ตร.บุกรวบ ลุงเขยหื่น ขยี้กามหลานสาววัย 10 ขวบ นานกว่า 3 ปี ขู่บังคับถ่ายคลิปโป๊

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 13:22 น.
ตร.บุกรวบ ลุงเขยหื่น ขยี้กามหลานสาววัย 10 ขวบ นานกว่า 3 ปี ขู่บังคับถ่ายคลิปโป๊

ตำรวจสอบสวนกลาง บุกรวบลุงเขยหื่น ขยี้กามหลานสาววัย 10 ขวบ นานกว่า 3 ปี ขู่แบล็กเมล์ บังคับถ่ายคลิปโป๊ เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธ

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ร่วมกันจับกุม นายบุญฤทธิ์ฯ อายุ 59 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดน่าน ที่ จ.48/2567 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 (ประกาศสืบจับปฏิทิน ตร. ลำดับที่ 111)

ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “พยายามข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งไม่ใช่ภริยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่ออนาจาร” โดยจับกุมได้ที่บริเวณริมถนนสาธารณะ ม.1 ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

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พฤติการณ์ในคดี สืบเนื่องจากแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหายอายุ 10 ปี พบว่าลูกสาวได้ถ่ายคลิปโป๊ส่งให้กับนายบุญฤทธิ์ฯ ซึ่งเป็นลุงเขย ผู้เป็นลุงเขย จึงสอบถามจนทราบความจริงว่าถูกนายบุญฤทธิ์ฯ เคยกระทำชำเราและล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขู่ให้ถ่ายส่งให้ มิฉะนั้นจะนำเรื่องที่ล่วงละเมิดทางเพศไปบอกทางบ้าน ซึ่งผู้เสียหายถูกล่วงละเมิดมาตั้งแต่อายุ 7 ขวบ ต่อเนื่องนานกว่า 3 ปี ด้วยความกลัวจึงยอมทำตาม

เมื่อแม่ทราบเรื่องจึงพาลูกสาวเข้าแจ้งความ และผู้ต้องหาได้หลบหนีไปกบดานที่ จ.นครราชสีมา ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้สืบสวนจนพบตัวผู้ต้องหา จึงเข้าจับกุมตัว เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 13:22 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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