ดร.จักษ์ เหน็บคนตะโกนด่า นายกฯ เท้าเปล่าลุยน้ำท่วม แต่มารับของแจกก่อนใคร

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 11:53 น.
ดร.จักษ์ สวนคนด่านายกฯ ลงพื้นที่น้ำท่วม เหน็บแรงรับของก่อนใคร

ดร.จักษ์ สวนคนด่านายกฯ ลุยน้ำท่วม ทำไมเพิ่งมา? แต่รับของก่อนใคร ด้าน ‘ไอซ์ รักชนก’ ตั้งข้อสงสัย เงินที่ใช้ซื้อของแจกเงินxึงหรอ

หลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณเคหะคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทันทีที่ขบวนเดินทางเข้าไปในพื้นที่ ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่บนแฟลตได้ตะโกนต่อว่าลงมาจากชั้นบนเพื่อระบายความอัดอั้นตันใจ มีทั้งคำถามว่า “ทำไมเพิ่งมา” “ไม่ต้องมาแล้ว” “ไหนรองนายกฯ บอกเอาอยู่” และ “รวยไม่ไหวแล้ว”

เมื่อนั่งเรือเข้าไปด้านในลึกประมาณ 4 เมตร บรรยากาศยิ่งตึงเครียดขึ้น ชาวบ้านต่างส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ ทั้งการขอเรือ และอาหารสิ่งอุปโภคบริโภค

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ระหว่างการลงพื้นที่ นายกรัฐมนตรีเดินยกมือไหว้ประชาชนตลอดทาง ตั้งแต่จุดที่น้ำท่วมสูงไปจนถึงชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 ของแฟลต ยืนยันว่าตนเองพร้อมรับฟังทุกคำระบาย และเข้าใจความรู้สึกอัดอั้นตันใจของประชาชนเป็นอย่างดี หากตนเป็นผู้ประสบภัยก็อาจจะด่าทอแรงกว่านี้เช่นกัน ก่อนจะเริ่มแจกจ่ายข้าวกล่องและสิ่งของช่วยเหลือแก่ชาวบ้านในพื้นที่

หลังเหตุการณ์ดังกล่าว ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร อดีตผู้สมัคร สส.ภูมิใจไทย เขต 1 จ.พิษณุโลก ออกมาแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กว่า “ยืนชี้หน้าด่านายกสกปรก มาทำไม? พอนายก แจกของให้รับก่อนใคร ได้ของครบ” พร้อมระบุเพิ่มเติมว่า “ถึงคนที่มาด่าไม่ถือสา มาเถอะครับ รับรองว่าไม่ด่ากลับ พร้อมต้อนรับ เชิญครับเชิญ!!!”

เวลาต่อมา น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เคลื่อนไหวตั้งคำถามกลับว่า “เงินที่ใช้ซื้อของแจกอยู่ทุกวันนี้ เงินพวกxึงหรอ? ถึงควักออกจากจากกระเป๋าตัวเอง แน่ใจไหมว่าสะอาด”

ไอซ์ รักชนก สวนกลับ อ.จักษ์ ด่านายกฯ แต่รับของแจก
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
นายกฯ อนุทิน นำทีมลุยน้ำท่วมหลักสี่
ภาพจาก Facebook : กระทรวงมหาดไทย PR

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 11:53 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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