต๊ะเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชย (Compensation) ทั้งในส่วนของกระเป๋าเดินทางที่ล่าช้าและกรณีเที่ยวบินที่เกิดความล่าช้า (Delay) โดยจะมีกระบวนการจัดตั้งจุดบริการรองรับทั้งภายนอกและภายในอาคารผู้โดยสารให้แล้วเสร็จภายในช่วงบ่ายของวันนี้

ทางบริษัทการบินไทยยืนยันว่า พนักงานไม่มีเจตนาร้ายในลักษณะดังกล่าว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากข้อจำกัดทางปฏิบัติการและภาระงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งฝ่ายบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังเร่งระดมสรรพกำลังในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่”

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อ้างอิงจาก : โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 17:41 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 17:41 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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