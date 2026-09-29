ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69 ยิงธนูไทยตัดเชือกอินเดีย ตะกร้อหญิงดวลเวียดนาม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 05:00 น.
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69

การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ไอจิ นาโกย่า วันพุธที่ 30 กันยายน 2569 ทัพนักกีฬาไทยมีโปรแกรมลงสนามหลายชนิดกีฬา ไฮไลต์อยู่ที่ยิงธนูคอมพาวด์ทีมผสม ซึ่งผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ พบ อินเดีย เวลา 09.25 น. ตามเวลาประเทศไทย หลังรอบ 8 ทีม ไทยเอาชนะเวียดนาม 156-153 คะแนน ส่วนอินเดียชนะคาซัคสถาน 159-154 คะแนน

หากไทยชนะอินเดีย จะผ่านเข้าชิงเหรียญทองเวลา 10.45 น. แต่หากแพ้จะลงแข่งขันชิงเหรียญทองแดงเวลา 10.20 น. โดยโปรแกรมของ Ianseo ซึ่งเป็นระบบผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของกีฬายิงธนู ระบุว่ารอบรองชนะเลิศคู่นี้เริ่มเวลา 11.25 น. ที่ญี่ปุ่น หรือ 09.25 น. ตามเวลาประเทศไทย

อีกหนึ่งรายการของไทยคือ เซปักตะกร้อ 4 คนหญิง ซึ่งจะเริ่มรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A พบ เวียดนาม เวลา 15.00 น. ก่อนพบฟิลิปปินส์วันที่ 1 ตุลาคม และอินเดียวันที่ 2 ตุลาคม

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กอล์ฟเปิดการแข่งขันวันแรกเช่นกัน โดยไทยส่งนักกีฬา 6 คน ชายประกอบด้วย สดมภ์ แก้วกาญจนา, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ และพงศภัค เหล่าภักดี ส่วนทีมหญิงมี อาภิชญา ยุบล, พัชรจุฑา คงกระพันธ์ และณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ แข่งขันประเภทบุคคลและทีม ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม ที่คาสุไก คันทรี คลับ อีสต์ คอร์ส จังหวัดไอจิ

โปรแกรมเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 กันยายน 2569

  • 04.30 น. เป็นต้นไป กอล์ฟ
    รอบแรก ประเภทบุคคลและทีม ชายและหญิง ไทยส่งนักกอล์ฟ 6 คนลงแข่งขัน โดยเวลา 04.30 น. เป็นเวลาเริ่มการแข่งขันรอบแรก ส่วนเวลาออกรอบของนักกีฬาแต่ละคนเป็นไปตาม Tee Time
  • 07.00 น. ซอฟท์บอลหญิง
    รอบแรก ไทย พบ ไชนีสไทเป ที่ Anjo Softball Ground
  • 09.00 น. ยูโด
    รอบคัดเลือก รุ่น 60 และ 66 กก.ชาย, รุ่น 48 และ 52 กก.หญิง
  • 09.25 น. ยิงธนู
    คอมพาวด์ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ ไทย พบ อินเดีย
  • 10.20 น. ยิงธนู
    คอมพาวด์ทีมผสม รอบชิงเหรียญทองแดง หากไทยแพ้รอบรองชนะเลิศ
  • 10.45 น. ยิงธนู
    คอมพาวด์ทีมผสม รอบชิงเหรียญทอง หากไทยชนะรอบรองชนะเลิศ
  • 11.00 น. มวยสากล
    รอบรองชนะเลิศ
    ถ่ายทอดสด T Sports 7 และ AIS PLAY
  • 13.00 น. ฟุตบอลชาย
    รอบรองชนะเลิศ เกาหลีใต้ พบ จีน
    ถ่ายทอดสด ONE31 และ AIS PLAY
  • 14.30 น. เป็นต้นไป ยูโด
    รอบชิงเหรียญทองแดงและรอบชิงชนะเลิศ รุ่น 60, 66 กก.ชาย และ 48, 52 กก.หญิง
    ถ่ายทอดสด PPTV HD 36
  • 15.00 น. เซปักตะกร้อ
    ตะกร้อ 4 คนหญิง รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A ไทย พบ เวียดนาม
  • 17.30 น. ฟุตบอลชาย
    รอบรองชนะเลิศ อุซเบกิสถาน พบ ญี่ปุ่น
    ถ่ายทอดสด PPTV HD 36 และ AIS PLAY

สำหรับซอฟท์บอลหญิง ฝ่ายจัดการแข่งขันเพิ่งปรับตารางบางคู่จากปัญหาสภาพอากาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน โดยตารางสนามที่อัปเดตถึงวันที่ 28 กันยายนยังระบุว่าเซสชันวันที่ 30 กันยายนเริ่มเวลา 09.00 น. ญี่ปุ่น หรือ 07.00 น. ไทย แฟนกีฬาจึงควรตรวจโปรแกรมอีกครั้งก่อนเริ่มแข่งขันหากมีประกาศใหม่จากฝ่ายจัด

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ส่วนผังถ่ายทอดสดในประเทศไทย วันที่ 30 กันยายน มี T Sports 7, ONE31, PPTV HD 36 และ AIS PLAY รับช่วงการแข่งขันสำคัญตลอดวัน โดยมวยสากลรอบรองชนะเลิศเริ่มออกอากาศตั้งแต่ 11.00 น. ขณะที่ PPTV เตรียมถ่ายทอดยูโดช่วงชิงเหรียญและฟุตบอลชายรอบรองชนะเลิศช่วงเย็น

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 05:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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