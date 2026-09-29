ศาลสั่งประหาร “คริสตา ไพก์” หญิงคนแรกของเทนเนสซีในรอบกว่า 200 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 22:01 น.
ศาลสั่งประหาร "คริสตา ไพก์" หญิงคนแรกของเทนเนสซีในรอบกว่า 200 ปี

นับถอยหลังฉีดยาพิษประหารชีวิต คริสตา ไพก์ วันพุธที่ 30 ก.ย. 69 เวลา 22.00 น. ตามเวลาไทย กลายเป็นนักโทษหญิงคนแรกของรัฐเทนเนสซีที่ถูกประหารในรอบกว่า 200 ปี หลังผู้ว่าการรัฐปฏิเสธคำขอลดโทษ

บิล ลี (Bill Lee) ผู้ว่าการรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ปฏิเสธคำขอลดโทษของคริสตา เกล ไพก์ (Christa Gail Pike) นักโทษประหารหญิงวัย 50 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2569 ทำให้ไพก์มีกำหนดถูกประหารด้วยการฉีดยาพิษในวันพุธที่ 30 กันยายน

ผู้ว่าการระบุในแถลงการณ์ว่า หลังพิจารณาคำร้องและทบทวนคดีอย่างละเอียดแล้ว จะยืนตามโทษของรัฐเทนเนสซีและไม่เข้าแทรกแซง

โฆษณา

การประหารมีกำหนดเวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับ 22.00 น. วันเดียวกันตามเวลาประเทศไทย ที่เรือนจำริเวอร์เบนด์ (Riverbend Maximum Security Institution) เมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซีใช้การฉีดยาเพนโทบาร์บิทัล (Pentobarbital) เพียงชนิดเดียว ตามระเบียบที่มีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567

หากการประหารเกิดขึ้นตามกำหนด ไพก์จะเป็นผู้หญิงคนแรกที่รัฐเทนเนสซีประหารนับตั้งแต่ปี 2363 หรือกว่า 200 ปี ไพก์จะเป็นผู้หญิงคนที่ 19 ที่ถูกประหารในสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปี 2519 และเป็นคนแรกที่รัฐเทนเนสซีประหารจากคดีที่ก่อเมื่ออายุ 18 ถึง 20 ปีในยุคปัจจุบันของโทษประหาร

ไพก์ถูกตัดสินประหารชีวิตจากคดีฆาตกรรมคอลลีน สเลมเมอร์ (Colleen Slemmer) วัย 19 ปี ทั้งสองเป็นนักเรียนศูนย์ฝึกอาชีพน็อกซ์วิลล์จ็อบคอร์ปส์ (Knoxville Job Corps) เมืองน็อกซ์วิลล์

นักโทษประหารหญิงวัย 50 ปี
แฟ้มภาพ – ภาพถ่ายไม่ระบุวันที่ซึ่งได้รับจากกรมราชทัณฑ์รัฐเทนเนสซีภาพนี้ เผยให้เห็น Christa Pike (กรมราชทัณฑ์รัฐเทนเนสซี ผ่าน AP, แฟ้มภาพ)

คำพิพากษาศาลฎีการัฐเทนเนสซีระบุว่า วันที่ 11 มกราคม 2538 ไพก์บอกเพื่อนว่าจะฆ่าสเลมเมอร์ คืนถัดมา ไพก์ในวัย 18 ปีหลอกสเลมเมอร์ว่าซ่อนกัญชาไว้ แล้วพาไปยังพื้นที่เปลี่ยวในวิทยาเขตเกษตรของมหาวิทยาลัยเทนเนสซี มีทาดาริล ชิปป์ (Tadaryl Shipp) แฟนของไพก์ และชาดอลลา ปีเตอร์สัน (Shadolla Peterson) ไปด้วย

โฆษณา

ไพก์ใช้มีดคัตเตอร์และมีดสับขนาดเล็กทำร้ายสเลมเมอร์นานราว 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ก่อนใช้ก้อนยางมะตอยทุบศีรษะ แพทย์นิติเวชระบุว่าสเลมเมอร์เสียชีวิตจากการถูกของแข็งกระแทกศีรษะ พบรูปดาวห้าแฉกถูกแกะไว้บนหน้าอกของสเลมเมอร์ ภายหลังชิปป์ยอมรับว่าเป็นคนแกะ ไพก์ยังเก็บชิ้นส่วนกะโหลกของผู้ตายกลับไปที่ศูนย์ด้วย

อัยการระบุว่าไพก์มองสเลมเมอร์เป็นคู่แข่งด้านความรัก ไพก์ให้การกับตำรวจว่าสเลมเมอร์พยายามแย่งแฟนของตน

คณะลูกขุนตัดสินให้ไพก์มีความผิดฐานฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและสมคบคิดฆาตกรรมในปี 2539 ศาลลงโทษประหารชีวิตในข้อหาฆาตกรรม และจำคุก 25 ปีในข้อหาสมคบคิด

ชิปป์อายุ 17 ปีขณะก่อเหตุ จึงไม่เข้าเกณฑ์รับโทษประหาร ศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแบบมีสิทธิ์พักโทษ แต่ถูกปฏิเสธการพักโทษเมื่อปีที่แล้ว ส่วนปีเตอร์สันรับสารภาพฐานเป็นผู้สนับสนุนหลังการกระทำผิด ให้การเป็นพยาน และได้รับโทษคุมประพฤติ

ก่อนผู้ว่าการตัดสินใจ ทีมทนายยื่นคำร้อง 226 หน้า ขอให้เปลี่ยนโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์พักโทษ ทนายระบุว่าไพก์ถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่วัยเตาะแตะ และถูกข่มขืนเมื่ออายุ 11 ปีและ 17 ปี ไพก์ได้รับการวินิจฉัยว่ามีโรคไบโพลาร์และภาวะเครียดหลังเหตุการณ์รุนแรง (PTSD) หลังถูกคุมขัง

โฆษณา

สตีเฟน เฟอร์เรลล์ (Stephen Ferrell) ทนายฝ่ายจำเลยของรัฐบาลกลาง ระบุว่าทนายชุดเดิมไม่ได้นำประวัติเหล่านี้เสนอต่อคณะลูกขุนในชั้นพิจารณาโทษ ทีมทนายยังโต้แย้งว่าสมองของคนอายุ 18 ปียังพัฒนาไม่เต็มที่ ไพก์ไม่ปฏิเสธว่าเป็นผู้ก่อเหตุ ข้อโต้แย้งทั้งหมดใช้เพื่อขอลดโทษเท่านั้น

หลังผู้ว่าการปฏิเสธ ทีมทนายแถลงว่าไพก์ในวัย 18 ปีที่ป่วยทางจิตไม่มีอยู่แล้ว ไพก์ในวันนี้สำนึกผิดและได้รับการรักษาอาการป่วยทางจิต

เมย์ มาร์ติเนซ (May Martinez) แม่ของสเลมเมอร์ ต้องการให้รัฐประหารไพก์ตามคำพิพากษา มาร์ติเนซให้สัมภาษณ์เอพี (AP) ว่ารอการบังคับโทษมาหลายสิบปี และลูกสาวไม่มีโอกาสได้เติบโต

ศาลฎีการัฐเทนเนสซีมีคำตัดสินในคดีของไพก์เมื่อวันที่ 23 กันยายน และปฏิเสธระงับการประหาร วันที่ 25 กันยายน ไพก์ยื่นคำร้องให้ศาลฎีกาสหรัฐฯ ทบทวนคำตัดสินดังกล่าว พร้อมยื่นขอระงับการประหารต่อผู้พิพากษาเบรตต์ คาวานอห์ (Brett Kavanaugh) รัฐเทนเนสซียื่นคัดค้านเมื่อวันที่ 28 กันยายน

ณ เช้าวันที่ 29 กันยายนตามเวลาสหรัฐฯ ศาลฎีกาสหรัฐฯ ยังไม่มีคำสั่งในคดี กำหนดประหารวันที่ 30 กันยายนจึงยังมีผล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าวอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 22:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 1 ต.ค. 69 แนวทางล่าสุด 2 ตัว 3 ตัว หวยออกวันพฤหัสบดี

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 1 ต.ค. 69 แนวทางล่าสุด 2 ตัว 3 ตัว หวยออกวันพฤหัสบดี

เผยแพร่: 29 กันยายน 2569
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ 1/10/69 งวดนี้ จับตา 825 พร้อมเลข 2 ตัว 5 ชุด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ 1/10/69 งวดนี้ จับตา 825 พร้อมเลข 2 ตัว 5 ชุด

เผยแพร่: 29 กันยายน 2569
น้ำท่วมกรุงเทพฯ 2569 ย้อนพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 &#039;แก้มลิง&#039; ทำงานอย่างไร ทำไมเมืองต้องมีที่ให้น้ำอยู่

น้ำท่วมกรุงเทพฯ 2569 ย้อนพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ‘แก้มลิง’ ทำงานอย่างไร ทำไมเมืองต้องมีที่ให้น้ำอยู่

เผยแพร่: 29 กันยายน 2569
เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1/10/69 เปิด 6 ตัวเด่น ลุ้นงวดต้นเดือน

เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1/10/69 เปิด 6 ตัวเด่น วิเคราะห์งวดต้นเดือน

เผยแพร่: 29 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ 1/10/69 งวดนี้ จับตา 825 พร้อมเลข 2 ตัว 5 ชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ 1/10/69 งวดนี้ จับตา 825 พร้อมเลข 2 ตัว 5 ชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมกรุงเทพฯ 2569 ย้อนพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 &#039;แก้มลิง&#039; ทำงานอย่างไร ทำไมเมืองต้องมีที่ให้น้ำอยู่ ข่าว

น้ำท่วมกรุงเทพฯ 2569 ย้อนพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ‘แก้มลิง’ ทำงานอย่างไร ทำไมเมืองต้องมีที่ให้น้ำอยู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1/10/69 เปิด 6 ตัวเด่น ลุ้นงวดต้นเดือน เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1/10/69 เปิด 6 ตัวเด่น วิเคราะห์งวดต้นเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 29 กันยายน 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 29 ก.ย. 69 ลุ้นผลสลากพัฒนาวันนี้ สถิติย้อนหลังวันอังคาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ปภ. แจ้งเตือน น้ำล้นแนวคันกั้นน้ำ ทั้ง 3 เขต ขอให้ ปชช. ยกของขึ้นที่สูง ข่าว

ด่วน! ปภ. แจ้งเตือน น้ำล้นแนวคันกั้นน้ำ ทั้ง 3 เขต ขอให้ ปชช. ยกของขึ้นที่สูง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
CEO การบินไทย แถลงขอโทษ เที่ยวบินดีเลย์-กระเป๋าตกค้าง คาดกู้วิกฤตได้ใน 72 ชม. ข่าว

การบินไทย แถลงขอโทษ เที่ยวบินดีเลย์-กระเป๋าตกค้าง คาดกู้วิกฤตได้ใน 72 ชม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ตัดพ้อ ลุยช่วยน้ำท่วมเจอแซะมาถ่ายรูปเล่น ข่าว

กัน จอมพลัง น้อยใจลุยช่วยน้ำท่วม ถูกแซะมาถ่ายรูป ชี้ไม่ใช่หน้าที่-ไม่มียศ ทำด้วยใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. สั่งปิดโรงเรียน 15 เขต น้ำท่วมหนัก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 69 ข่าว

กทม. สั่งปิดโรงเรียน 15 เขต น้ำท่วมหนัก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ผลัด 4x100 ม. ผสม ไทย ชิงเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 18.48 น. เข้ารอบด้วยเวลาดีสุด ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ผลัด 4×100 ม. ผสม ไทย ชิงเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 18.48 น. เข้ารอบด้วยเวลาดีสุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังขุดโพสต์ นโยบายหาเสียงพรรคดัง &quot;กองทุนภัยพิบัติ&quot; ชาวเน็ตถามหาเพียบ ข่าว

เพจดังขุดโพสต์ นโยบายหาเสียงพรรคดัง “กองทุนภัยพิบัติ” ชาวเน็ตถามหาเพียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อความ ติณติณ นิวคันทรี่ ส่งกระเช้า พร้อมจดหมายถึง ฟารีดา หลังมีภาวะคลอดก่อนกำหนด บันเทิง

เปิดข้อความ ติณติณ ส่งกระเช้า พร้อมจดหมายถึง ฟารีดา หลังมีภาวะคลอดก่อนกำหนด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี 1/10/69 เด่น 8 รอง 6 ชุดสามตัว 682 จับตาเบิ้ล 88-66 เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี 1/10/69 เด่น 8 รอง 6 ชุดสามตัว 682 จับตาเบิ้ล 88-66

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวตั้งใจทำข้าว 300 กล่อง พร้อมส่งน้ำ 20 แพ็ค หวังช่วยน้ำท่วม สุดท้ายผู้ประสบภัยไม่ได้รับ ข่าว

สาวตั้งใจทำข้าว 300 กล่อง พร้อมส่งน้ำ 20 แพ็ค หวังช่วยน้ำท่วม สุดท้ายผู้ประสบภัยไม่ได้รับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านอ่อง เผยอาการป่วยล่าสุด ความดันสูงโลหิดสูง-สมองบวม ข่าว

ท่านอ่อง ยันยกสถาบันเหนือหัว ก่อนออก ICU สมองบวม-พูดไม่ออก รอผ่าตัดด่วน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตอธิบดีกรมอุตุฯ ผู้เตือนภัยสึนามิก่อนปี 2547 ไม่ใช่ ที&#8217; ลมฟ้าอากาศ ข่าว

ประวัติ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตอธิบดีกรมอุตุฯ ผู้เตือนภัยสึนามิก่อนปี 2547 ไม่ใช่ ที’ ลมฟ้าอากาศ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ ปรับโฉมการสื่อสารใหม่ เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ โซเชียลแห่ชม รับฟัง-ปรับปรุงไวมาก ข่าว

กรมอุตุฯ ปรับโฉมการสื่อสารใหม่ เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ โซเชียลแห่ชม รับฟัง-ปรับปรุงไวมาก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุรศักดิ์ ขอคิว &#8216;เนเน่ รอยัล&#8217; พบนายกฯ หลังคว้าแชมป์ AGT 2026 เข้าใจคิวงานแน่น บันเทิง

สุรศักดิ์ ขอคิว ‘เนเน่ รอยัล’ พบนายกฯ หลังคว้าแชมป์ AGT 2026 เข้าใจคิวงานแน่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที’ ลมฟ้าอากาศ คือใคร ข่าว

ที’ ลมฟ้าอากาศ คือใคร? เป็นแค่คนธรรมดา ไม่ใช่ ‘ดร.สมิทธ’

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ แจ้ง DE เลิกใช้ Tomorrow.io หลังทดลองฟรี 7 เดือน ชี้ระบบยังมีข้อจำกัด ข่าว

กรมอุตุฯ แจ้ง DE เลิกใช้ Tomorrow.io หลังทดลองฟรี 7 เดือน ชี้ระบบยังมีข้อจำกัด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทยานฯ ดอยอินทนนท์ปิดน้ำตกแม่ยะ-ผาดอกเสี้ยวชั่วคราว 29 ก.ย. 69 ข่าว

ดอยอินทนนท์ สั่งปิดผาดอกเสี้ยว-น้ำตกแม่ยะ ชั่วคราว หลังฝนถล่มหนัก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฆษกฯ โต้ข่าวลือ &quot;อ่างเก็บน้ำคลองระโอก&quot; แตก แค่ถูกกัดเซาะ วอนอย่าตื่นตระหนก ข่าว

โฆษกฯ โต้ข่าวลือ “อ่างเก็บน้ำคลองระโอก” แตก แค่ถูกกัดเซาะ วอนอย่าตื่นตระหนก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินทั้งใน-ต่างประเทศ บางเส้นทาง 29-30 ก.ย. เร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง ข่าว

การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินทั้งใน-ต่างประเทศ บางเส้นทาง 29-30 ก.ย. เร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ แถลงรับมือวิกฤตน้ำท่วมกทม. เข้าใจประชาชนเดือดร้อนไร้ข้อแก้ตัว ข่าว

ชัชชาติ ไม่มีข้อแก้ตัว น้ำท่วมกรุงเทพฯ น้อมรับคนไม่พอใจ เร่งแก้ปัญหาให้ดีที่สุด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟารีดา ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันที บันเทิง

ฟารีดา ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันที

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดยอด! ทัพ PUBG MOBILE ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

สุดยอด! ทัพ PUBG MOBILE ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง ศึกเอเชียนเกมส์ 2026

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปตายพุ่ง 83 ราย น้ำท่วมอินเดีย-เนปาล อ่วม! จนท.เร่งอพยพ 7.5 หมื่นคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย