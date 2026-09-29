ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69 ยิงธนูไทยตัดเชือกอินเดีย ตะกร้อหญิงดวลเวียดนาม
การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ไอจิ นาโกย่า วันพุธที่ 30 กันยายน 2569 ทัพนักกีฬาไทยมีโปรแกรมลงสนามหลายชนิดกีฬา ไฮไลต์อยู่ที่ยิงธนูคอมพาวด์ทีมผสม ซึ่งผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ พบ อินเดีย เวลา 09.25 น. ตามเวลาประเทศไทย หลังรอบ 8 ทีม ไทยเอาชนะเวียดนาม 156-153 คะแนน ส่วนอินเดียชนะคาซัคสถาน 159-154 คะแนน
หากไทยชนะอินเดีย จะผ่านเข้าชิงเหรียญทองเวลา 10.45 น. แต่หากแพ้จะลงแข่งขันชิงเหรียญทองแดงเวลา 10.20 น. โดยโปรแกรมของ Ianseo ซึ่งเป็นระบบผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของกีฬายิงธนู ระบุว่ารอบรองชนะเลิศคู่นี้เริ่มเวลา 11.25 น. ที่ญี่ปุ่น หรือ 09.25 น. ตามเวลาประเทศไทย
อีกหนึ่งรายการของไทยคือ เซปักตะกร้อ 4 คนหญิง ซึ่งจะเริ่มรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A พบ เวียดนาม เวลา 15.00 น. ก่อนพบฟิลิปปินส์วันที่ 1 ตุลาคม และอินเดียวันที่ 2 ตุลาคม
กอล์ฟเปิดการแข่งขันวันแรกเช่นกัน โดยไทยส่งนักกีฬา 6 คน ชายประกอบด้วย สดมภ์ แก้วกาญจนา, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ และพงศภัค เหล่าภักดี ส่วนทีมหญิงมี อาภิชญา ยุบล, พัชรจุฑา คงกระพันธ์ และณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ แข่งขันประเภทบุคคลและทีม ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม ที่คาสุไก คันทรี คลับ อีสต์ คอร์ส จังหวัดไอจิ
โปรแกรมเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 กันยายน 2569
- 04.30 น. เป็นต้นไป กอล์ฟ
รอบแรก ประเภทบุคคลและทีม ชายและหญิง ไทยส่งนักกอล์ฟ 6 คนลงแข่งขัน โดยเวลา 04.30 น. เป็นเวลาเริ่มการแข่งขันรอบแรก ส่วนเวลาออกรอบของนักกีฬาแต่ละคนเป็นไปตาม Tee Time
- 07.00 น. ซอฟท์บอลหญิง
รอบแรก ไทย พบ ไชนีสไทเป ที่ Anjo Softball Ground
- 09.00 น. ยูโด
รอบคัดเลือก รุ่น 60 และ 66 กก.ชาย, รุ่น 48 และ 52 กก.หญิง
- 09.25 น. ยิงธนู
คอมพาวด์ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ ไทย พบ อินเดีย
- 10.20 น. ยิงธนู
คอมพาวด์ทีมผสม รอบชิงเหรียญทองแดง หากไทยแพ้รอบรองชนะเลิศ
- 10.45 น. ยิงธนู
คอมพาวด์ทีมผสม รอบชิงเหรียญทอง หากไทยชนะรอบรองชนะเลิศ
- 11.00 น. มวยสากล
รอบรองชนะเลิศ
ถ่ายทอดสด T Sports 7 และ AIS PLAY
- 13.00 น. ฟุตบอลชาย
รอบรองชนะเลิศ เกาหลีใต้ พบ จีน
ถ่ายทอดสด ONE31 และ AIS PLAY
- 14.30 น. เป็นต้นไป ยูโด
รอบชิงเหรียญทองแดงและรอบชิงชนะเลิศ รุ่น 60, 66 กก.ชาย และ 48, 52 กก.หญิง
ถ่ายทอดสด PPTV HD 36
- 15.00 น. เซปักตะกร้อ
ตะกร้อ 4 คนหญิง รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A ไทย พบ เวียดนาม
- 17.30 น. ฟุตบอลชาย
รอบรองชนะเลิศ อุซเบกิสถาน พบ ญี่ปุ่น
ถ่ายทอดสด PPTV HD 36 และ AIS PLAY
สำหรับซอฟท์บอลหญิง ฝ่ายจัดการแข่งขันเพิ่งปรับตารางบางคู่จากปัญหาสภาพอากาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน โดยตารางสนามที่อัปเดตถึงวันที่ 28 กันยายนยังระบุว่าเซสชันวันที่ 30 กันยายนเริ่มเวลา 09.00 น. ญี่ปุ่น หรือ 07.00 น. ไทย แฟนกีฬาจึงควรตรวจโปรแกรมอีกครั้งก่อนเริ่มแข่งขันหากมีประกาศใหม่จากฝ่ายจัด
ส่วนผังถ่ายทอดสดในประเทศไทย วันที่ 30 กันยายน มี T Sports 7, ONE31, PPTV HD 36 และ AIS PLAY รับช่วงการแข่งขันสำคัญตลอดวัน โดยมวยสากลรอบรองชนะเลิศเริ่มออกอากาศตั้งแต่ 11.00 น. ขณะที่ PPTV เตรียมถ่ายทอดยูโดช่วงชิงเหรียญและฟุตบอลชายรอบรองชนะเลิศช่วงเย็น
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