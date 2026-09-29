ผลวอลเลย์บอลชาย ไทย ชนะ คีร์กีซสถาน 3-0 เอเชียนเกมส์ 2026 ลุ้นเข้ารอบ 8 ทีม
ผลวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 29 กันยายน 2569 ทีมชาติไทย เอาชนะ คีร์กีซสถาน 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-20, 25-18 และ 25-14 ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดสุดท้าย ที่โอกาซากิ ชูโอ โซโง พาร์ก ยิมเนเซียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ตามผลการแข่งขันที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเผยแพร่หลังจบเกม
ชัยชนะนัดนี้ทำให้ทีมไทยจบรอบแรกด้วยผลงาน ชนะ 2 แพ้ 1 มี 5 คะแนน หลังเปิดสนามด้วยการเฉือนอินโดนีเซีย 3-2 เซต ก่อนแพ้อิหร่าน 0-3 เซต และกลับมาเก็บ 3 คะแนนเต็มจากคีร์กีซสถานในเกมสุดท้าย
สรุปผลวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 กลุ่มบี นัดสุดท้ายของไทย คีร์กีซสถาน 0-3 ไทย
- เซต 1 : 20-25
- เซต 2 : 18-25
- เซต 3 : 14-25
การแข่งขันเซตแรก ไทยเป็นฝ่ายปิดเซตได้ก่อน 25-20 ขึ้นนำ 1-0 เซต จากนั้นรักษาความได้เปรียบต่อเนื่องในเซตสอง ชนะ 25-18 ก่อนเร่งทำคะแนนในเซตสามและปิดเกม 25-14 จบการแข่งขันด้วยชัยชนะ 3 เซตรวด
ผลนัดนี้ยังทำให้ไทยขยับจากอันดับ 3 ขึ้นมาอยู่ อันดับ 2 ของกลุ่มบีชั่วคราว ด้วย 5 คะแนน ขณะที่ก่อนเริ่มการแข่งขันวันนี้ อิหร่านนำกลุ่มด้วย 6 คะแนนจากสองนัด ส่วนอินโดนีเซียมี 4 คะแนน และคีร์กีซสถานยังไม่มีคะแนน
อย่างไรก็ตาม ไทยยังต้องรอผลการแข่งขันคู่สุดท้ายของกลุ่มระหว่าง อิหร่าน พบ อินโดนีเซีย เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เพื่อยืนยันอันดับสุดท้ายและทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ เนื่องจากรายการนี้นำอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย
ก่อนหน้านี้ อินโดนีเซียเก็บชัยชนะนัดแรกด้วยการชนะคีร์กีซสถาน 3-0 เซต 27-25, 25-21 และ 25-15 ทำให้มี 4 คะแนนก่อนลงสนามพบอิหร่าน ส่วนไทยจบรอบแบ่งกลุ่มครบสามนัดแล้วที่ 5 คะแนน
เส้นทางของไทยในรอบแบ่งกลุ่ม เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่มจากชัยชนะเหนืออินโดนีเซีย 3-2 เซต 25-23, 20-25, 25-23, 23-25, 25-23 เก็บ 2 คะแนน จากนั้นแพ้อิหร่าน 0-3 เซต 18-25, 18-25, 15-25 ก่อนปิดท้ายด้วยการชนะคีร์กีซสถาน 3-0 เซต รวมผลงาน 2 ชนะ 1 แพ้ 5 คะแนน
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย: ผลคีร์กีซสถาน พบ ไทย 29 ก.ย. 2569
- สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
- Thai Rath: ตารางคะแนนวอลเลย์บอลชาย กลุ่มบี หลังจบนัดที่ 2
- ANTARA: อินโดนีเซีย ชนะ คีร์กีซสถาน 3-0 เซต