ตร.บุกรวบ ลุงเขยหื่น ขยี้กามหลานสาววัย 10 ขวบ นานกว่า 3 ปี ขู่บังคับถ่ายคลิปโป๊
ตำรวจสอบสวนกลาง บุกรวบลุงเขยหื่น ขยี้กามหลานสาววัย 10 ขวบ นานกว่า 3 ปี ขู่แบล็กเมล์ บังคับถ่ายคลิปโป๊ เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธ
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ร่วมกันจับกุม นายบุญฤทธิ์ฯ อายุ 59 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดน่าน ที่ จ.48/2567 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 (ประกาศสืบจับปฏิทิน ตร. ลำดับที่ 111)
ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “พยายามข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งไม่ใช่ภริยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่ออนาจาร” โดยจับกุมได้ที่บริเวณริมถนนสาธารณะ ม.1 ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
พฤติการณ์ในคดี สืบเนื่องจากแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหายอายุ 10 ปี พบว่าลูกสาวได้ถ่ายคลิปโป๊ส่งให้กับนายบุญฤทธิ์ฯ ซึ่งเป็นลุงเขย ผู้เป็นลุงเขย จึงสอบถามจนทราบความจริงว่าถูกนายบุญฤทธิ์ฯ เคยกระทำชำเราและล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขู่ให้ถ่ายส่งให้ มิฉะนั้นจะนำเรื่องที่ล่วงละเมิดทางเพศไปบอกทางบ้าน ซึ่งผู้เสียหายถูกล่วงละเมิดมาตั้งแต่อายุ 7 ขวบ ต่อเนื่องนานกว่า 3 ปี ด้วยความกลัวจึงยอมทำตาม
เมื่อแม่ทราบเรื่องจึงพาลูกสาวเข้าแจ้งความ และผู้ต้องหาได้หลบหนีไปกบดานที่ จ.นครราชสีมา ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้สืบสวนจนพบตัวผู้ต้องหา จึงเข้าจับกุมตัว เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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