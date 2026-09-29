กรมอุตุฯ ปรับโฉมการสื่อสารใหม่ เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ โซเชียลแห่ชม รับฟัง-ปรับปรุงไวมาก
กรรมการอึ้ง! เพจ กรมอุตุนิยมวิทยา ปรับโฉมการสื่อสารใหม่ คาดแอดมินเจน Y รัวโพสต์รายงาน เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ โซเชียลแห่ชม รับฟัง-ปรับปรุงไวมาก
จากกรณีก่อนหน้านี้มีดราม่าเรื่องการรายงานสภาพอากาศที่ล่าช้าของ กรมอุตุนิยมวิทยา และการออกประกาศแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันในระยะเวลาที่ผู้คนนอนกันหมดแล้ว ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวันฝนตกหนักทั่วไทยกว่า 2 วัน 2 คืนเต็ม ๆ จนกรุงเทพและปริมณฑล เกิดน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ และประชาชนเตรียมตัวรับมือไม่ทัน
ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยา รับฟังเสียงสะท้อนและปรับตัวไวมาก เพราะปัจจุบันการโพสต์รายงานสถานการณ์และการพยากรณ์อากาศถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารใหม่แบบกะทันหันไม่มีอีกแล้วภาษาราชการที่อ่านยังไงก็ไม่เข้าใจ ต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีก็ยังงง ตอนนี้เปลี่ยนเป็นภาษาที่ใคร ๆ อ่านก็เข้าใจง่าย แถมใส่ตัวอีโมจิน่ารัก ๆ ดึงดูดสายตา อ่านปุ๊บเข้าใจปั๊บเลยว่าวันนี้เราต้องเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศแบบไหนบ้าง
ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่แห่เข้ามาชื่นชมเพจเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา กันอย่างล้นหลาม ถึงการรับฟังปัญหา และรีบปรับปรุงใหม่อย่างเร่งด่วน ให้ประชาชนเข้าถึงการพยากรณ์อากาศได้ง่ายที่สุด นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของหน่วยงานนี้เลย
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อ้างอิงจาก : FB กรมอุตุนิยมวิทยา