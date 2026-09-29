ดร.จักษ์ เหน็บคนตะโกนด่า นายกฯ เท้าเปล่าลุยน้ำท่วม แต่มารับของแจกก่อนใคร
ดร.จักษ์ สวนคนด่านายกฯ ลุยน้ำท่วม ทำไมเพิ่งมา? แต่รับของก่อนใคร ด้าน ‘ไอซ์ รักชนก’ ตั้งข้อสงสัย เงินที่ใช้ซื้อของแจกเงินxึงหรอ
หลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณเคหะคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทันทีที่ขบวนเดินทางเข้าไปในพื้นที่ ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่บนแฟลตได้ตะโกนต่อว่าลงมาจากชั้นบนเพื่อระบายความอัดอั้นตันใจ มีทั้งคำถามว่า “ทำไมเพิ่งมา” “ไม่ต้องมาแล้ว” “ไหนรองนายกฯ บอกเอาอยู่” และ “รวยไม่ไหวแล้ว”
เมื่อนั่งเรือเข้าไปด้านในลึกประมาณ 4 เมตร บรรยากาศยิ่งตึงเครียดขึ้น ชาวบ้านต่างส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ ทั้งการขอเรือ และอาหารสิ่งอุปโภคบริโภค
ระหว่างการลงพื้นที่ นายกรัฐมนตรีเดินยกมือไหว้ประชาชนตลอดทาง ตั้งแต่จุดที่น้ำท่วมสูงไปจนถึงชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 ของแฟลต ยืนยันว่าตนเองพร้อมรับฟังทุกคำระบาย และเข้าใจความรู้สึกอัดอั้นตันใจของประชาชนเป็นอย่างดี หากตนเป็นผู้ประสบภัยก็อาจจะด่าทอแรงกว่านี้เช่นกัน ก่อนจะเริ่มแจกจ่ายข้าวกล่องและสิ่งของช่วยเหลือแก่ชาวบ้านในพื้นที่
หลังเหตุการณ์ดังกล่าว ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร อดีตผู้สมัคร สส.ภูมิใจไทย เขต 1 จ.พิษณุโลก ออกมาแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กว่า “ยืนชี้หน้าด่านายกสกปรก มาทำไม? พอนายก แจกของให้รับก่อนใคร ได้ของครบ” พร้อมระบุเพิ่มเติมว่า “ถึงคนที่มาด่าไม่ถือสา มาเถอะครับ รับรองว่าไม่ด่ากลับ พร้อมต้อนรับ เชิญครับเชิญ!!!”
เวลาต่อมา น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เคลื่อนไหวตั้งคำถามกลับว่า “เงินที่ใช้ซื้อของแจกอยู่ทุกวันนี้ เงินพวกxึงหรอ? ถึงควักออกจากจากกระเป๋าตัวเอง แน่ใจไหมว่าสะอาด”
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