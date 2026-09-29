น้อมอาลัย พระครูปัญญาวชิรคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดผดุงธรรม มรณภาพ สิริอายุ 74 ปี 54 พรรษา
ศิษยานุศิษย์น้อมอาลัย พระครูปัญญาวชิรคุณ (ฉลอง ปญฺญาวชิโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดผดุงธรรม มรณภาพ สิริอายุ 74 ปี 54 พรรษา
เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ข่าวสารคณะสงฆ์อำเภอภาชี โพสต์แจ้งข่าวเศร้าแก่ศิษยานุศิษย์เกี่ยวกับการมรณภาพของ พระครูปัญญาวชิรคุณ (ฉลอง ปญฺญาวชิโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดผดุงธรรม ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2569 เวลา 23.19 น. พร้อมแจ้งกำหนดการถวายน้ำสรงศพ สวดพระอภิธรรม และพระราชทานเพลิงศพ ระบุว่า
“#อดีตเจ้าอาวาสวัดผดุงธรรมมรภาพ ขอน้อมถวายความอาลัย พระครูปัญญาวชิรคุณ (ฉลอง ปญฺญาวชิโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดผดุงธรรม อดีตเจ้าคณะตำบลระโสม อดีตเจ้าคณะอำเภอภาชี อดีตเจ้าคณะอำเภอภาชี(กิตติมศักดิ์) ถึงแก่มรณภาพ ด้วยโรคชรา วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 เวลา 23.19 น. สิริอายุ 74 ปี 54 พรรษา”
กำหนดการ ถวายน้ำสรงศพ
วันจันทร์ที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569
- เวลา 15.00 น. พระสงฆ์และญาติโยมสรงน้ำศพ เป็นต้นไป
- เวลา 17.00 น. ถวายน้ำสรงศพ
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
- วันที่ 27 ก.ย. – 4 ต.ค. 2569
แสดงพระธรรมเทศนา (29 ก.ย.- 3 ต.ค.)
- เวลา 19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา
- เวลา 19.30 น. สวดพระอภิธรรม
พระราชทานเพลิงศพ
- วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2569 เวลา 16.00 น.
ประวัติ พระครูปัญญาวชิรคุณ (ฉลอง ปญฺญาวชิโร)
ประวัติ พระครูปัญญาวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดผดุงธรรมและ เจ้าคณะตำบลระโสม ปัจจุบันเป็นเจ้าคณะอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2495ที่ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปสมบทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2515 ที่วัดหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูสรกิจพิจารณ์ แห่งวัดราษฎร์เจริญ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดผดุงธรรมในปี พ.ศ. 2519 ปัจจุบันอายุ 60 ปี 40 พรรษา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาลัย พระอำนาจ กมฺมสุโภ พระนักพัฒนา วัดขุนก้อง มรณภาพอย่างสงบ วัย 56 ปี
- น้อมส่ง “หลวงพ่อวิโมกข์” พระวิปัสสนาจารย์ มรณภาพสงบ ศิษยานุศิษย์กราบอาลัย
- ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ทรงรับพระที่อาพาธ และมรณภาพ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
อ้างอิงจาก : FB ข่าวสารคณะสงฆ์อำเภอภาชี