เฉลยแล้ว! โฆษกมูลนิธิฯ แจง “ดร.สมิทธ ธรรมสโรช” ไม่ใช่เจ้าของเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 11:38 น.
เฉลยแล้ว! โฆษกมูลนิธิฯ แจง “ดร.สมิทธ ธรรมสโรช” ไม่ใช่เจ้าของเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ”

เฉลยแล้ว! โฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ชี้แจง “ดร.สมิทธ ธรรมสโรช” ไม่ใช่เจ้าของเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ”

จากกรณีก่อนหน้านี้ เพจเฟซบุ๊ก “ที’ ลมฟ้าอากาศ” โพสต์ข้อมูลพยากรณ์อากาศ แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก โดยใช้คำว่า “มหาอุทกภัย” จนกลายเป็นประเด็นที่กรมอุตุนิยมวิทยาต้องออกมาชี้แจงว่าเป็นเพียงฝนตามฤดูกาล ไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยตามที่ระบุ

ด้วยประเด็นดังกล่าวทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่า เจ้าของเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” เป็นใครกันแน่ เนื่องจากเพจดังกล่าวมีผู้ติดตามจำนวนมาก และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศมาเป็นเวลายาวนานจนประชาชนให้ความไว้วางใจและเชื่อในข้อมูลจากเพจดังกล่าว

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ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ระบุว่า “ยืนยันว่า .. ที ลมฟ้า ไม่ใช่ ” ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ” อดีดปธ.กก.มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติครับ นพดล มากทอง โฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ”

ข้อความชี้แจงจากเพจเฟซบุ๊กมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
FB/ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 11:38 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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