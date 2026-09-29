กทม. เตือนประชาชน เฝ้าระวัง น้ำทะเลหนุนสูง มวลน้ำเหนือสมทบ 29 ก.ย.- 4 ต.ค. 69

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 10:50 น.
กทม. เตือนเฝ้าระวัง 3 เส้นทางสัญจร น้ำทะเลหนุนสูง มวลน้ำเหนือสมทบ 29 ก.ย.- 4 ต.ค. 69

กทม. เตือนประชาชน เฝ้าระวัง 3 เส้นทางสัญจร น้ำทะเลหนุนสูง มวลน้ำเหนือสมทบ 29 ก.ย.- 4 ต.ค. 69 เสี่ยงกระทบชุมชนริมแม่น้ำ พื้นที่ลุ่มต่ำ

29 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โพสต์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังระดับน้ำทะเลหนุนสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 4 ตุลาคม 2569

โดยมวลน้ำจากตอนบนไหลสมทบ ระดับน้ำแม่น้ำเพิ่มสูง เสี่ยงกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำ เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง ยังคงปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้น

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ประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ พื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำ

เส้นทางสัญจรที่ควรติดตามสถานการณ์

  • ถนนสุขุมวิท
  • ถนนสุขสวัสดิ์
  • ถนนพระราม 2

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น พบปัญหาน้ำท่วมขัง หรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำ สามารถแจ้งได้ผ่านทาง

  • โทร. 0 2248 5115 ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
  • โทร. สายด่วน 1555
  • Line @Traffyfondue
  • Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม.
  • ฉุกเฉิน หรือต้องการบริการด้านการแพทย์/เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์ โทร. 1669

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 10:50 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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