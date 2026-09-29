เปิดข้อความ ติณติณ ส่งกระเช้า พร้อมจดหมายถึง ฟารีดา หลังมีภาวะคลอดก่อนกำหนด
เปิดข้อความ ติณติณ นิวคันทรี่ ส่งกระเช้า พร้อมจดหมายถึง ฟารีดา ไหทองคำ อดีตแฟนสาวและแม่ของลูก หลังเข้ารพ.ด่วน มีภาวะคลอดก่อนกำหนด
จากกรณีที่ช่วงกลางดึกวานนี้ (28 ก.ย. 69) ฟารีดา ไหทองคำ ต้องนั่งรถฝ่าน้ำท่วมออกจากบ้านไปที่โรงพยาบาลเป็นการด่วน หลังมีอาการปวดท้องหนัก และท้องแข็ง เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ที่ให้การรักษาตรวจพบว่า “มีภาวะคลอดก่อนกำหนด” ซึ่งกำหนดเดิมคือเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ แพทย์จึงต้องฉีดยาระงับคลอด และให้อยู่โรงพยาบาลเพื่อตรวจดูใกล้ชิดต่ออีก 48 ชั่วโมง ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ฟารีดา ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันทีโฆษณา
ล่าสุด 29 ก.ย. 69 ฟารีดา โพสต์คลิปลงในช่องติ๊กต็อกส่วนตัว ภายหลังได้รับกระเช้า และจดหมายจาก ติณติณ นิวคันทรี่พร้อมครอบครัวส่งมาให้ถึงโรงพยาบาล เพื่อให้กำลังใจ โดยข้อความที่ติณติณฝากให้ ระบุว่า “To ฟารีดา ขอให้การรักษาผ่านพ้นไปด้วยดี แข็งแรงปลอดภัยทั้งแม่และลูกครับ From : ติณติณ และครอบครัว”
@fariidatpv
ขอบคุณค่า🙏🏻
♬ เสียงต้นฉบับ – ฟารีดา ไหทองคำ (ช่องจริง) – ฟารีดา ไหทองคำ (ช่องจริง)
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อ้างอิงจาก : TikTok @fariidatpv