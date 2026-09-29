เพจดังขุดโพสต์ นโยบายหาเสียงพรรคดัง “กองทุนภัยพิบัติ” ชาวเน็ตถามหาเพียบ
เพจดังขุดโพสต์ นโยบายหาเสียงพรรคดัง “กองทุนภัยพิบัติ” รัฐจ่ายครัวเรือนละ 100,000 บาท ชาวเน็ตถามหาเพียบ
จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ แม้ปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มลดลง ถนนหลายจุดน้ำเริ่มลดระดับลงแล้ว แต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่
เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้มีการแชร์โพสต์ของพรรคภูมิใจไทย ที่ได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นนโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยระบุว่า
“นโยบาย กองทุนภัยพิบัติ พรรคภูมิใจไทย เสนอแนวทาง “พร้อมก่อนภัย เคียงข้างไทยทุกสถานการณ์” ยกระดับระบบเตือนภัยด้วย ดาวเทียม + AI รวมข้อมูลทุกหน่วยงานแบบโปร่งใส
รู้ล่วงหน้า วางแผนแม่นยำ รวดเร็ว แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด มีการจัดทำผังอย่างละเอียดรายตำบล เพื่อการวางแผนจัดการเมื่อประสบภัย สร้างช่องทางในการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในการประกอบการตัดสินใจ พร้อมตั้ง “กองทุนภัยพิบัติ” เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกครัวเรือน
รัฐจ่ายค่าประกันภัย 1,000 บาท/ครัวเรือน เพื่อทำประกันกองทุนภัยพิบัติ เมื่อเกิดภัย AI ตรวจจับข้อมูล → จ่ายทันที ครัวเรือนละ 100,000 บาท”
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและสอบถามถึงความคืบหน้าของนโยบายดังกล่าว เนื่องจากพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 ในการเลือกตั้งครั้งนั้น โดยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในขณะนั้นคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
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