บอม สินเจริญ เดือด! เจอบริษัทรถสไลด์โก่งราคาช่วงน้ำท่วม คันละหมื่น ในระยะ 400 ม.

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 11:09 น.
บอม สินเจริญ เดือด! เจอบริษัทรถสไลด์โก่งราคาช่วงน้ำท่วม 10,000 บาท 400 เมตร

บอม สินเจริญ โพสต์เดือด! เจอบริษัทรถสไลด์โก่งราคาช่วงน้ำท่วมกรุงเทพฯ เรียกเงิน 10,000 บาท เคลื่อนย้ายแค่ 400 เมตร

กลายเป็นประเด็นดราม่าที่สะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่งของสังคมในยามที่ประเทศเข้าสู่วิกฤติ เมื่อนักร้องและนักดนตรีชื่อดัง บอม สินเจริญ บราเธอร์ส หรือ บอม สุทธิศักดิ์ สินเจริญ ออกมาโพสต์ข้อความระบายผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังถูกบริษัทรถสไลด์ฉวยโอกาสโก่งราคาช่วงน้ำท่วมกรุงเทพ โดยเขาได้ทำการโทรสอบถามข้อมูล เพื่อต้องการจ้างรถสไลด์มาเคลื่อนย้ายรถที่บ้านออกไปที่ถนนใหญ่ ในระยะทางเพียง 400 เมตร กลับถูกเรียกค่าบริการสูงถึง 10,000 บาท

“โทรไปขอจ้างรถสไลด์มาสไลด์รถออกจากบ้าน ระยะทางประมาณ 400 เมตร จากโรงจอดรถในบ้านไปสู่ถนนใหญ่ เค้าคิดค่าจ้างคันละ 10,000 บาท ( บริษัทสิน….อะไรซักอย่าง )

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ในยามที่บ้านเมืองเราวิกฤต ตั้งแต่หน้ากากโควิดมาจนถึงน้ำท่วม นาทีทองของใครบางคนบนนาทีทุกข์ของใครหลายคน ที่นี่คือเมืองไทย”

บอม สินเจริญ เดือด! เจอบริษัทรถสไลด์โก่งราคาช่วงน้ำท่วม 10,000 บาท 400 เมตร-2

ต่อมาทาง บอม สินเจริญ ก็ได้มีการโพสต์ข้อความอัปเดตว่าขณะนี้ตนได้ทำการว่าจ้างรถสไลด์คันใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในราคาเพียงคันละ 3,500 บาท “พื้นที่ของหมู่บ้านเสรีคือติดคลองแสนแสบ ในแอเรียแถวนี้เชื่อมต่อกับคลองจั่น บางกะปิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มีที่หนักกว่าผมมากมาย ทุกคนเสียหายกันหมด แต่สิ่งหนึ่งที่เสียใจคือการฉวยโอกาสในภาวะการนี้ของคนไทย [ ผมได้รถสไลด์แล้วครับ ไม่ใช่คันละ 10,000 แต่คันละ 3,500 ]”

บอม สินเจริญ เดือด! เจอบริษัทรถสไลด์โก่งราคาช่วงน้ำท่วม 10,000 บาท 400 เมตร-4

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หลังจากนั้น บอม สินเจริญ ก็ยังได้มีการโพสต์ข้อคิดที่ได้รับและเรียนรู้จากวิกฤตในประเทศที่เกิดขึ้นทั้งตอนช่วงโควิดระบาดรอบแรก มาจนถึงน้ำท่วมกรุงเทพฯ ทุกคนได้เจอทั้งมิตร และมิจ จากทั้ง 2 สถานการณ์นี้

“ในช่วงเวลาวิกฤต ไม่ว่าจะจากภัยธรรมชาติ หรือจากชีวิตส่วนตัว สิ่งนึงที่ทำให้เราได้เห็นได้ถ่องแท้ที่สุด คือ คน เราได้เห็นคน!!!!!!!! ได้เห็นมิตร และได้เห็นมิจ

ตั้งแต่ช่วงโควิด ในยามที่ประชาชนทุกข์ยาก การกักตุน การฉวยโอกาสเรื่องของราคา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยารักษาโรค หน้ากากอนามัย แสดงออกให้เห็นจิตใต้สำนึกอันไร้คุณธรรมอย่างชัดเจน เงิน อำนาจ อยู่เหนือความตายต่อหน้าต่อตาของผู้ทุกข์ยากต่าง ๆ คุณร่ำรวยบนชีวิตที่ ค่อย ๆ ล้มหายตายจากไปต่อหน้าต่อตา

สิ่งที่อดสูเคยเกิดขึ้นมาแล้วในบ้านเมืองเรา ครั้งนี้ก็ไม่ต่างจากครั้งนั้นเท่าไหร่ ผมเรียนรู้และแข็งแกร่งขึ้น กับ สังคมรวมถึงการเมืองไทยในปัจจุบัน ผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับหน่วยงานใด ๆ ทั้งสิ้น ช่วงหลังผมทำงานกับเยาวชนมากหน่อย สร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ดีกว่า เริ่มต้นจากลูกผม และคนใกล้ชิด

*เงินบาป มันจะทำหน้าที่ของมันต่อไปในอนาคต ใครที่ฉกฉวยความทุกข์ยากของมวลชนเพื่อสร้างประโยชน์ของตัวเองคุณได้ซื้อตั๋วแล้ว เป็นตั๋วที่คืนไม่ได้ด้วย รอเจอปลายทางสำหรับตั๋วที่ที่คุณซื้อไว้ เกิดในประเทศไปไหนก็ไม่ได้ มีทางเดียวคือพวกเราทุกคนต้องสร้างความหวังให้กับอนาคตให้ได้”

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บอม สินเจริญ เดือด! เจอบริษัทรถสไลด์โก่งราคาช่วงน้ำท่วม 10,000 บาท 400 เมตร-3

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อ้างอิงจาก : FB Bom Suthisak Sincharoen

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 11:09 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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