กัน จอมพลัง น้อยใจลุยช่วยน้ำท่วม ถูกแซะมาถ่ายรูป ชี้ไม่ใช่หน้าที่-ไม่มียศ ทำด้วยใจ
กัน จอมพลัง พ้อหนัก ตั้งใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เจอชาวบ้านแซะ “มาถ่ายรูปเล่นเหรอ” ลั่น อาสาทำด้วยใจ ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่-ไม่มีตำแหน่ง
กัน จอมพลัง เดินหน้าลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 แต่ระหว่างปฏิบัติภารกิจกลับต้องเจอเหตุการณ์ที่บั่นทอนจิตใจจนเจ้าตัวต้องออกมาอัดคลิประบายความรู้สึก
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เขากำลังเข้าไปรับเด็ก แม่ และผู้สูงอายุ ออกจากพื้นที่บริเวณโซนตึก จู่ ๆ มีชาวบ้านพายเรือผ่านมาและเอ่ยปากถามว่า “มาทำอะไร มาถ่ายรูปเล่นเหรอ” คำถามนี้ทำให้เขารู้สึกเสียความรู้สึกอย่างมาก จึงถามย้ำกลับไป พร้อมอธิบายว่าทีมงานลงพื้นที่ช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่คู่กรณีตอบกลับเพียงว่าไม่เห็น
เจ้าตัว ย้ำว่าทีมงานทุกคนที่ลงมาช่วยไม่มีตำแหน่ง ไม่มียศ และไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง แต่ทุกคนคืออาสาสมัครที่มาด้วยใจเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตอนนี้ปัญหาหลักหน้างานคืออาหารและเครื่องดื่มไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยที่มีนับแสนคน แค่การนำสิ่งของเข้าไปส่งให้ถึงมือก็มีความยากลำบากมากแล้ว
“เมื่อกี้ผมอยู่โซนตึกไปรับคนออก มีเด็กและแม่จะออกจากพื้นที่ เราไปรับผู้สูงอายุ จู่ ๆ มีคนพายเรือผ่านผม แล้วถามว่ามาทำอะไร มาถ่ายรูปเล่นหรอ ผมเลยถามกลับว่าพี่ครับเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรนะ ผมฟังแล้วโคตรเสียความรู้สึกเลย ผมบอกเขาว่ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เขาบอกเขาไม่เห็น เพราะเขาอยู่ในตึก ผมไม่รู้หรอกว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นผม แต่เมื่อวานผมไปรับคนออกมา
เรามาช่วย เราไม่ได้มีตำแหน่ง ไม่มียศ และไม่ได้มีหน้าที่อะไร แต่ทุกคนที่อาสามาช่วย มาด้วยหัวใจทั้งนั้น
ตอนนี้ปัญหาคืออาหารและเครื่องดื่มไม่เพียงพอ เพราะมีผู้ประสบภัยเป็นแสน เราแค่เอาของเขามาส่งยังยากเลย
ส่วนคนที่ถามว่าผมมาทำอะไร นี่ครับ (แพลนกล้องให้ดูขณะช่วยผู้ประสบภัย) อันนี้เป็นทีมผมที่มาช่วยจาก จ.สุโขทัย เราดูแลให้หมด”
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