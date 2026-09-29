ตรวจหวยลาว 29 ก.ย. 69 ลุ้นผลสลากพัฒนาวันนี้ สถิติย้อนหลังวันอังคาร
ตรวจหวยลาว 29 ก.ย. 69 ถ่ายทอดสด 2 ทุ่มเป็นต้นไป เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติย้อนหลังหวยออกวันอังคาร
วันนี้ (29 กันยายน 2569) กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลหวยลาวพัฒนา หรือสลากพัฒนา งวดประจำวันอังคาร ประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทย
หลังจากการหมุนวงล้อเสร็จสิ้น The Thaiger จะอัปเดตผลรางวัลให้ทราบทันที ทุกท่านสามารถเข้ามาตรวจผลสลากตั้งแต่เลข 6 ตัว จนถึงเลข 1 ตัว ได้ที่นี่
โฆษณา
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 29/9/69
ผลสลากพัฒนา งวด 29 ก.ย. 2569
- เลข 6 ตัว : 676616
- เลข 5 ตัว : 76616
- เลข 4 ตัว : 6616
- เลข 3 ตัว : 616
- เลข 2 ตัว : 16
- เลข 1 ตัว : 6
สถิติหวยลาวออกวันอังคาร
สำหรับผู้ที่ต้องการหาแนวทาง เราได้รวบรวมสถิติหวยลาวที่ออกในวันอังคารย้อนหลังมาให้ตรวจสอบ ดังนี้
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|22/9/69
|7507
|507
|07
|7
|15/9/69
|8249
|249
|49
|9
|8/9/69
|3743
|743
|43
|3
|1/9/69
|8475
|475
|75
|5
|25/8/69
|6600
|600
|00
|0
|18/8/69
|8222
|222
|22
|2
|11/8/69
|9670
|670
|70
|0
|4/8/69
|7886
|886
|86
|6
|28/7/69
|0480
|480
|80
|0
|21/7/69
|6592
|592
|92
|2
|14/7/69
|1546
|546
|46
|6
|7/7/69
|9659
|659
|59
|9
|30/6/69
|8383
|383
|83
|3
|23/6/69
|5721
|721
|21
|1
|16/6/69
|5883
|883
|83
|3
|9/6/69
|5245
|245
|45
|5
|2/6/69
|3211
|211
|11
|1
|26/5/69
|2679
|679
|79
|9
|19/5/69
|0470
|470
|70
|0
|12/5/69
|4931
|931
|31
|1
|5/5/69
|7032
|032
|32
|2
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจหวยลาว 28 ก.ย. 69 เช็กถ่ายทอดสด ผลสลากพัฒนา สถิติย้อนหลัง 50 งวด
- ตรวจหวยลาว 25 ก.ย. 69 เช็กผลสลากพัฒนางวดล่าสุด เลข 6 ตัวออกอะไร สถิติหวยย้อนหลัง
- ตรวจหวยลาว งวด 24/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
โฆษณา