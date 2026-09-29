ถ่ายทอดสดซอฟท์บอลหญิง ไทย พบ ไชนีสไทเป เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69 เริ่ม 07.00 น.
ซอฟท์บอลหญิงทีมชาติไทยพบไชนีสไทเปในรอบแรกเอเชียนเกมส์ 2026 วันพุธที่ 30 กันยายน 2569 เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามซอฟท์บอลอันโจ เมืองอันโจ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
ตารางของสมาคมซอฟท์บอลญี่ปุ่นกำหนดให้คู่นี้เป็นเกมที่ 17 และเป็นคู่แรกของวัน เริ่มแข่งเวลา 09.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง เวลาแข่งจึงตรงกับ 07.00 น. ของไทย
ซอฟท์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มี 8 ทีม ทุกทีมพบกันหมดในรอบแรกทีมละ 7 นัด ทีมอันดับ 1 และ 2 ได้ชิงเหรียญทอง ส่วนทีมอันดับ 3 และ 4 ชิงเหรียญทองแดง
อันดับโลกของสมาพันธ์เบสบอลและซอฟท์บอลโลก (WBSC) ประกาศวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จัดให้ไชนีสไทเปอยู่อันดับ 5 ของโลก ไทยอยู่อันดับ 44 ซึ่งต่ำที่สุดในบรรดา 8 ทีม
ไทยลงแข่งไปแล้ว 4 นัด และยังไม่ชนะ
- 26 ก.ย. แพ้เกาหลีใต้ 0-7
- 28 ก.ย. แพ้จีน 0-15
- 28 ก.ย. แพ้ญี่ปุ่น 0-15 เกมนี้เดิมกำหนดแข่งวันที่ 27 ก.ย. แต่เลื่อนเพราะฝนตก
- 29 ก.ย. แพ้ฟิลิปปินส์ 0-7
ไชนีสไทเปชนะมาแล้ว 3 นัด
- 26 ก.ย. ชนะฮ่องกง จีน 10-3
- 27 ก.ย. ชนะฟิลิปปินส์ 10-1
- 28 ก.ย. ชนะสิงคโปร์ 9-2
ไชนีสไทเปมีโปรแกรมพบจีนวันที่ 29 ก.ย. เวลา 11.30 น. ตามเวลาไทย ก่อนลงสนามพบไทย
หลังเกมนี้ ไทยเหลือโปรแกรมรอบแรกอีก 2 นัด ตามเวลาประเทศไทย
- 1 ต.ค. พบฮ่องกง จีน เวลา 07.00 น.
- 2 ต.ค. พบสิงคโปร์ เวลา 11.15 น.
รอบชิงเหรียญแข่งวันที่ 3 ต.ค. ชิงเหรียญทองแดงเริ่ม 08.00 น. ส่วนชิงเหรียญทองเริ่ม 12.00 น. ตามเวลาไทย
วันที่ 30 ก.ย. ซอฟท์บอลหญิงแข่งทั้งหมด 4 คู่ ตามเวลาประเทศไทย
- 07.00 น. ไทย พบ ไชนีสไทเป
- 09.00 น. จีน พบ ฮ่องกง จีน
- 11.15 น. ฟิลิปปินส์ พบ สิงคโปร์
- 13.15 น. ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้
เช็กช่องถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY
แฟนกีฬาชมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ได้ทางเอไอเอส เพลย์ (AIS PLAY) ซึ่งถ่ายทอดสด 18 ช่อง แต่ขณะเรียบเรียงข่าว ยังไม่พบผังที่ระบุว่าคู่ไทยพบไชนีสไทเปถ่ายทอดทางช่องใด ผู้ชมควรตรวจผังในแอป AIS PLAY ก่อนเริ่มเกม
สรุปโปรแกรม ไทย พบ ไชนีสไทเป
- วันแข่ง: วันพุธที่ 30 กันยายน 2569
- เวลา: 07.00 น. ตามเวลาไทย (09.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น)
- รอบ: รอบแรก เกมที่ 17
- สนาม: สนามซอฟท์บอลอันโจ (Anjo Softball Ground) จังหวัดไอจิ ญี่ปุ่น
- ช่องทางรับชม: AIS PLAY (ตรวจช่องในแอปก่อนเริ่มเกม)
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- สมาคมซอฟท์บอลญี่ปุ่น: ตารางและผลการแข่งขันซอฟท์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026
- สมาคมซอฟท์บอลญี่ปุ่น: ข้อมูลการแข่งขันและอันดับโลก WBSC
- Aichi-Nagoya 2026: สนามซอฟท์บอลอันโจ
- AIS: ประกาศถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026