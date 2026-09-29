เปิดข้อความ ติณติณ ส่งกระเช้า พร้อมจดหมายถึง ฟารีดา หลังมีภาวะคลอดก่อนกำหนด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 16:57 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 16:57 น.
เปิดข้อความ ติณติณ นิวคันทรี่ ส่งกระเช้า พร้อมจดหมายถึง ฟารีดา หลังมีภาวะคลอดก่อนกำหนด

เปิดข้อความ ติณติณ นิวคันทรี่ ส่งกระเช้า พร้อมจดหมายถึง ฟารีดา ไหทองคำ อดีตแฟนสาวและแม่ของลูก หลังเข้ารพ.ด่วน มีภาวะคลอดก่อนกำหนด

จากกรณีที่ช่วงกลางดึกวานนี้ (28 ก.ย. 69) ฟารีดา ไหทองคำ ต้องนั่งรถฝ่าน้ำท่วมออกจากบ้านไปที่โรงพยาบาลเป็นการด่วน หลังมีอาการปวดท้องหนัก และท้องแข็ง เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ที่ให้การรักษาตรวจพบว่า “มีภาวะคลอดก่อนกำหนด” ซึ่งกำหนดเดิมคือเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ แพทย์จึงต้องฉีดยาระงับคลอด และให้อยู่โรงพยาบาลเพื่อตรวจดูใกล้ชิดต่ออีก 48 ชั่วโมง ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ฟารีดา ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันที

โฆษณา

ล่าสุด 29 ก.ย. 69 ฟารีดา โพสต์คลิปลงในช่องติ๊กต็อกส่วนตัว ภายหลังได้รับกระเช้า และจดหมายจาก ติณติณ นิวคันทรี่พร้อมครอบครัวส่งมาให้ถึงโรงพยาบาล เพื่อให้กำลังใจ โดยข้อความที่ติณติณฝากให้ ระบุว่า “To ฟารีดา ขอให้การรักษาผ่านพ้นไปด้วยดี แข็งแรงปลอดภัยทั้งแม่และลูกครับ From : ติณติณ และครอบครัว”

เปิดข้อความ ติณติณ ส่งกระเช้า พร้อมจดหมายถึง ฟารีดา หลังมีภาวะคลอดก่อนกำหนด-3 เปิดข้อความ ติณติณ ส่งกระเช้า พร้อมจดหมายถึง ฟารีดา หลังมีภาวะคลอดก่อนกำหนด-2 เปิดข้อความ ติณติณ ส่งกระเช้า พร้อมจดหมายถึง ฟารีดา หลังมีภาวะคลอดก่อนกำหนด-1

@fariidatpv

ขอบคุณค่า🙏🏻

♬ เสียงต้นฉบับ – ฟารีดา ไหทองคำ (ช่องจริง) – ฟารีดา ไหทองคำ (ช่องจริง)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : TikTok @fariidatpv

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 16:57 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 16:57 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! ปภ. แจ้งเตือน น้ำล้นแนวคันกั้นน้ำ ทั้ง 3 เขต ขอให้ ปชช. ยกของขึ้นที่สูง

ด่วน! ปภ. แจ้งเตือน น้ำล้นแนวคันกั้นน้ำ ทั้ง 3 เขต ขอให้ ปชช. ยกของขึ้นที่สูง

เผยแพร่: 29 กันยายน 2569
CEO การบินไทย แถลงขอโทษ เที่ยวบินดีเลย์-กระเป๋าตกค้าง คาดกู้วิกฤตได้ใน 72 ชม.

การบินไทย แถลงขอโทษ เที่ยวบินดีเลย์-กระเป๋าตกค้าง คาดกู้วิกฤตได้ใน 72 ชม.

เผยแพร่: 29 กันยายน 2569
กัน จอมพลัง ตัดพ้อ ลุยช่วยน้ำท่วมเจอแซะมาถ่ายรูปเล่น

กัน จอมพลัง น้อยใจลุยช่วยน้ำท่วม ถูกแซะมาถ่ายรูป ชี้ไม่ใช่หน้าที่-ไม่มียศ ทำด้วยใจ

เผยแพร่: 29 กันยายน 2569
กทม. สั่งปิดโรงเรียน 15 เขต น้ำท่วมหนัก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 69

กทม. สั่งปิดโรงเรียน 15 เขต น้ำท่วมหนัก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 69

เผยแพร่: 29 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ด่วน! ปภ. แจ้งเตือน น้ำล้นแนวคันกั้นน้ำ ทั้ง 3 เขต ขอให้ ปชช. ยกของขึ้นที่สูง ข่าว

ด่วน! ปภ. แจ้งเตือน น้ำล้นแนวคันกั้นน้ำ ทั้ง 3 เขต ขอให้ ปชช. ยกของขึ้นที่สูง

48 นาที ที่แล้ว
CEO การบินไทย แถลงขอโทษ เที่ยวบินดีเลย์-กระเป๋าตกค้าง คาดกู้วิกฤตได้ใน 72 ชม. ข่าว

การบินไทย แถลงขอโทษ เที่ยวบินดีเลย์-กระเป๋าตกค้าง คาดกู้วิกฤตได้ใน 72 ชม.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ตัดพ้อ ลุยช่วยน้ำท่วมเจอแซะมาถ่ายรูปเล่น ข่าว

กัน จอมพลัง น้อยใจลุยช่วยน้ำท่วม ถูกแซะมาถ่ายรูป ชี้ไม่ใช่หน้าที่-ไม่มียศ ทำด้วยใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. สั่งปิดโรงเรียน 15 เขต น้ำท่วมหนัก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 69 ข่าว

กทม. สั่งปิดโรงเรียน 15 เขต น้ำท่วมหนัก เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ผลัด 4x100 ม. ผสม ไทย ชิงเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 18.48 น. เข้ารอบด้วยเวลาดีสุด ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ผลัด 4×100 ม. ผสม ไทย ชิงเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 18.48 น. เข้ารอบด้วยเวลาดีสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวตั้งใจทำข้าว 300 กล่อง พร้อมส่งน้ำ 20 แพ็ค หวังช่วยน้ำท่วม สุดท้ายผู้ประสบภัยไม่ได้รับ ข่าว

สาวตั้งใจทำข้าว 300 กล่อง พร้อมส่งน้ำ 20 แพ็ค หวังช่วยน้ำท่วม สุดท้ายผู้ประสบภัยไม่ได้รับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านอ่อง เผยอาการป่วยล่าสุด ความดันสูงโลหิดสูง-สมองบวม ข่าว

ท่านอ่อง ยันยกสถาบันเหนือหัว ก่อนออก ICU สมองบวม-พูดไม่ออก รอผ่าตัดด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตอธิบดีกรมอุตุฯ ผู้เตือนภัยสึนามิก่อนปี 2547 ไม่ใช่ ที&#8217; ลมฟ้าอากาศ ข่าว

ประวัติ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตอธิบดีกรมอุตุฯ ผู้เตือนภัยสึนามิก่อนปี 2547 ไม่ใช่ ที’ ลมฟ้าอากาศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ ปรับโฉมการสื่อสารใหม่ เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ โซเชียลแห่ชม รับฟัง-ปรับปรุงไวมาก ข่าว

กรมอุตุฯ ปรับโฉมการสื่อสารใหม่ เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ โซเชียลแห่ชม รับฟัง-ปรับปรุงไวมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที’ ลมฟ้าอากาศ คือใคร ข่าว

ที’ ลมฟ้าอากาศ คือใคร? เป็นแค่คนธรรมดา ไม่ใช่ ‘ดร.สมิทธ’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ แจ้ง DE เลิกใช้ Tomorrow.io หลังทดลองฟรี 7 เดือน ชี้ระบบยังมีข้อจำกัด ข่าว

กรมอุตุฯ แจ้ง DE เลิกใช้ Tomorrow.io หลังทดลองฟรี 7 เดือน ชี้ระบบยังมีข้อจำกัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทยานฯ ดอยอินทนนท์ปิดน้ำตกแม่ยะ-ผาดอกเสี้ยวชั่วคราว 29 ก.ย. 69 ข่าว

ดอยอินทนนท์ สั่งปิดผาดอกเสี้ยว-น้ำตกแม่ยะ ชั่วคราว หลังฝนถล่มหนัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฆษกฯ โต้ข่าวลือ &quot;อ่างเก็บน้ำคลองระโอก&quot; แตก แค่ถูกกัดเซาะ วอนอย่าตื่นตระหนก ข่าว

โฆษกฯ โต้ข่าวลือ “อ่างเก็บน้ำคลองระโอก” แตก แค่ถูกกัดเซาะ วอนอย่าตื่นตระหนก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินทั้งใน-ต่างประเทศ บางเส้นทาง 29-30 ก.ย. เร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง ข่าว

การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินทั้งใน-ต่างประเทศ บางเส้นทาง 29-30 ก.ย. เร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ แถลงรับมือวิกฤตน้ำท่วมกทม. เข้าใจประชาชนเดือดร้อนไร้ข้อแก้ตัว ข่าว

ชัชชาติ ไม่มีข้อแก้ตัว น้ำท่วมกรุงเทพฯ น้อมรับคนไม่พอใจ เร่งแก้ปัญหาให้ดีที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟารีดา ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันที บันเทิง

ฟารีดา ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันที

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดยอด! ทัพ PUBG MOBILE ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

สุดยอด! ทัพ PUBG MOBILE ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง ศึกเอเชียนเกมส์ 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอันดับ 10 เลขเด็ด หวยแม่จำเนียร 1/10/69 เลขวันเกิด ผอ.กองสลาก มาแรงทะลุแผง เลขเด็ด

เปิดอันดับ 10 เลขเด็ด หวยแม่จำเนียร 1/10/69 เลขวันเกิด ผอ.กองสลาก มาแรงทะลุแผง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.บุกรวบ ลุงเขยหื่น ขยี้กามหลานสาววัย 10 ขวบ นานกว่า 3 ปี ขู่บังคับถ่ายคลิปโป๊ ข่าว

ตร.บุกรวบ ลุงเขยหื่น ขยี้กามหลานสาววัย 10 ขวบ นานกว่า 3 ปี ขู่บังคับถ่ายคลิปโป๊

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือนรับมือฝนระลอกใหม่ 5-10 ต.ค. นี้ ข่าว

กรมอุตุฯ หัวจะปวด แดดไม่ทันอุ่น ฝนรอบใหม่จองคิวแล้ว จับตา 5-10 ต.ค.นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.จักษ์ สวนคนด่านายกฯ ลงพื้นที่น้ำท่วม เหน็บแรงรับของก่อนใคร ข่าว

ดร.จักษ์ เหน็บคนตะโกนด่า นายกฯ เท้าเปล่าลุยน้ำท่วม แต่มารับของแจกก่อนใคร

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยแล้ว! โฆษกมูลนิธิฯ แจง &#8220;ดร.สมิทธ ธรรมสโรช&#8221; ไม่ใช่เจ้าของเพจ &#8220;ที&#8217; ลมฟ้าอากาศ&#8221; ข่าว

เฉลยแล้ว! โฆษกมูลนิธิฯ แจง “ดร.สมิทธ ธรรมสโรช” ไม่ใช่เจ้าของเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอม สินเจริญ เดือด! เจอบริษัทรถสไลด์โก่งราคาช่วงน้ำท่วม 10,000 บาท 400 เมตร บันเทิง

บอม สินเจริญ เดือด! เจอบริษัทรถสไลด์โก่งราคาช่วงน้ำท่วม คันละหมื่น ในระยะ 400 ม.

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ กางแผนผังเตือนภัยน้ำท่วมไทย ข่าว

กรมอุตุฯ พูดแล้ว เตือนภัยน้ำท่วม หน่วยงานไหนทำอะไร ใครต้องรับผิดชอบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมพลังช่วยน้ำท่วม เปิดจุดบริจาคที่พารากอน-ไอคอนสยาม ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมพลังช่วยน้ำท่วม เปิดจุดบริจาคที่พารากอน-ไอคอนสยาม ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปสุรศักดิ์ ขอคิว ‘เนเน่ รอยัล’ พบนายกฯ หลังคว้าแชมป์ AGT 2026 เข้าใจคิวงานแน่น