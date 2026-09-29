เพจดังขุดโพสต์ นโยบายหาเสียงพรรคดัง “กองทุนภัยพิบัติ” ชาวเน็ตถามหาเพียบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 16:57 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 16:57 น.
เพจดังขุดโพสต์ นโยบายหาเสียงพรรคดัง "กองทุนภัยพิบัติ" ชาวเน็ตถามหาเพียบ

เพจดังขุดโพสต์ นโยบายหาเสียงพรรคดัง “กองทุนภัยพิบัติ” รัฐจ่ายครัวเรือนละ 100,000 บาท ชาวเน็ตถามหาเพียบ

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ แม้ปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มลดลง ถนนหลายจุดน้ำเริ่มลดระดับลงแล้ว แต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่

เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้มีการแชร์โพสต์ของพรรคภูมิใจไทย ที่ได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นนโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยระบุว่า

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“นโยบาย กองทุนภัยพิบัติ พรรคภูมิใจไทย เสนอแนวทาง “พร้อมก่อนภัย เคียงข้างไทยทุกสถานการณ์” ยกระดับระบบเตือนภัยด้วย ดาวเทียม + AI รวมข้อมูลทุกหน่วยงานแบบโปร่งใส

รู้ล่วงหน้า วางแผนแม่นยำ รวดเร็ว แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด มีการจัดทำผังอย่างละเอียดรายตำบล เพื่อการวางแผนจัดการเมื่อประสบภัย สร้างช่องทางในการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในการประกอบการตัดสินใจ พร้อมตั้ง “กองทุนภัยพิบัติ” เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกครัวเรือน

รัฐจ่ายค่าประกันภัย 1,000 บาท/ครัวเรือน เพื่อทำประกันกองทุนภัยพิบัติ เมื่อเกิดภัย AI ตรวจจับข้อมูล → จ่ายทันที ครัวเรือนละ 100,000 บาท”

พรรคภูมิใจไทย นโยบาย
FB/ Drama-addict

หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและสอบถามถึงความคืบหน้าของนโยบายดังกล่าว เนื่องจากพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 ในการเลือกตั้งครั้งนั้น โดยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในขณะนั้นคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 16:57 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 16:57 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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