ชัชชาติ ไม่มีข้อแก้ตัว น้ำท่วมกรุงเทพฯ น้อมรับคนไม่พอใจ เร่งแก้ปัญหาให้ดีที่สุด
ชัชชาติ ผู้ว่าฯ กทม. ไร้ข้อแก้ตัว น้อมรับคำวิจารณ์คนไม่พอใจหลังน้ำท่วมกรุงเทพฯ เข้าใจประชาชนเดือดร้อน สั่งทีมงานลุยแก้ปัญหาเต็มกำลัง
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วม ณ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร ระบุว่า ทีมงานทุกคนพยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ ตนเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่บ้านน้ำท่วมและไม่พอใจ กทม. ในฐานะผู้รับผิดชอบไม่มีคำแก้ตัวใด ๆ ทั้งสิ้น ขณะนี้เร่งแก้ปัญหาให้ดีที่สุด
“เราคงทำให้ดีที่สุด คนบ้านน้ำท่วมถ้าไม่พอใจมีอยู่แล้ว ผมว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจเลยนะ ฉะนั้นเป็นหน้าที่เราก็คงไม่ต้องมีคำแก้ตัวอะไรทั้งสิ้น ทำให้ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหา บอกทีมงานทุกคนให้ลุยเต็มที่ เพราะประชาชนคาดหวังว่าเราจะช่วยเขาให้เต็มที ตั้งแต่เกิดเหตุทีมงาน กทม. อยู่ที่นี่ตลอด พยายามมอนิเตอร์สถานการณ์และระดมทรัพยากรต่าง ๆ”
สำหรับสภาพอากาศช่วงเวลา 12.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่พบกลุ่มฝน แม้ช่วงเช้าจะมีแดดออกจนประชาชนหลายคนสามารถนำเสื้อผ้าออกมาซักได้ แต่จากการตรวจสอบเรดาร์คาดการณ์ล่วงหน้า 3 ชั่วโมง พบกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวมาจากทางทิศใต้ ประชาชนสามารถตรวจสอบสภาพอากาศและกลุ่มฝนล่วงหน้า 3 ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังได้ที่เว็บไซต์ https://dds.bangkok.go.th/nowcast/
ด้าน นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดทำงานตามปกติของหน่วยงานต่าง ๆ โดย กทม. จะเดินหน้า 2 ภารกิจเร่งด่วนทันทีหลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย
กทม. ได้ระดมรถลากและเจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกับตำรวจ เพื่อเคลียร์เส้นทางจราจรหลัก โดยเฉพาะเส้นทางเพชรบุรี-คลองตัน-รามคำแหง มุ่งเปิดทางให้ประชาชนเดินทางได้ตามปกติ และเร่งทำความสะอาด (Big Cleaning) ใช้วิธีจับคู่การทำงาน 50 เขต ระดมกำลังคน รถ อุปกรณ์ และเรือ เข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย พื้นที่ใดน้ำลดจะเข้าทำความสะอาดทันที ส่วนจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังจะจัดจุดรวบรวมขยะและใช้เรือเข้าไปช่วยขนย้าย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงลงพื้นที่ดูแลศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องความสะอาด ระบบน้ำเสีย และสุขาภิบาล โดยตั้งเป้าหมายหลักว่าพื้นที่ใดน้ำลดต้องเร่งทำความสะอาด (Big Cleaning) ทันที เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างบนถนนสายหลัก และคืนพื้นที่ให้ชาวกรุงเทพฯ กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด
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