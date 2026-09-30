ถ่ายทอดสดตะกร้อ 4 คนหญิง ไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69
ตะกร้อ 4 คนหญิงทีมชาติไทยพบเวียดนาม นัดแรกรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 กันยายน 2569 เวลา 15.00 น. รีแมตช์รอบชิงคิงส์คัพที่ไทยพลิกชนะ 2-1 เซต
ตะกร้อ 4 คนหญิงทีมชาติไทยพบเวียดนามในนัดแรกรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A เอเชียนเกมส์ 2026 วันพุธที่ 30 กันยายน 2569 เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮ (Nagoya City Mizuho Park Gymnasium) เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
ประเภท 4 คนหญิง (Women’s Quadrant) แบ่งทีมเป็น 2 กลุ่ม ตามผลจับสลากของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- กลุ่ม A: เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย อินเดีย
- กลุ่ม B: อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว ญี่ปุ่น
ไทยและเวียดนามเพิ่งพบกันในรอบชิงชนะเลิศประเภท 4 คนหญิง รายการตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ เวียดนามชนะเซตแรก 17-14 ไทยตีกลับชนะ 15-11 และ 15-13 และคว้าแชมป์ด้วยสกอร์ 2-1 เซต
THE STANDARD รายงานเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมว่า ทีมงานตะกร้อไทยยอมรับว่าเวียดนามมีประสบการณ์ในประเภท 4 คนมากกว่า ส่วนไทยเพิ่งเริ่มพัฒนาประเภทนี้ในช่วงหลัง ทีมงานไทยมองว่าเวียดนามพัฒนาแท็กติกไปไกล ทั้งการเสิร์ฟท้ายคอร์ต การบล็อกหลัง และเกมฟาดทำคะแนน
ทีมไทยยังต้องรับมือกับอาการบาดเจ็บของศิรินันท์ เขียวปัก ตัวชงคนสำคัญ ทีมงานยืนยันว่าเตรียมผู้เล่นทดแทนไว้แล้ว และบันทึกจุดอ่อนจากคิงส์คัพไปแก้ไขก่อนเอเชียนเกมส์
สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองให้ครบทั้ง 4 ประเภทที่ส่งแข่ง ได้แก่ ทีมชุดชาย ทีมเดี่ยวชาย ทีมชุดหญิง และทีม 4 คนหญิง ทีมหญิงไทยทำได้แล้ว 1 เหรียญทอง หลังชนะเกาหลีใต้ 2-0 ทีม ในรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงเมื่อวันที่ 25 กันยายน
ประเภททีมชุดหญิงและประเภท 4 คนหญิงเป็นคนละรายการ ประเภท 4 คนใช้นักกีฬาลงสนามทีมละ 4 คน
หลังเกมกับเวียดนาม ไทยเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก 2 นัด ตามเวลาประเทศไทย
- 1 ต.ค. พบฟิลิปปินส์ เวลา 07.00 น.
- 2 ต.ค. พบอินเดีย เวลา 07.00 น.
รอบรองชนะเลิศแข่งวันที่ 2 ตุลาคม ส่วนรอบชิงชนะเลิศแข่งวันที่ 3 ตุลาคม
แฟนกีฬาชมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ได้ทางเอไอเอส เพลย์ (AIS PLAY) ซึ่งถ่ายทอดสด 18 ช่อง แต่ขณะเรียบเรียงข่าว ยังไม่พบผังที่ระบุว่าคู่ไทยพบเวียดนามถ่ายทอดทางช่องใด ผู้ชมควรตรวจผังในแอป AIS PLAY ก่อนเริ่มเกม
สรุปโปรแกรม ไทย พบ เวียดนาม
- วันแข่ง: วันพุธที่ 30 กันยายน 2569
- เวลา: 15.00 น. ตามเวลาไทย
- รายการ: ตะกร้อ 4 คนหญิง รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A นัดแรก
- สนาม: ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮ (Nagoya City Mizuho Park Gymnasium)
- ช่องทางรับชม: AIS PLAY (ตรวจช่องในแอปก่อนเริ่มเกม)
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Aichi-Nagoya 2026: ผลจับสลากแบ่งกลุ่ม
- Aichi-Nagoya 2026: คู่มือการแข่งขันและสนาม
- TrueVisions: สรุปผลตะกร้อคิงส์คัพ ไทยคว้าแชมป์ 2 ประเภท
- THE STANDARD: ตะกร้อไทยกับภารกิจพิสูจน์ความเป็นที่สุดในเอเชียนเกมส์ 2026
- ช่อง 7HD: รายชื่อและโปรแกรมตะกร้อทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2026
- AIS PLAY: เอเชียนเกมส์ 2026