ประวัติ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตอธิบดีกรมอุตุฯ ผู้เตือนภัยสึนามิก่อนปี 2547 ไม่ใช่ ที’ ลมฟ้าอากาศ
ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้เคยเตือนว่าชายฝั่งอันดามันเสี่ยงเกิดสึนามิตั้งแต่ปี 2536 ถูกชาวเน็ตโยงกับเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” ก่อนมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติยืนยันว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกัน
นพดล มากทอง โฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โพสต์ยืนยันผ่านเพจของมูลนิธิเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2569 ว่าเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก “ที’ ลมฟ้าอากาศ” ไม่ใช่ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตประธานกรรมการมูลนิธิ ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้หลังเพจเตือนภัยน้ำท่วมช่วงปลายเดือนกันยายน เพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” โพสต์ปฏิเสธเช่นกันว่าผู้ดูแลเพจเป็น “คนธรรมดา”
ทำไมชาวเน็ตนึกถึง ดร.สมิทธ
ดร.สมิทธ เป็นที่รู้จักจากการเตือนภัยสึนามิล่วงหน้าหลายปีก่อนเกิดเหตุจริงในปี 2547 ชื่อของท่านจึงถูกนึกถึงทุกครั้งที่มีคนนอกหน่วยงานรัฐออกมาเตือนภัยธรรมชาติ แล้วหน่วยงานรัฐโต้แย้ง
เส้นทางราชการ
ดร.สมิทธ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 2 วาระ ตามทำเนียบของกรมอุตุนิยมวิทยา
- วาระแรก 1 ตุลาคม 2532 ถึง 31 สิงหาคม 2535
- วาระที่สอง 1 ตุลาคม 2536 ถึง 30 กันยายน 2540
ระหว่างสองวาระ ดร.สมิทธ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขเมื่อปี 2535 หลังพ้นตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุฯ ดร.สมิทธ เกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคมเมื่อปี 2541
คำเตือนสึนามิปี 2536 และ 2541
ดร.สมิทธ เคยออกมาเตือนความเสี่ยงสึนามิต่อชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของไทยในปี 2536 และ 2541 จนเป็นข่าวใหญ่
คำเตือนปี 2541 ตามมาหลังแผ่นดินไหวทำให้เกิดสึนามิที่ปาปัวนิวกินี และมีผู้เสียชีวิตกว่า 2,000 คน ชาวบ้านในภาคใต้ของไทยจำนวนมากหนีขึ้นที่สูง แต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นในไทย ผู้บริหารธุรกิจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่รัฐจึงวิจารณ์ ดร.สมิทธ อย่างหนัก ว่าทำให้คนตื่นตระหนกและกระทบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรอบภูเก็ต
ดร.สมิทธ เกษียณท่ามกลางคำวิจารณ์ และถูกมองว่าเป็นคนพูดเกินจริง
หลังสึนามิวันที่ 26 ธันวาคม 2547
วันที่ 26 ธันวาคม 2547 แผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรอินเดียทำให้เกิดสึนามิถล่มชายฝั่งหลายประเทศ รวมถึง 6 จังหวัดอันดามันของไทย
ไม่ถึงสัปดาห์หลังเกิดเหตุ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น แต่งตั้ง ดร.สมิทธ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้ดูแลการวางระบบเตือนภัยสึนามิ ต่อมารัฐบาลตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และ ดร.สมิทธ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอำนวยการ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2548 คณะรัฐมนตรีอนุมัติติดตั้งหอเตือนภัย 62 แห่งใน 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน วงเงิน 138.78 ล้านบาท จำนวนแยกตามจังหวัด ได้แก่
- พังงา 16 แห่ง
- สตูล 14 แห่ง
- กระบี่ 12 แห่ง
- ตรัง 11 แห่ง
- ระนอง 5 แห่ง
- ภูเก็ต 4 แห่ง
มหาวิทยาลัยทักษิณมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ แก่ ดร.สมิทธ ประจำปีการศึกษา 2547
บทบาทหลังพ้นตำแหน่ง
หลังเปลี่ยนรัฐบาล ดร.สมิทธ ถูกลดบทบาทในศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แต่ร่วมกับปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ก่อตั้งมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้รัฐบาลพัฒนาระบบเตือนภัยของประเทศ ดร.สมิทธ เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิ
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- กรมอุตุนิยมวิทยา ประวัติกรมและรายนามอธิบดี
- The Guardian รายงานคำเตือนสึนามิของ Smith Dharmasaroja ก่อนเหตุปี 2547
- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มอบหมายผู้รับผิดชอบมาตรการป้องกันและระบบเตือนภัยธรรมชาติ
- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานติดตั้งหอเตือนภัย 62 แห่งใน 6 จังหวัดอันดามัน
- มหาวิทยาลัยทักษิณ รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2547
- TNews รายงานคำชี้แจงมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรณีเพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ