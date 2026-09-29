ฟารีดา ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันที

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 14:03 น.
ฟารีดา ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันที

ส่งกำลังใจ! ฟารีดา ปวดท้องหนัก ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันที เฝ้าดูใกล้ชิด 48 ชั่วโมง

ร่วมส่งกำลังใจให้คุณแม่ป้ายแดงกันเยอะ ๆ เลย สำหรับ ฟารีดา ไหทองคำ ที่ล่าสุดเกิดอาการปวดท้องอย่างหนัก และท้องแข็งช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (28 ก.ย. 69) ทำให้เธอต้องรีบนั่งรถฝ่าน้ำท่วมออกไปโรงพยาบาลโดยด่วน ทั้ง ๆ ที่เพิ่งขึ้นไลฟ์ขายของไปตอนหัวค่ำที่ผ่านมา

ฟารีดา โพสต์คลิปตัวเองสวมชุดคนไข้นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาล พร้อมระบุข้อความแจ้งอาการเบื้องต้นให้แฟนคลับและผู้ติดตามได้ทราบ ระบุว่า เธอมีภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยกำหนดเดิมคือช่วงเดือนพฤจิกายน 2569 ซึ่งตอนนี้อายุครรภ์เพียง 33 วีค 22 วัน หมอจึงต้องทำการฉีดยาระงับคลอดเอาไว้ก่อน และต้องให้นอนอยู่โรงพยาบาลเพื่อเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดอีก 48 ชั่วโมง ท่ามกลางคอมเมนต์ส่งกำลังใจ และให้คำแนะนำจากแฟนคลับ ชาวเน็ต รวมถึงคนในวงการมากมาย

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“เมื่อบ่ายยังทำงานอยู่เลย หัวค่ำยังไลฟ์สดอยู่เลย อยู่ดี ๆ ก็เจ็บถี่หน่วง ท้องแข็ง เจ็บลงก้น เลยบอกให้พี่ ผจก. พาผ่าน้ำท่วมมา รพ. ปวดท้องมาก ตอนนี้ยังคงปวดมาก หมอบอกภาวะคลอดก่อนกำหนด เลยได้ฉีดยากระตุ้นปอดลูกไป ทั้งหนาวสั่นมือสั่นไปหมด อันนี้คือตั้งสติพิมพ์แชร์เรื่องราวให้ทุกคนได้ฟัง ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ อยู่ในมือหมอแล้ว หนูกะลูกปลอดภัยแน่นอนค่า

เบื้องต้นคุณหมอไม่ให้คลอด เพราะเพิ่ง 33w 22 วัน เพราะถ้าคลอดตอนนี้น้องนอนในตู้อบแน่ ๆ ก็เลยต้องระงับคลอด แล้วต้องอยู่กับคุณหมอ 48 ชั่วโมง”

ฟารีดา ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันที-1 ฟารีดา ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันที-2 ฟารีดา ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันที-3 ฟารีดา ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันที-4

คนบันเทิงและชาวเน็ตส่งกำลังใจ คนบันเทิงและชาวเน็ตส่งกำลังใจ-1

@fariidatpv

🩵

♬ son original – fansiennaspiro

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อ้างอิงจาก : @fariidatpv

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 14:03 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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