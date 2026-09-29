ที’ ลมฟ้าอากาศ คือใคร? เป็นแค่คนธรรมดา ไม่ใช่ ‘ดร.สมิทธ’
นพดล มากทอง โฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ยืนยันเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 ว่าเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก “ที’ ลมฟ้าอากาศ” ไม่ใช่ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา หลังชาวเน็ตเชื่อมโยงบุคคลทั้งสองเข้าด้วยกันในช่วงที่เพจเตือนภัยน้ำท่วมปลายเดือนกันยายน
ยืนยัน ไม่ใช่ “ดร.สมิทธ”
ชื่อของ ดร.สมิทธ ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์หลังชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้ดูแลเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการโพสต์พยากรณ์และเตือนภัยธรรมชาติ
เพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” ปฏิเสธด้วยข้อความสั้น ๆ ว่า “ผมไม่ใช่ ดร.สมิทธิ นะครับ ผมคือ คนธรรมดา”
มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติโพสต์ยืนยันอีกทางหนึ่ง โดยนพดลระบุว่า “ที ลมฟ้า” ไม่ใช่ ดร.สมิทธ อดีตประธานกรรมการมูลนิธิ
ดร.สมิทธ ธรรมสโรช เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการอำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ดร.สมิทธ เป็นที่รู้จักในวงกว้างหลังเหตุสึนามิปลายปี 2547 เพราะเคยเตือนล่วงหน้าว่าจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันเสี่ยงได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ ต่อมา ดร.สมิทธ ร่วมกับปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ก่อตั้งมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สิ่งที่รู้เกี่ยวกับเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ”
จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2569 ยังไม่มีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เปิดเผยชื่อจริง อายุ การศึกษา อาชีพ หรือคุณวุฒิด้านอุตุนิยมวิทยาของผู้ดูแลเพจ ข้อมูลที่ตรวจสอบได้เรียงตามเวลาได้ดังนี้
- พฤศจิกายน 2568: ไทยรัฐรายงานว่าเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” โพสต์เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 68 เตือนฝนหนักและเสี่ยงน้ำท่วมในภาคใต้ กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงว่าคำว่า “มหาอุทกภัย” และ “ฝน 1,000 ปี” เป็นถ้อยคำเกินจริง
- 5 เมษายน 2569: บัญชีเฟซบุ๊ก “ที’ ลมฟ้าอากาศ” ที่ Thai PBS Verify ตรวจสอบในเดือน ก.ค. เข้าร่วมเฟซบุ๊กในวันนี้ ข้อมูลความโปร่งใสระบุว่าผู้ดูแลเพจอยู่ในประเทศไทย
- กรกฎาคม 2569: บัญชีนี้มีผู้ติดตาม 820,000 คน เพจระบุว่าวิเคราะห์ลมฟ้าอากาศ ภัยพิบัติ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ภัยจากมนุษย์ และภัยสังคมทั่วโลก
- 22 กันยายน 2569: เพจโพสต์เตือน “มหาอุทกภัยภายใน 120 ชั่วโมง” หลังโพสต์เป็นกระแส บัญชีเดิมถูกระงับ แล้วมีการสร้างบัญชีใหม่ในชื่อเดิม
- 29 กันยายน 2569: เพจปฏิเสธว่าไม่ใช่ ดร.สมิทธ และประกาศว่าจะสรุปเหตุผลของการเตือน 120 ชั่วโมงในเวลา 20.00 น.
ไทม์ไลน์นี้แสดงว่าชื่อ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” ปรากฏมาตั้งแต่ปี 2568 และใช้บัญชีเฟซบุ๊กมาแล้วอย่างน้อย 2 บัญชีในปี 2569 วันที่ 5 เมษายน 2569 จึงเป็นเพียงวันที่บัญชีหนึ่งเข้าร่วมเฟซบุ๊ก ไม่ใช่วันเริ่มต้นของเพจ
โพสต์ของเพจมีผลต่อคนจำนวนมาก
Thai PBS Verify ตรวจโพสต์ของเพจเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 โพสต์นั้นเตือนให้คนที่อยู่รอบวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกรีบออกจากพื้นที่ หลังมีรายงานว่าตึกสั่นและตึกร้าว
โพสต์ได้รับการแสดงความรู้สึก 25,000 ครั้ง ความคิดเห็น 761 ครั้ง และแชร์กว่า 6,600 ครั้ง
Thai PBS Verify ตรวจแล้วพบว่าเหตุน้ำรั่วเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เกิดขึ้นจริง กรุงเทพมหานครอพยพประชาชนราว 60 คนจาก 3 อาคารในรัศมี 30 เมตร และปิดถนนประชาธิปก แต่การอพยพเป็นการอพยพเชิงป้องกันในพื้นที่จำกัด ไม่ใช่การอพยพวงกว้างตามที่โพสต์ทำให้เข้าใจ
คำเตือน “120 ชั่วโมง” ข้อเท็จจริงคืออะไร
วันที่ 22 กันยายน 2569 เพจโพสต์เตือนว่ามหาอุทกภัยในภาคตะวันออกจะเริ่มภายใน 120 ชั่วโมง โดยระบุลุ่มน้ำนครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด และเขาใหญ่ พร้อมเตือนว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑลเสี่ยงน้ำท่วมขังทุกเขต เพราะฝนจะตกหนักทั้งวันทั้งคืนช่วงวันที่ 24 ถึง 27 กันยายน
หน่วยงานรัฐและนักวิชาการชี้แจงดังนี้
- กรมอุตุนิยมวิทยา: นัฐวุฒิ แดนดี รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ ยืนยันว่าช่วงวันที่ 23 ถึง 27 ก.ย. มีแนวโน้มฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งจริง แต่คำว่า “มหาอุทกภัย” และฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรม สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนสะสม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง
- กรมชลประทาน: ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ โฆษกกรมชลประทาน ยืนยันว่ามวลน้ำรอบนี้ไม่เหมือนปี 2554
- นักวิชาการ: รศ. ดร.เสรี ศุภราทิตย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ระบุว่าปี 2554 มีมวลน้ำเหนือ 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่รอบนี้อยู่ราว 1,700 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัย แต่ยืนยันว่าจะเกิดน้ำท่วมขังแน่นอน
รศ. ดร.เสรี ยังมองว่าการที่เพจหรืออินฟลูเอนเซอร์เตือนความเสี่ยงไม่ใช่เรื่องผิด เพราะความเสี่ยงมีอยู่จริง แต่หน่วยงานรัฐทำแบบเดียวกันไม่ได้ เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันยังพยากรณ์ความรุนแรงของฝนได้แม่นยำเพียง 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงก่อนฝนตก
หลังบัญชีเดิมถูกระงับ เพจชี้แจงผ่านบัญชีใหม่ว่าโพสต์เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ได้ตั้งใจให้คนตื่นตระหนก
ข้อมูลที่มีอยู่ตอบได้เพียงว่า “ที’ ลมฟ้าอากาศ” เป็นเพจของผู้ดูแลที่อยู่ในประเทศไทย ใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่ปี 2568 และมีผู้ติดตามหลายแสนคน แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าผู้ดูแลเพจมีคุณวุฒิด้านอุตุนิยมวิทยา สื่อจึงไม่ควรเรียกเจ้าของเพจว่า “นักอุตุนิยมวิทยา” หรือ “ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศ”
กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานทางการ และไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในโซเชียลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา คำเตือนจากเพจใช้เป็นสัญญาณให้เตรียมตัวได้ แต่ควรเทียบกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนตัดสินใจอพยพหรือขนย้ายทรัพย์สิน
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Thaiger: โฆษกมูลนิธิฯ แจง ดร.สมิทธ ไม่ใช่เจ้าของเพจ
- PPTV: รู้จัก ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตอธิบดีกรมอุตุฯ ถูกโยง “ที’ ลมฟ้าอากาศ”
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