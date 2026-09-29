กัน จอมพลัง น้อยใจลุยช่วยน้ำท่วม ถูกแซะมาถ่ายรูป ชี้ไม่ใช่หน้าที่-ไม่มียศ ทำด้วยใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 17:39 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 17:39 น.
กัน จอมพลัง ตัดพ้อ ลุยช่วยน้ำท่วมเจอแซะมาถ่ายรูปเล่น

กัน จอมพลัง พ้อหนัก ตั้งใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เจอชาวบ้านแซะ “มาถ่ายรูปเล่นเหรอ” ลั่น อาสาทำด้วยใจ ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่-ไม่มีตำแหน่ง

กัน จอมพลัง เดินหน้าลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 แต่ระหว่างปฏิบัติภารกิจกลับต้องเจอเหตุการณ์ที่บั่นทอนจิตใจจนเจ้าตัวต้องออกมาอัดคลิประบายความรู้สึก

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เขากำลังเข้าไปรับเด็ก แม่ และผู้สูงอายุ ออกจากพื้นที่บริเวณโซนตึก จู่ ๆ มีชาวบ้านพายเรือผ่านมาและเอ่ยปากถามว่า “มาทำอะไร มาถ่ายรูปเล่นเหรอ” คำถามนี้ทำให้เขารู้สึกเสียความรู้สึกอย่างมาก จึงถามย้ำกลับไป พร้อมอธิบายว่าทีมงานลงพื้นที่ช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่คู่กรณีตอบกลับเพียงว่าไม่เห็น

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เจ้าตัว ย้ำว่าทีมงานทุกคนที่ลงมาช่วยไม่มีตำแหน่ง ไม่มียศ และไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง แต่ทุกคนคืออาสาสมัครที่มาด้วยใจเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตอนนี้ปัญหาหลักหน้างานคืออาหารและเครื่องดื่มไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยที่มีนับแสนคน แค่การนำสิ่งของเข้าไปส่งให้ถึงมือก็มีความยากลำบากมากแล้ว

“เมื่อกี้ผมอยู่โซนตึกไปรับคนออก มีเด็กและแม่จะออกจากพื้นที่ เราไปรับผู้สูงอายุ จู่ ๆ มีคนพายเรือผ่านผม แล้วถามว่ามาทำอะไร มาถ่ายรูปเล่นหรอ ผมเลยถามกลับว่าพี่ครับเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรนะ ผมฟังแล้วโคตรเสียความรู้สึกเลย ผมบอกเขาว่ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เขาบอกเขาไม่เห็น เพราะเขาอยู่ในตึก ผมไม่รู้หรอกว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นผม แต่เมื่อวานผมไปรับคนออกมา

เรามาช่วย เราไม่ได้มีตำแหน่ง ไม่มียศ และไม่ได้มีหน้าที่อะไร แต่ทุกคนที่อาสามาช่วย มาด้วยหัวใจทั้งนั้น

ตอนนี้ปัญหาคืออาหารและเครื่องดื่มไม่เพียงพอ เพราะมีผู้ประสบภัยเป็นแสน เราแค่เอาของเขามาส่งยังยากเลย

ส่วนคนที่ถามว่าผมมาทำอะไร นี่ครับ (แพลนกล้องให้ดูขณะช่วยผู้ประสบภัย) อันนี้เป็นทีมผมที่มาช่วยจาก จ.สุโขทัย เราดูแลให้หมด”

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กัน จอมพลัง ช่วยน้ำท่วม
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 17:39 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 17:39 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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