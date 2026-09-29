สุดยอด! ทัพ PUBG MOBILE ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง ศึกเอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 13:48 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 13:48 น.
สุดยอด! ทัพ PUBG MOBILE ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง ศึกเอเชียนเกมส์ 2026

สุดยอด! ทัพ PUBG MOBILE ทีมชาติไทย โชว์ฟอร์มเยี่ยม คว้าเหรียญทอง ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 พร้อมรับอัดฉีด คนละ 2 ล้านบาท

29 กันยายน 2569 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันเกม PUBG Mobile รอบชิงชนะเลิศ โดยก่อนลงสนามในวันนี้ ทัพ PUBG Mobile ทีมชาติไทย ครองตำแหน่งจ่าฝูงมาก่อนแล้ว หลังทำผลงานได้ร้อนแรงตลอด 6 เกมแรกเมื่อวันก่อนหน้า

ในการแข่งขันวันนี้ ทีมชาติไทยสามารถคว้า Winner Winner Chicken Dinner (WWCD) ได้สำเร็จในเกมที่ 8 พร้อมเก็บเพิ่มอีก 11 Elims ตอกย้ำความแข็งแกร่งของทีมในรอบสุดท้าย

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หลังจากนั้น ทัพอีสปอร์ตไทยยังคงรักษาฟอร์มการเล่นได้ดีต่อเนื่อง ทำอันดับได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จนกระทั่งจบการแข่งขันครบทั้ง 12 รอบ ทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ ด้วยคะแนนรวม 128 คะแนน ตามมาด้วยทีมชาติจีนที่คว้าเหรียญเงินด้วยคะแนน 114 คะแนน และทีมชาติปากีสถานคว้าเหรียญทองแดงด้วยคะแนน 100 คะแนน

สำหรับนักกีฬาไลน์อัพทีมชาติไทยชุดที่คว้าเหรียญทองในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  • นายณัฐวุฒิ หมื่นสา
  • นายสาธิต ถนอมจิตน์
  • นายภูมิรพี วรรณเลิศสกุล
  • นายศุภชัย สิงห์แก้ว
  • นายปวริศ วงศ์ทองหัสชัย

ทั้งนี้ นักกีฬาทั้ง 5 คนจะได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) คนละ 2,000,000 บาท จากการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้านบาท

ทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยคว้าเหรียญทอง PUBG Mobile
FB/ PUBG MOBILE Esports TH

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 13:48 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 13:48 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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