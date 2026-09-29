กรมอุตุฯ แจ้ง DE เลิกใช้ Tomorrow.io หลังทดลองฟรี 7 เดือน ชี้ระบบยังมีข้อจำกัด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 15:18 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 15:18 น.
กรมอุตุฯ แจ้ง DE เลิกใช้ Tomorrow.io หลังทดลองฟรี 7 เดือน ชี้ระบบยังมีข้อจำกัด

กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งกระทรวงดีอี (DE) ยุติใช้งาน Tomorrow.io หลังพบระบบมีข้อจำกัด ชี้ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทไทย

น.ส.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ลงนามในบันทึกข้อความด่วนที่สุดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวกับการยกระดับการพยากรณ์อากาศเชิงพื้นที่รายละเอียดสูงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ส่งถึงนายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี

สาระสำคัญของรายงานระบุว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ยุติการใช้งานแพลตฟอร์ม Tomorrow.io National Resilience Platform หลังเสร็จสิ้นกระบวนการทดสอบ เนื่องจากผลประเมินพบว่าระบบยังมีข้อจำกัดบางส่วน และจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน รวมถึงต้องปรับรูปแบบการใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

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ข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่า รัฐบาลอนุมัติโครงการ Tomorrow.io วงเงิน 497 ล้านบาท เพื่อนำเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ยกระดับระบบพยากรณ์อากาศของไทย โดยมีการนำเสนอว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความละเอียดของการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ได้มากขึ้น

สำหรับการทดสอบที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับบริษัท The Tomorrow Companies Inc. และบริษัท บีพีแอลซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนประจำประเทศไทย จัดทำโครงการทดสอบระบบในรูปแบบทดลองใช้งานจริง โดยนำแพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม Microwave Sounder มาวิเคราะห์สภาวะอากาศรุนแรงร่วมกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อประเมินศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการติดตาม ตรวจจับ และแจ้งเตือนสภาพอากาศอันตรายในสถานการณ์วิกฤต

ทั้งนี้ โครงการทดสอบดำเนินการเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ขณะที่บริษัทผู้พัฒนายังคงสนับสนุนการใช้งานแพลตฟอร์มให้กรมอุตุนิยมวิทยาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

อย่างไรก็ตาม เมื่อสรุปผลการทดสอบ กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่า แม้ Tomorrow.io National Resilience Platform จะมีผลการทำงานที่ดีในระดับหนึ่ง แต่ระบบยังต้องได้รับการปรับปรุงด้านเทคนิคเพื่อเพิ่มความครบถ้วนของข้อมูล ตลอดจนปรับฟังก์ชันต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในบริบทของประเทศไทยมากกว่านี้ จึงตัดสินใจยุติการใช้งานแพลตฟอร์มภายหลังสิ้นสุดช่วงทดสอบและการสนับสนุนการใช้งาน ก่อนรายงานผลดังกล่าวต่อกระทรวงดีอีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเพื่อรับทราบต่อไป

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กรมอุตุฯ แจ้ง DE เลิกใช้ Tomorrow.io หลังทดลองฟรี 7 เดือน ชี้ระบบยังมีข้อจำกัด

กรมอุตุฯ แจ้ง DE เลิกใช้ Tomorrow.io หลังทดลองฟรี 7 เดือน ชี้ระบบยังมีข้อจำกัด

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 15:18 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 15:18 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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