น้ำท่วมวันนี้ 29 ก.ย. 69 เช็ก 60 จุดทางหลวงรถผ่านไม่ได้ ทางด่วนและมอเตอร์เวย์ฟรีวันสุดท้าย
สถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ 29 กันยายน 2569 กรมทางหลวงรายงาน 60 จุดใน กทม. และ 11 จังหวัดยังสัญจรไม่ได้ ปภ. พบผู้ได้รับผลกระทบกว่า 2.6 ล้านคน ขณะที่ทางด่วน 8 สายและมอเตอร์เวย์วิ่งฟรีถึงเที่ยงคืนนี้
กรมทางหลวงรายงานว่าทางหลวงถูกน้ำท่วม 256 แห่งใน 25 จังหวัด ในจำนวนนี้ 60 แห่งการจราจรผ่านไม่ได้ ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเช้าวันที่ 29 กันยายน 2569 ว่ายังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 29 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 2.6 ล้านคน
ข้อมูลทางหลวงเป็นรายงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยพิบัติ กรมทางหลวง เวลา 17.30 น. วันที่ 28 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดที่เผยแพร่ ณ เช้าวันนี้ ระดับน้ำบนถนนเปลี่ยนได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ผู้เดินทางควรโทรเช็กสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ก่อนออกจากบ้าน
รายงาน ปภ. เวลา 06.00 น. วันที่ 29 กันยายน ระบุว่าพื้นที่ประสบภัยครอบคลุม 167 อำเภอ 890 ตำบล 5,077 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 940,300 ครัวเรือน หรือ 2,602,309 คน ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นใน 14 จังหวัด ทรงตัวใน 6 จังหวัดและกรุงเทพฯ และลดลงใน 9 จังหวัด
นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน มีพื้นที่ประสบภัยสะสม 42 จังหวัดและกรุงเทพฯ ผู้เสียชีวิตสะสม 23 ราย สมุทรปราการมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 8 ราย
ในกรุงเทพฯ ปภ. รายงานว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 329,000 ครัวเรือน หรือ 700,000 คน ผู้เสียชีวิต 4 ราย ระดับน้ำทรงตัว และเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว 233 แห่ง
ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุเมื่อวันที่ 28 กันยายนว่า กรุงเทพฯ เหลือพื้นที่วิกฤตหลักประมาณ 8 เขต เขตที่ยังต้องการความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษ ได้แก่ ลาดกระบัง บางกะปิ มีนบุรี สะพานสูง สวนหลวง บึงกุ่ม คลองสามวา สายไหม บางเขน หลักสี่ และลาดพร้าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมของรัฐบาลแถลงเมื่อวันที่ 28 กันยายนว่า ถนนหลายสายในกรุงเทพฯ กลับมาสัญจรได้แล้ว แต่ยังมีชุมชนและซอยที่น้ำท่วมสูง ได้แก่ เคหะคลองจั่น เคหะร่มเกล้า เคหะรามอินทรา ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ซอยลาดพร้าว 101/1 และซอยรามคำแหง 24 ผู้ที่ต้องเดินทางในกรุงเทพฯ ตรวจสอบจุดน้ำท่วมขังแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์ now.bangkok.go.th/flood-alert.html
ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางแจ้งว่า เขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องระบายน้ำ 1,500–2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วง 1–9 วันข้างหน้า ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกประมาณ 0.70–1.70 เมตร
กรุงเทพมหานครยังประกาศให้ประชาชนเฝ้าระวัง น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2569 หลังมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงมาสมทบกับระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น อาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำ ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ พื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และพื้นที่ลุ่มต่ำ
ช่วงเวลาเดียวกัน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้คลื่นลมมีกำลังแรง ขณะที่มวลน้ำจากตอนบนของลุ่มน้ำยังไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่าง จึงต้องติดตามระดับน้ำในแม่น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดช่วง 29 ก.ย. ถึง 4 ต.ค.
ผู้ใช้รถควรติดตามสถานการณ์บน ถนนสุขุมวิท ถนนสุขสวัสดิ์ และถนนพระราม 2 เนื่องจากเป็นเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบหากระดับน้ำเพิ่มขึ้น โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยังแจ้งให้ 8 จังหวัดเฝ้าระวัง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรสงคราม และฉะเชิงเทรา ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา บางปะกง ท่าจีน และแม่กลอง
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางการต่อเนื่อง หากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือในกรุงเทพฯ ติดต่อศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร. 0 2248 5115 สายด่วน กทม. 1555 หรือแจ้งผ่าน Line @Traffyfondue ส่วนกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์โทร 1669
ส่วน60 จุดบนทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ ตามรายงานกรมทางหลวงเวลา 17.30 น. วันที่ 28 กันยายน มีดังนี้
กรุงเทพมหานคร 7 แห่ง
- ทล.31 ดินแดง – งามวงศ์วาน กม.9+200 ถึง กม.14+700
- ทล.31 งามวงศ์วาน – ดอนเมือง กม.14+700 ถึง กม.28+500
- ทล.3902 คู้บอน – ประเวศ กม.56+186 และ กม.59+812
- ทล.3901 คลองพระยาสุเรนทร์ – ประเวศ กม.56+140 และ กม.52+400
- ทล.304 แยกเข้ามีนบุรี – คลองหลวงแพ่ง กม.40+380 ถึง กม.40+420
กาญจนบุรี 1 แห่ง
- ทล.3480 ปลักประดู่ – ถ้ำธารลอด กม.30+109 ถึง กม.30+121
กำแพงเพชร 1 แห่ง
- ทล.1117 คลองแม่ลาย – ช่องเย็น กม.45+000 ถึง กม.46+050
จันทบุรี 1 แห่ง
- ทล.3 นายายอาม – บ้านสิ้ว กม.304+247
ฉะเชิงเทรา 3 แห่ง
- ทล.3076 สี่แยกนาน้อย – อ่างฤาไน กม.130+841 ถึง กม.131+800
- ทล.3076 วังขอน – สี่แยกนาน้อย กม.54+400 ถึง กม.69+000
- ทล.3076 สี่แยกนาน้อย – อ่างฤาไน กม.69+500 ถึง กม.71+400
ตาก 2 แห่ง
- ทล.1175 ห้วยส้มป่อย – เจดีย์ยุทธหัตถี กม.55+917 ถึง กม.55+967 และ กม.76+338 ถึง กม.76+369
นนทบุรี 9 แห่ง
- ทล.9 คลองมหาสวัสดิ์ – คลองบางไผ่ กม.32+916 และ กม.38+835
- ทล.3901 คลองมหาสวัสดิ์ – คลองบางไผ่ กม.33+908
- ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ กม.16+620, กม.16+625, กม.17+122 และ กม.17+123
- ทล.9 คลองบางไผ่ – คลองบางหลวง กม.45+150 ถึง กม.45+151
- ทล.307 แยกสวนสมเด็จ – สะพานนนทบุรี กม.0+900 ถึง กม.0+942
ปราจีนบุรี 16 แห่ง
- ทล.304 ลาดตะเคียน – สี่แยกกบินทร์บุรี กม.162+900 ถึง กม.164+700 และ กม.165+500 ถึง กม.165+860
- ทล.304 สี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว กม.165+860 ถึง กม.166+575 และ กม.171+300 ถึง กม.172+100
- ทล.3627 โคกหอม – คลองแห่ กม.0+000 ถึง กม.6+122
- ทล.33 จิกสูง – ประจันตคาม กม.169+300 ถึง กม.169+571
- ทล.33 ประจันตคาม – พระปรง กม.169+571 ถึง กม.170+800, กม.192+700 ถึง กม.201+300, กม.215+400 ถึง กม.215+815 และ กม.216+150 ถึง กม.218+359
- ทล.3649 คุ้งยอ – ห้วยขื่อ กม.26+800 ถึง กม.30+354
- ทล.3452 ดงพระราม – ห้วยขื่อ กม.10+900 ถึง กม.15+857
- ทล.3079 ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ กม.17+500 ถึง กม.19+858
- ทล.3079 ศรีมหาโพธิ – พญาจ่าย กม.31+200 ถึง กม.31+700
- ทล.3078 ระเบาะไผ่ – ประจันตคาม กม.15+897 ถึง กม.26+887
- ทล.319 ไผ่ชะเลือด – โคกไทย กม.35+800 ถึง กม.38+238
พระนครศรีอยุธยา 7 แห่ง
- ทล.32 นครหลวง – อ่างทอง กม.32+600, กม.33+100, กม.39+850 ถึง กม.39+950 และ กม.41+800 ถึง กม.41+950
- ทล.3056 บ้านหว้า – อุทัย กม.2+700 ถึง กม.2+780
- ทล.308 ทางเข้าบางปะอิน กม.5+950
- ทล.1 ต่างระดับบางปะอิน – หนองแค กม.67+000 ถึง กม.67+100
ระยอง 7 แห่ง
- ทล.3 กะเฉด – นายายอาม กม.264+800 ถึง กม.266+000, กม.270+300 ถึง กม.278+000, กม.273+000 ถึง กม.275+400 และ กม.276+000 ถึง กม.278+000
- ทล.3 ระยอง – กะเฉด กม.233+125 ถึง กม.235+300
- ทล.3145 บ้านเพ – ท่าเรือแกลง กม.9+300 ถึง กม.9+500
- ทล.3574 บ้านค่าย – ระยอง กม.55+500 ถึง กม.55+850
สระแก้ว 2 แห่ง
- ทล.33 พระปรง – โนนจิก กม.226+500 ถึง กม.228+500
- ทล.3366 ท่าข้าม – โนนสาวเอ้ กม.0+300 ถึง กม.6+100
สระบุรี 4 แห่ง
- ทล.1 ปากข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค กม.103+000 ถึง กม.104+200 และ กม.104+000 ถึง กม.104+500
- ทล.1 หินกอง – ปากข้าวสาร กม.95+000 ถึง กม.95+400
- ทล.362 วงแหวนรอบเมืองสระบุรี กม.31+000 ถึง กม.31+345
ตัวเลข 60 แห่งนับเป็นจุดหรือช่วงทางหลวงที่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้หมายความว่าถนนทั้งสายถูกปิด ผู้ใช้รถควรตรวจหลักกิโลเมตรและหาเส้นทางเลี่ยงก่อนเดินทาง ปราจีนบุรีมีจุดผ่านไม่ได้มากที่สุด 16 แห่ง รองลงมาคือนนทบุรี 9 แห่ง
วันนี้เป็นวันสุดท้ายของมาตรการยกเว้นค่าผ่านทาง ซึ่งสิ้นสุดเวลา 24.00 น. วันที่ 29 กันยายน 2569 มาตรการครอบคลุมทางพิเศษ 8 สาย ได้แก่ เฉลิมมหานคร ศรีรัช ฉลองรัช บูรพาวิถี อุดรรัถยา บางนา–อาจณรงค์ (S1) กาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) และประจิมรัถยา รวมถึงมอเตอร์เวย์ M7 M9 และดอนเมืองโทลล์เวย์
มอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอิน – ปากช่อง เปิดให้ใช้ฟรีเป็นกรณีพิเศษถึงเที่ยงคืนนี้เช่นกัน เปิดเฉพาะรถ 4 ล้อ จำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด่านวังน้อยและด่านสระบุรีไม่เปิดให้บริการ
กรมทางหลวงแจ้งว่ามอเตอร์เวย์ M7 สายกรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตาพุด สัญจรได้ตลอดสายทั้งขาเข้าและขาออกแล้ว จุด กม.81+900 ฝั่งขาออกที่เคยถูกน้ำท่วมกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เจ้าหน้าที่ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่องและเฝ้าติดตามระดับน้ำ
สอบถามสภาพเส้นทางทางหลวงได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต้องการความช่วยเหลือทั่วไปติดต่อสายด่วน กทม. 1555 กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์หรือต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโทร 1669
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- กรุงเทพมหานคร
- กรมทางหลวง: ทางหลวงน้ำท่วม 256 แห่ง ผ่านไม่ได้ 60 แห่ง
- กรมทางหลวง: M7 สัญจรได้ตลอดสาย
- รัฐบาลไทย: แถลงศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม
- รัฐบาลไทย: ขยายฟรีทางด่วนและมอเตอร์เวย์ถึง 29 ก.ย.