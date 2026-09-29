ท่านอ่อง ยันยกสถาบันเหนือหัว ก่อนออก ICU สมองบวม-พูดไม่ออก รอผ่าตัดด่วน
ท่านอ่อง เผยสมองบวม-ความดันสูง เพิ่งย้ายออกจาก ICU เตรียมเข้าผ่าตัด วอนสังคมอย่านำอาการป่วยโยงการเมือง ยันยกสถาบันสูงสุดเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
หลังจาก ท่านอ่อง นายแพทย์ จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ เผยคลิปวิดีโอขณะป่วยและกำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 ผ่านเฟซบุ๊ก Chakriwat Vivacharawongse ระบุว่า “สุขภาพของผมแย่มากจริง ๆ และผมกำลังเสี่ยงติดเตียงหรือเสียชีวิต นี่เป็นความเห็นที่จริงใจของแพทย์ประสาทวิทยา 3-4 ท่านที่ผมรู้จัก ผมกำลังต้องการการผ่าตัดสมองเร่งด่วนครับ”
จากนั้น 21 กันยายน ที่ผ่านมา ท่านอ่อง เผยว่า “สุขภาพของผมยังวิกฤต… ผมยังไม่ได้เข้าถึงการผ่าตัดสมองครับ”
ล่าสุด 28 กันยายน 2569 ท่านอ่อง อัปเดตอาการล่าสุด อธิบายว่า “ผมขอความกรุณาอย่าเชื่อมโยงและขยายความเกินเลยไปกว่านี้ครับ ผมไม่ต้องการเกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่ใช่เครื่องมือของใคร และสื่อไหน
ผมยังคงยกสถาบันสูงสุดอยู่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม โปรดอย่านำความเจ็บป่วยของผมไปเชื่อมโยงกับสถาบันสูงสุดครับ
ผมเป็นคนที่กำลังเผชิญวิกฤตการรักษาขณะนี้และเป็นการรักษาต่อเนื่องที่ยาวนานครับ ผมมีความกลัวผมแบ่งปันเรื่องราวที่ผมกำลังประสบ หากท่านมองเป็นวิทยาทานในฐานะผมเป็นแพทย์และผู้ป่วยโรคหายากคนหนึ่งที่พยายามรักษาชีวิต
อย่านำเรื่องของผมไปขยายให้กระทบกระเทือนเป็นอื่นเลยครับ เจตนาของผมเพียงได้รับการรักษาที่ถูกต้องที่เคยรักษาผมมาอย่างดีครับ
ผมอยู่ใน ICU มา 2 คืน และตอนนี้ออกจาก ICU มาห้องธรรมดาคืนนี้แล้วครับ ตอนนั้นมีอาการสะลึมสะลือ อ่อนเพลีย พูดไม่ออก รับประทานอะไรไม่ได้ ความดันโลหิตสูงผิดปกติและอาการสมองบวมเพิ่มขึ้น (Edemaในกะโหลกศีรษะ) ถูกส่งตัวมาโรงพยาบาล ผมอาจจะรอไม่ได้แล้วและต้องผ่าตัดจริง ๆ ในอีกไม่นาน สิ่งที่ทำให้ผมพอมีกำลังใจในชีวิตคือการได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Medical ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านครับ”
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