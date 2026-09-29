กรุมอุตุฯ พูดแล้ว เตือนภัยน้ำท่วม หน่วยงานไหนทำอะไร ใครต้องรับผิดชอบ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 11:02 น.
กรมอุตุฯ กางแผนผังเตือนภัยน้ำท่วมไทย

กรมอุตุฯ โพสต์อินโฟกราฟิกแจงระบบเตือนภัยน้ำท่วมของไทย เปิดหน้าที่ 6 หน่วยงานหลักที่ทำงานบูรณาการร่วมกัน

จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือน ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ภาพอินโฟกราฟิกไขข้อข้องใจว่า ระบบเตือนภัยน้ำท่วมของประเทศไทยมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร และมีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบ

การเตือนภัยน้ำท่วมครอบคลุมตั้งแต่การติดตามสภาพฝนบนฟ้าไปจนถึงการวัดระดับน้ำในแม่น้ำ โดยอาศัยข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาใช้งานร่วมกัน เพื่อประเมินสถานการณ์ แจ้งเตือน และเตรียมความพร้อมรับมือในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเป็นระบบ

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กรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่า ยังคงทำหน้าที่พยากรณ์อากาศและออกประกาศเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาตามภารกิจเช่นเดิม แต่อินโฟกราฟิกนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เห็นภาพรวมว่า การเตือนภัยน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนต้องอาศัยการดำเนินงานร่วมกันจาก 6 ภาคส่วนหลัก ดังนี้

1. กรมอุตุนิยมวิทยา : รับผิดชอบติดตามฝนและพายุ พยากรณ์อากาศ ออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก และแจ้งพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

2. กรมชลประทาน : ดูแลน้ำในระบบชลประทาน ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำ เขื่อน และคลอง พร้อมแจ้งเตือนการระบายน้ำไปยังพื้นที่ท้ายน้ำ และบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบ

3. กรมทรัพยากรน้ำ : ดูแลเรื่องน้ำป่าและพื้นที่เสี่ยง โดยใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (EWS) เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และแจ้งเตือนหมู่บ้านหรือชุมชนเป้าหมาย

4. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) : เป็นแกนกลางบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน นำมาวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศ และสนับสนุนการสื่อสารข้อมูล

5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) / ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ : ทำหน้าที่ส่งคำเตือนภัยไปยังประชาชน ประสานงานกับจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนการอพยพและรับมือภัยพิบัติ

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6. จังหวัด / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) : รับผิดชอบการประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยตรง พร้อมอำนวยการอพยพและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหน้างาน

ระบบเตือนภัยน้ำท่วมของไทย
ภาพจาก Facebook : กรมอุตุนิยมวิทยา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 11:02 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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