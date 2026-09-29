ศาลสั่งประหาร “คริสตา ไพก์” หญิงคนแรกของเทนเนสซีในรอบกว่า 200 ปี
นับถอยหลังฉีดยาพิษประหารชีวิต คริสตา ไพก์ วันพุธที่ 30 ก.ย. 69 เวลา 22.00 น. ตามเวลาไทย กลายเป็นนักโทษหญิงคนแรกของรัฐเทนเนสซีที่ถูกประหารในรอบกว่า 200 ปี หลังผู้ว่าการรัฐปฏิเสธคำขอลดโทษ
บิล ลี (Bill Lee) ผู้ว่าการรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ปฏิเสธคำขอลดโทษของคริสตา เกล ไพก์ (Christa Gail Pike) นักโทษประหารหญิงวัย 50 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2569 ทำให้ไพก์มีกำหนดถูกประหารด้วยการฉีดยาพิษในวันพุธที่ 30 กันยายน
ผู้ว่าการระบุในแถลงการณ์ว่า หลังพิจารณาคำร้องและทบทวนคดีอย่างละเอียดแล้ว จะยืนตามโทษของรัฐเทนเนสซีและไม่เข้าแทรกแซง
การประหารมีกำหนดเวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับ 22.00 น. วันเดียวกันตามเวลาประเทศไทย ที่เรือนจำริเวอร์เบนด์ (Riverbend Maximum Security Institution) เมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซีใช้การฉีดยาเพนโทบาร์บิทัล (Pentobarbital) เพียงชนิดเดียว ตามระเบียบที่มีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567
หากการประหารเกิดขึ้นตามกำหนด ไพก์จะเป็นผู้หญิงคนแรกที่รัฐเทนเนสซีประหารนับตั้งแต่ปี 2363 หรือกว่า 200 ปี ไพก์จะเป็นผู้หญิงคนที่ 19 ที่ถูกประหารในสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปี 2519 และเป็นคนแรกที่รัฐเทนเนสซีประหารจากคดีที่ก่อเมื่ออายุ 18 ถึง 20 ปีในยุคปัจจุบันของโทษประหาร
ไพก์ถูกตัดสินประหารชีวิตจากคดีฆาตกรรมคอลลีน สเลมเมอร์ (Colleen Slemmer) วัย 19 ปี ทั้งสองเป็นนักเรียนศูนย์ฝึกอาชีพน็อกซ์วิลล์จ็อบคอร์ปส์ (Knoxville Job Corps) เมืองน็อกซ์วิลล์
คำพิพากษาศาลฎีการัฐเทนเนสซีระบุว่า วันที่ 11 มกราคม 2538 ไพก์บอกเพื่อนว่าจะฆ่าสเลมเมอร์ คืนถัดมา ไพก์ในวัย 18 ปีหลอกสเลมเมอร์ว่าซ่อนกัญชาไว้ แล้วพาไปยังพื้นที่เปลี่ยวในวิทยาเขตเกษตรของมหาวิทยาลัยเทนเนสซี มีทาดาริล ชิปป์ (Tadaryl Shipp) แฟนของไพก์ และชาดอลลา ปีเตอร์สัน (Shadolla Peterson) ไปด้วย
ไพก์ใช้มีดคัตเตอร์และมีดสับขนาดเล็กทำร้ายสเลมเมอร์นานราว 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ก่อนใช้ก้อนยางมะตอยทุบศีรษะ แพทย์นิติเวชระบุว่าสเลมเมอร์เสียชีวิตจากการถูกของแข็งกระแทกศีรษะ พบรูปดาวห้าแฉกถูกแกะไว้บนหน้าอกของสเลมเมอร์ ภายหลังชิปป์ยอมรับว่าเป็นคนแกะ ไพก์ยังเก็บชิ้นส่วนกะโหลกของผู้ตายกลับไปที่ศูนย์ด้วย
อัยการระบุว่าไพก์มองสเลมเมอร์เป็นคู่แข่งด้านความรัก ไพก์ให้การกับตำรวจว่าสเลมเมอร์พยายามแย่งแฟนของตน
คณะลูกขุนตัดสินให้ไพก์มีความผิดฐานฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและสมคบคิดฆาตกรรมในปี 2539 ศาลลงโทษประหารชีวิตในข้อหาฆาตกรรม และจำคุก 25 ปีในข้อหาสมคบคิด
ชิปป์อายุ 17 ปีขณะก่อเหตุ จึงไม่เข้าเกณฑ์รับโทษประหาร ศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแบบมีสิทธิ์พักโทษ แต่ถูกปฏิเสธการพักโทษเมื่อปีที่แล้ว ส่วนปีเตอร์สันรับสารภาพฐานเป็นผู้สนับสนุนหลังการกระทำผิด ให้การเป็นพยาน และได้รับโทษคุมประพฤติ
ก่อนผู้ว่าการตัดสินใจ ทีมทนายยื่นคำร้อง 226 หน้า ขอให้เปลี่ยนโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์พักโทษ ทนายระบุว่าไพก์ถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่วัยเตาะแตะ และถูกข่มขืนเมื่ออายุ 11 ปีและ 17 ปี ไพก์ได้รับการวินิจฉัยว่ามีโรคไบโพลาร์และภาวะเครียดหลังเหตุการณ์รุนแรง (PTSD) หลังถูกคุมขัง
สตีเฟน เฟอร์เรลล์ (Stephen Ferrell) ทนายฝ่ายจำเลยของรัฐบาลกลาง ระบุว่าทนายชุดเดิมไม่ได้นำประวัติเหล่านี้เสนอต่อคณะลูกขุนในชั้นพิจารณาโทษ ทีมทนายยังโต้แย้งว่าสมองของคนอายุ 18 ปียังพัฒนาไม่เต็มที่ ไพก์ไม่ปฏิเสธว่าเป็นผู้ก่อเหตุ ข้อโต้แย้งทั้งหมดใช้เพื่อขอลดโทษเท่านั้น
หลังผู้ว่าการปฏิเสธ ทีมทนายแถลงว่าไพก์ในวัย 18 ปีที่ป่วยทางจิตไม่มีอยู่แล้ว ไพก์ในวันนี้สำนึกผิดและได้รับการรักษาอาการป่วยทางจิต
เมย์ มาร์ติเนซ (May Martinez) แม่ของสเลมเมอร์ ต้องการให้รัฐประหารไพก์ตามคำพิพากษา มาร์ติเนซให้สัมภาษณ์เอพี (AP) ว่ารอการบังคับโทษมาหลายสิบปี และลูกสาวไม่มีโอกาสได้เติบโต
ศาลฎีการัฐเทนเนสซีมีคำตัดสินในคดีของไพก์เมื่อวันที่ 23 กันยายน และปฏิเสธระงับการประหาร วันที่ 25 กันยายน ไพก์ยื่นคำร้องให้ศาลฎีกาสหรัฐฯ ทบทวนคำตัดสินดังกล่าว พร้อมยื่นขอระงับการประหารต่อผู้พิพากษาเบรตต์ คาวานอห์ (Brett Kavanaugh) รัฐเทนเนสซียื่นคัดค้านเมื่อวันที่ 28 กันยายน
ณ เช้าวันที่ 29 กันยายนตามเวลาสหรัฐฯ ศาลฎีกาสหรัฐฯ ยังไม่มีคำสั่งในคดี กำหนดประหารวันที่ 30 กันยายนจึงยังมีผล
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สหรัฐฯ เตรียมประหาร 3 นักโทษในวันเดียวกัน ครั้งแรกในรอบเกือบ 16 ปี
- กลุ่มสิทธิฯ ชี้ รัฐเทนเนสซีประหารนักโทษโดยไม่ปิดเครื่องกระตุ้นหัวใจ
- นักโทษสหรัฐฯ รอดถูกประหาร หลังยื่นขอตรวจดีเอ็นเอนาทีสุดท้าย
แหล่งข่าวอ้างอิง
- เอพี (ผ่าน ABC News): Tennessee is set to execute a woman for the first time in 200 years
- NewsChannel 5: Gov. Bill Lee will not intervene in Christa Pike’s scheduled execution
- ศาลฎีการัฐเทนเนสซี: State v. Pike (2541) ผ่าน CourtListener
- ศาลฎีกาสหรัฐฯ: คดี 26A414
- ศาลฎีกาสหรัฐฯ: คดี 26-5696
- Death Penalty Information Center: คำร้องขอลดโทษของคริสตา ไพก์
- Death Penalty Information Center: Executions of Women