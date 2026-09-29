การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินทั้งใน-ต่างประเทศ บางเส้นทาง 29-30 ก.ย. เร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง
การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บางเส้นทาง 29-30 ก.ย. เร่งเคลียร์ปัญหากระเป๋าตกค้าง จากสถานการณ์น้ำท่วม
ความคืบหน้ากรณีกระเป๋าตกค้างและเครื่องบินดีเลย์ของผู้โดยสารสายการบิน Thai Airways หรือ การบินไทย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ล่าสุด 29 กันยายน 2569 มีรายงานว่า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกเที่ยวบินทั้งเส้นทางในประเทศ และเส้นทางในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2569 ดังนี้
ยกเลิกเที่ยวบิน วันที่ 29 กันยายน 2569
- กรุงเทพฯ – อุดรธานี TG008/TG009
- กรุงเทพฯ – นิวเดลี TG315/TG316
- กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ TG407/TG408
- กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ TG415/TG416
- กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต TG922/TG923
(เที่ยวบินยกเลิกเพิ่มเติม 29 ก.ย. 69)
- กรุงเทพฯ – ขอนแก่น TG040
- ขอนแก่น – กรุงเทพฯ TG041
- กรุงเทพฯ – ภูเก็ต TG201
- ภูเก็ต – กรุงเทพฯ TG202
- กรุงเทพฯ – ฮานอย TG560
- ฮานอย – กรุงเทพฯ TG561
- กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ TG403
- สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ TG404
ยกเลิกเที่ยวบิน วันที่ 30 กันยายน 2569
- กรุงเทพฯ – มิวนิก TG924
- มิวนิก – กรุงเทพฯ TG925
- กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ TG934
- บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ TG935
ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนการเดินทาง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- THAI Contact Center โทร. +66 2 356 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
- THAI Contact Center สิงคโปร์: (+65) 6351 0992
- อีเมล contact@thaiairways.com
การบินไทยขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
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อ้างอิงจาก : FB Thai Airways
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