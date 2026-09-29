เฉลยแล้ว! โฆษกมูลนิธิฯ แจง “ดร.สมิทธ ธรรมสโรช” ไม่ใช่เจ้าของเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ”
เฉลยแล้ว! โฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ชี้แจง “ดร.สมิทธ ธรรมสโรช” ไม่ใช่เจ้าของเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ”
จากกรณีก่อนหน้านี้ เพจเฟซบุ๊ก “ที’ ลมฟ้าอากาศ” โพสต์ข้อมูลพยากรณ์อากาศ แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก โดยใช้คำว่า “มหาอุทกภัย” จนกลายเป็นประเด็นที่กรมอุตุนิยมวิทยาต้องออกมาชี้แจงว่าเป็นเพียงฝนตามฤดูกาล ไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยตามที่ระบุ
ด้วยประเด็นดังกล่าวทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่า เจ้าของเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” เป็นใครกันแน่ เนื่องจากเพจดังกล่าวมีผู้ติดตามจำนวนมาก และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศมาเป็นเวลายาวนานจนประชาชนให้ความไว้วางใจและเชื่อในข้อมูลจากเพจดังกล่าว
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ระบุว่า “ยืนยันว่า .. ที ลมฟ้า ไม่ใช่ ” ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ” อดีดปธ.กก.มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติครับ นพดล มากทอง โฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ”
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