สุดยอด! ทัพ PUBG MOBILE ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง ศึกเอเชียนเกมส์ 2026
สุดยอด! ทัพ PUBG MOBILE ทีมชาติไทย โชว์ฟอร์มเยี่ยม คว้าเหรียญทอง ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 พร้อมรับอัดฉีด คนละ 2 ล้านบาท
29 กันยายน 2569 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันเกม PUBG Mobile รอบชิงชนะเลิศ โดยก่อนลงสนามในวันนี้ ทัพ PUBG Mobile ทีมชาติไทย ครองตำแหน่งจ่าฝูงมาก่อนแล้ว หลังทำผลงานได้ร้อนแรงตลอด 6 เกมแรกเมื่อวันก่อนหน้า
ในการแข่งขันวันนี้ ทีมชาติไทยสามารถคว้า Winner Winner Chicken Dinner (WWCD) ได้สำเร็จในเกมที่ 8 พร้อมเก็บเพิ่มอีก 11 Elims ตอกย้ำความแข็งแกร่งของทีมในรอบสุดท้าย
หลังจากนั้น ทัพอีสปอร์ตไทยยังคงรักษาฟอร์มการเล่นได้ดีต่อเนื่อง ทำอันดับได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จนกระทั่งจบการแข่งขันครบทั้ง 12 รอบ ทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ ด้วยคะแนนรวม 128 คะแนน ตามมาด้วยทีมชาติจีนที่คว้าเหรียญเงินด้วยคะแนน 114 คะแนน และทีมชาติปากีสถานคว้าเหรียญทองแดงด้วยคะแนน 100 คะแนน
สำหรับนักกีฬาไลน์อัพทีมชาติไทยชุดที่คว้าเหรียญทองในครั้งนี้ ประกอบด้วย
- นายณัฐวุฒิ หมื่นสา
- นายสาธิต ถนอมจิตน์
- นายภูมิรพี วรรณเลิศสกุล
- นายศุภชัย สิงห์แก้ว
- นายปวริศ วงศ์ทองหัสชัย
ทั้งนี้ นักกีฬาทั้ง 5 คนจะได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) คนละ 2,000,000 บาท จากการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้านบาท
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