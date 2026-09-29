กทม. เตือนประชาชน เฝ้าระวัง น้ำทะเลหนุนสูง มวลน้ำเหนือสมทบ 29 ก.ย.- 4 ต.ค. 69
กทม. เตือนประชาชน เฝ้าระวัง 3 เส้นทางสัญจร น้ำทะเลหนุนสูง มวลน้ำเหนือสมทบ 29 ก.ย.- 4 ต.ค. 69 เสี่ยงกระทบชุมชนริมแม่น้ำ พื้นที่ลุ่มต่ำ
29 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โพสต์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังระดับน้ำทะเลหนุนสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 4 ตุลาคม 2569
โดยมวลน้ำจากตอนบนไหลสมทบ ระดับน้ำแม่น้ำเพิ่มสูง เสี่ยงกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำ เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง ยังคงปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้น
ประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ พื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำ
เส้นทางสัญจรที่ควรติดตามสถานการณ์
- ถนนสุขุมวิท
- ถนนสุขสวัสดิ์
- ถนนพระราม 2
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น พบปัญหาน้ำท่วมขัง หรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำ สามารถแจ้งได้ผ่านทาง
- โทร. 0 2248 5115 ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
- โทร. สายด่วน 1555
- Line @Traffyfondue
- Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม.
- ฉุกเฉิน หรือต้องการบริการด้านการแพทย์/เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์ โทร. 1669
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- น้ำท่วมวันนี้ 29 ก.ย. 69 เช็ก 60 จุดทางหลวงรถผ่านไม่ได้ ทางด่วนและมอเตอร์เวย์ฟรีวันสุดท้าย
- กระทรวงการคลัง เปิดสายด่วน 1689 รวมมาตรการ-ช่องทางช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
- กรมอุตุ เผย “กทม.-สมุทรปราการ” เจอฝนซ้ำ ตกๆหยุดๆ เป็นระยะ ขอให้เช็คเส้นทางเดินทาง