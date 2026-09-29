ดอยอินทนนท์ สั่งปิดผาดอกเสี้ยว-น้ำตกแม่ยะ ชั่วคราว หลังฝนถล่มหนัก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 14:51 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 14:52 น.
ทยานฯ ดอยอินทนนท์ปิดน้ำตกแม่ยะ-ผาดอกเสี้ยวชั่วคราว 29 ก.ย. 69

ดอยอินทนนท์ ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะ หลังฝนตกต่อเนื่อง

สถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมขังและเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ วันนี้ (29 ก.ย. 2569) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศปิดให้บริการเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะชั่วคราว เนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่จำนวนมาก

อุทยานฯ จำเป็นต้องปิดพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติและสามารถเปิดให้บริการได้ จะแจ้งประกาศให้ทราบอีกครั้งผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

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ดอยอินทนนท์ ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว-น้ำตกแม่ยะ
ภาพจาก : อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ – Doi Inthanon National Park

ขณะเดียวกัน กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากฝนที่ตกหนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยประเมินพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 1 ต.ค. 2569 ดังนี้

วันที่ 29 ก.ย. 2569

ฝนตกหนักมาก (> 90 มม.) : เชียงใหม่ (อมก๋อย), กำแพงเพชร (คลองลาน), ตาก (ท่าสองยาง)

ฝนตกหนัก (35–90 มม.) : เชียงใหม่ (หางดง, ฮอด, ดอยเต่า, เวียงแหง, แม่วาง, ดอยหล่อ, กัลยาณิวัฒนา, จอมทอง, แม่แจ่ม, เชียงดาว, แม่แตง, สะเมิง), ลำปาง (เถิน, แม่พริก), น่าน (บ่อเกลือ), แม่ฮ่องสอน (เมือง, ขุนยวม, ปาย, แม่สะเรียง, แม่ลาน้อย, สบเมย), นครสวรรค์ (แม่วงก์), กำแพงเพชร (เมือง, ขาณุวรลักษบุรี, ปางศิลาทอง, โกสัมพีนคร), ตาก (เมือง, บ้านตาก, สามเงา, แม่ระมาด, แม่สอด, พบพระ, อุ้มผาง, วังเจ้า), สุโขทัย (เมือง, สวรรคโลก, ทุ่งเสลี่ยม)

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วันที่ 30 ก.ย. 2569

ฝนตกหนักมาก (> 90 มม.) : น่าน (บ่อเกลือ)

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ฝนตกหนัก (35–90 มม.) : อุตรดิตถ์ (ลับแล), แพร่ (เมือง, ร้องกวาง, สอง, หนองม่วงไข่), น่าน (บ้านหลวง), พะเยา (เชียงม่วน, ปง), นครสวรรค์ (เมือง, ชุมแสง, ตาคลี, ท่าตะโก, พยุหะคีรี, ตากฟ้า, แม่วงก์, แม่เปิน), กำแพงเพชร (ไทรงาม, พรานกระต่าย, ลานกระบือ), ตาก (อุ้มผาง), สุโขทัย (คีรีมาศ, ศรีสัชนาลัย, ศรีสำโรง, สวรรคโลก, ศรีนคร), พิจิตร (ตะพานหิน, บางมูลนาก, โพทะเล)

วันที่ 1 ต.ค. 2569

ฝนตกหนักมาก (> 90 มม.) : ตาก (พบพระ)

ฝนตกหนัก (35–90 มม.) : เชียงใหม่ (อมก๋อย), น่าน (เฉลิมพระเกียรติ), นครสวรรค์ (แม่วงก์, แม่เปิน), กำแพงเพชร (คลองลาน, ปางศิลาทอง, โกสัมพีนคร), ตาก (อุ้มผาง, วังเจ้า)

สำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในรอบ 3 วัน (150–200 มม.) ได้แก่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

ขอแนะนำประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง เพราะสภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้ เฝ้าระวังระดับน้ำในลำห้วย แม่น้ำ และพื้นที่ลุ่มต่ำ

ส่วนประชาชนในพื้นที่เชิงเขาและลาดชัน ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเป็นพิเศษ ขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูงหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง และหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือขับรถผ่านพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือน้ำไหลเชี่ยว

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ข้อมูลจาก : อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ – Doi Inthanon National Park

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 14:51 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 14:52 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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