ตรวจหวยลาว 29 ก.ย. 69 ลุ้นผลสลากพัฒนาวันนี้ สถิติย้อนหลังวันอังคาร

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 20:29 น.
หวยลาว 29 กันยายน 2569

ตรวจหวยลาว 29 ก.ย. 69 ถ่ายทอดสด 2 ทุ่มเป็นต้นไป เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติย้อนหลังหวยออกวันอังคาร

วันนี้ (29 กันยายน 2569) กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลหวยลาวพัฒนา หรือสลากพัฒนา งวดประจำวันอังคาร ประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทย

หลังจากการหมุนวงล้อเสร็จสิ้น The Thaiger จะอัปเดตผลรางวัลให้ทราบทันที ทุกท่านสามารถเข้ามาตรวจผลสลากตั้งแต่เลข 6 ตัว จนถึงเลข 1 ตัว ได้ที่นี่

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ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 29/9/69

ผลสลากพัฒนา งวด 29 ก.ย. 2569

  • เลข 6 ตัว : 676616
  • เลข 5 ตัว : 76616
  • เลข 4 ตัว : 6616
  • เลข 3 ตัว : 616
  • เลข 2 ตัว : 16
  • เลข 1 ตัว : 6

สถิติหวยลาวออกวันอังคาร

สำหรับผู้ที่ต้องการหาแนวทาง เราได้รวบรวมสถิติหวยลาวที่ออกในวันอังคารย้อนหลังมาให้ตรวจสอบ ดังนี้

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
22/9/69 7507 507 07 7
15/9/69 8249 249 49 9
8/9/69 3743 743 43 3
1/9/69 8475 475 75 5
25/8/69 6600 600 00 0
18/8/69 8222 222 22 2
11/8/69 9670 670 70 0
4/8/69 7886 886 86 6
28/7/69 0480 480 80 0
21/7/69 6592 592 92 2
14/7/69 1546 546 46 6
7/7/69 9659 659 59 9
30/6/69 8383 383 83 3
23/6/69 5721 721 21 1
16/6/69 5883 883 83 3
9/6/69 5245 245 45 5
2/6/69 3211 211 11 1
26/5/69 2679 679 79 9
19/5/69 0470 470 70 0
12/5/69 4931 931 31 1
5/5/69 7032 032 32 2

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 20:29 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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