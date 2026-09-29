กรมอุตุฯ แจ้ง DE เลิกใช้ Tomorrow.io หลังทดลองฟรี 7 เดือน ชี้ระบบยังมีข้อจำกัด
กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งกระทรวงดีอี (DE) ยุติใช้งาน Tomorrow.io หลังพบระบบมีข้อจำกัด ชี้ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทไทย
น.ส.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ลงนามในบันทึกข้อความด่วนที่สุดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวกับการยกระดับการพยากรณ์อากาศเชิงพื้นที่รายละเอียดสูงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ส่งถึงนายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี
สาระสำคัญของรายงานระบุว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ยุติการใช้งานแพลตฟอร์ม Tomorrow.io National Resilience Platform หลังเสร็จสิ้นกระบวนการทดสอบ เนื่องจากผลประเมินพบว่าระบบยังมีข้อจำกัดบางส่วน และจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน รวมถึงต้องปรับรูปแบบการใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่า รัฐบาลอนุมัติโครงการ Tomorrow.io วงเงิน 497 ล้านบาท เพื่อนำเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ยกระดับระบบพยากรณ์อากาศของไทย โดยมีการนำเสนอว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความละเอียดของการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ได้มากขึ้น
สำหรับการทดสอบที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับบริษัท The Tomorrow Companies Inc. และบริษัท บีพีแอลซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนประจำประเทศไทย จัดทำโครงการทดสอบระบบในรูปแบบทดลองใช้งานจริง โดยนำแพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม Microwave Sounder มาวิเคราะห์สภาวะอากาศรุนแรงร่วมกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อประเมินศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการติดตาม ตรวจจับ และแจ้งเตือนสภาพอากาศอันตรายในสถานการณ์วิกฤต
ทั้งนี้ โครงการทดสอบดำเนินการเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ขณะที่บริษัทผู้พัฒนายังคงสนับสนุนการใช้งานแพลตฟอร์มให้กรมอุตุนิยมวิทยาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569
อย่างไรก็ตาม เมื่อสรุปผลการทดสอบ กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่า แม้ Tomorrow.io National Resilience Platform จะมีผลการทำงานที่ดีในระดับหนึ่ง แต่ระบบยังต้องได้รับการปรับปรุงด้านเทคนิคเพื่อเพิ่มความครบถ้วนของข้อมูล ตลอดจนปรับฟังก์ชันต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในบริบทของประเทศไทยมากกว่านี้ จึงตัดสินใจยุติการใช้งานแพลตฟอร์มภายหลังสิ้นสุดช่วงทดสอบและการสนับสนุนการใช้งาน ก่อนรายงานผลดังกล่าวต่อกระทรวงดีอีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเพื่อรับทราบต่อไป
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