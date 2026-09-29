สาวตั้งใจทำข้าว 300 กล่อง พร้อมส่งน้ำ 20 แพ็ค หวังช่วยน้ำท่วม สุดท้ายผู้ประสบภัยไม่ได้รับ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 16:36 น.
สาวตั้งใจทำข้าว 300 กล่อง พร้อมส่งน้ำ 20 แพ็ค หวังช่วยน้ำท่วม สุดท้ายผู้ประสบภัยไม่ได้รับ

โซเชียลเดือด! สาวตั้งใจทำข้าว 300 กล่อง พร้อมส่งน้ำ 20 แพ็ค หวังช่วยคนน้ำท่วมในหมู่บ้านนักกีฬาโซนในสุด รู้อีกทีผู้ประสบภัยไม่มีใครได้รับ

กลายเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมาก เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวตัดพ้อที่อุตส่าห์ลุกขึ้นมาทำข้าวกล่องมากถึง 300 กล่อง พร้อมเตรียมน้ำดื่มอีก 20 แพ็ค เพื่อหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหมู่บ้านนักกีฬา กรุงเทพฯ หลังได้รับแจ้งว่าน้ำท่วมสูง และชาวบ้านด้านในเริ่มขาดแคลนอาหาร แต่เมื่อทำเสร็จกลับส่งไปไม่ถึงมือผู้ประสบภัย

สาวตั้งใจทำข้าว 300 กล่อง พร้อมส่งน้ำ 20 แพ็ค หวังช่วยน้ำท่วม สุดท้ายผู้ประสบภัยไม่ได้รับ-1

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ทางด้านเพจ อีป้า 5.0 V2 ได้นำเรื่องราวดังกล่าวมาโพสต์ โดยระบุว่า “เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ? เกิดอะไรขึ้นกับข้าว 300 กล่อง!!!! #หมู่บ้านนักกีฬา #กรุงเทพฯ

เรื่องนี้เริ่มจาก ชาวบ้านในพื้นที่แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามา เนื่องจากน้ำท่วมสูง และชาวบ้านที่อยู่ด้านในยังไม่ได้กินข้าว

เมื่อได้รับเรื่อง จึงรีบจัดอาหาร 300 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม 20 แพ็ก เพื่อส่งเข้าไปให้ถึงจุดที่ชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือ โดยมีการประสานคนที่จะนำอาหารเข้าไป และได้รับคำยืนยันว่าจะนำข้าวกับน้ำเข้าไปส่งให้ถึงด้านใน

ทางผู้ช่วยเหลือจึงแจ้งกลับไปยังชาวบ้านว่า “รออีกแป๊บนะ ข้าวกำลังเดินทางเข้าไปแล้ว” แต่พอเวลาผ่านไป โทรกลับไปถามชาวบ้านว่าได้รับข้าวหรือยัง กลับได้รับคำตอบว่า “ยังไม่ได้รับ” #ทั้งที่ข้าวและน้ำถูกนำออกไปจากจุดส่งตั้งนานแล้ว

จึงพยายามติดต่อคนที่นำอาหารไปส่งต่อ แต่ช่วงแรกทั้งโทรศัพท์และไลน์ก็ไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้เกิดความรู้สึกผิดหวังอย่างมาก เพราะเจตนาที่ทำทั้งหมดคืออยากให้ความช่วยเหลือ ไปถึงคนที่กำลังเดือดร้อนจริงๆ

#เจ้าของโพสต์ระบุว่า สิ่งที่ทำให้เสียความรู้สึกที่สุดคือ คนนอกพื้นที่ได้รับข้าวแล้ว แต่ชาวบ้านที่อยู่ด้านในและกำลังรอความช่วยเหลือกลับยังไม่ได้กิน พร้อมถามว่า… ถ้าเป็นคุณ ตั้งใจทำข้าว 300 กล่องเพื่อช่วยคนที่กำลังเดือดร้อน แต่สุดท้ายอาหารกลับไปไม่ถึงคนที่ร้องขอความช่วยเหลือ คุณจะรู้สึกอย่างไร?”

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สาวตั้งใจทำข้าว 300 กล่อง พร้อมส่งน้ำ 20 แพ็ค หวังช่วยน้ำท่วม สุดท้ายผู้ประสบภัยไม่ได้รับ-6 สาวตั้งใจทำข้าว 300 กล่อง พร้อมส่งน้ำ 20 แพ็ค หวังช่วยน้ำท่วม สุดท้ายผู้ประสบภัยไม่ได้รับ-4 สาวตั้งใจทำข้าว 300 กล่อง พร้อมส่งน้ำ 20 แพ็ค หวังช่วยน้ำท่วม สุดท้ายผู้ประสบภัยไม่ได้รับ-2 สาวตั้งใจทำข้าว 300 กล่อง พร้อมส่งน้ำ 20 แพ็ค หวังช่วยน้ำท่วม สุดท้ายผู้ประสบภัยไม่ได้รับ-3

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อ้างอิงจาก : FB อีป้า 5.0 V2

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 16:36 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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