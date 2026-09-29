สุรศักดิ์ ขอคิว ‘เนเน่ รอยัล’ พบนายกฯ หลังคว้าแชมป์ AGT 2026 เข้าใจคิวงานแน่น
สุรศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวฯ ประสานขอคิว เนเน่ รอยัล หลังคว้าแชมป์ AGT 2026 เข้าพบนายกฯ
สร้างความภูมิใจให้ชาวไทยทั้งประเทศ หลัง เนเน่ รอยัล (Nene Royal) ร็อกสตาร์สาววัย 16 ปี เดินทางกลับถึงบ้านเกิดจังหวัดภูเก็ตแล้ว หลังคว้าแชมป์เวทีประกวดระดับโลก America’s Got Talent 2026 (AGT 2026) เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา บรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประชาชน นักท่องเที่ยว และแฟนคลับมาร่วมแสดงความยินดีอย่างเนืองแน่น
เมื่อกลับถึงภูเก็ต สาวเนเน่ได้ขึ้นเวทีแสดงโชว์พิเศษร่วมกับวงโอโซน บริเวณหน้าธนาคารออมสิน เพื่อมอบความสุขให้ผู้มาร่วมงาน โดยเลือกร้องเพลง Zombie ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ประกวดรอบออดิชันจนโด่งดัง และร้องเพลง ซมซาน ของเสก โลโซ ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงไทยที่เธอมักนำมาแสดงเป็นประจำ
วันนี้ (29 ก.ย. 2569) นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงเนเน่ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้การสนับสนุน แต่หลังจากนี้การนำโลโก้หรือแบรนด์ต่าง ๆ ไปใช้ร่วมกับการแสดงของเนเน่ต้องมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น เนื่องจากรายการ America’s Got Talent เข้ามาเป็นผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ของเธอโดยตรง ทำให้ไม่สามารถรับงานหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้อิสระเหมือนแต่ก่อน
นายสุรศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้หารือเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ท่านมีความประสงค์อยากพบเนเน่อีกครั้ง ตอนนี้กำลังประสานงานและหาคิวที่เหมาะสม เนื่องจากเข้าใจว่าเนเน่มีภารกิจค่อนข้างรัดตัวหลังรับตำแหน่งแชมป์
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