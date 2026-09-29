การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินทั้งใน-ต่างประเทศ บางเส้นทาง 29-30 ก.ย. เร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 14:33 น.
การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินทั้งใน-ต่างประเทศ บางเส้นทาง 29-30 ก.ย. เร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง

การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บางเส้นทาง 29-30 ก.ย. เร่งเคลียร์ปัญหากระเป๋าตกค้าง จากสถานการณ์น้ำท่วม

ความคืบหน้ากรณีกระเป๋าตกค้างและเครื่องบินดีเลย์ของผู้โดยสารสายการบิน Thai Airways หรือ การบินไทย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ล่าสุด 29 กันยายน 2569 มีรายงานว่า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกเที่ยวบินทั้งเส้นทางในประเทศ และเส้นทางในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2569 ดังนี้

ยกเลิกเที่ยวบิน วันที่ 29 กันยายน 2569

  • กรุงเทพฯ – อุดรธานี TG008/TG009
  • กรุงเทพฯ – นิวเดลี TG315/TG316
  • กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ TG407/TG408
  • กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ TG415/TG416
  • กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต TG922/TG923

(เที่ยวบินยกเลิกเพิ่มเติม 29 ก.ย. 69)

  • กรุงเทพฯ – ขอนแก่น TG040
  • ขอนแก่น – กรุงเทพฯ TG041
  • กรุงเทพฯ – ภูเก็ต TG201
  • ภูเก็ต – กรุงเทพฯ TG202
  • กรุงเทพฯ – ฮานอย TG560
  • ฮานอย – กรุงเทพฯ TG561
  • กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ TG403
  • สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ TG404

ยกเลิกเที่ยวบิน วันที่ 30 กันยายน 2569

  • กรุงเทพฯ – มิวนิก TG924
  • มิวนิก – กรุงเทพฯ TG925
  • กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ TG934
  • บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ TG935

ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนการเดินทาง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม

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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • THAI Contact Center โทร. +66 2 356 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • THAI Contact Center สิงคโปร์: (+65) 6351 0992
  • อีเมล contact@thaiairways.com

การบินไทยขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินทั้งใน-ต่างประเทศ บางเส้นทาง 29-30 ก.ย. เร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง-1

การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินทั้งใน-ต่างประเทศ บางเส้นทาง 29-30 ก.ย. เร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง-2

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อ้างอิงจาก : FB Thai Airways

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 14:33 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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