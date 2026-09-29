โฆษกฯ โต้ข่าวลือ “อ่างเก็บน้ำคลองระโอก” แตก แค่ถูกกัดเซาะ วอนอย่าตื่นตระหนก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 14:43 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 14:43 น.
โฆษกฯ โต้ข่าวลือ "อ่างเก็บน้ำคลองระโอก" แตก แค่ถูกกัดเซาะ วอนอย่าตื่นตระหนก

โฆษกรัฐบาล โต้กระแสข่าวลือ “อ่างเก็บน้ำคลองระโอก” แตก ยืนยันโครงสร้างยังแข็งแรง แค่ถูกกัดเซาะ วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก

29 กันยายน 2569 นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า “อ่างเก็บน้ำคลองระโอกแตก” ว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกไม่ได้แตก และตัวอ่างเก็บน้ำยังคงมีความมั่นคงแข็งแรง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า มีการกัดเซาะบริเวณด้านขวาของทางระบายน้ำฉุกเฉินจริง แต่การกัดเซาะดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตัวอ่างเก็บน้ำ และไม่ได้ทำให้อ่างเก็บน้ำแตกตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลแต่อย่างใด โดยกรมชลประทานได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมบริเวณที่เกิดการกัดเซาะเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดตามและตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง

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นายเอกภพ กล่าวว่า “รัฐบาลขอยืนยันว่า อ่างเก็บน้ำคลองระโอกไม่ได้แตก การกัดเซาะที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณด้านข้างของทางระบายน้ำฉุกเฉิน ซึ่งกรมชลประทานได้เข้าซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว และไม่ได้กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวอ่าง จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐหรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน”

ขณะที่อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบ อ่างเก็บน้ำคลองระโอก (เขาจุก) พบว่า สันเขื่อนที่เป็นคันดินใหญ่ยังมีความมั่นคงดี และบริเวณจุด Spillway ยังมีความมั่นคง พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับแจ้งให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงไว้แล้ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 14:43 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 14:43 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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