น้อมอาลัย พระครูปัญญาวชิรคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดผดุงธรรม มรณภาพ สิริอายุ 74 ปี 54 พรรษา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 10:37 น.
น้อมอาลัย พระครูปัญญาวชิรคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดผดุงธรรม มรณภาพ สิริอายุ 74 ปี 54 พรรษา

ศิษยานุศิษย์น้อมอาลัย พระครูปัญญาวชิรคุณ (ฉลอง ปญฺญาวชิโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดผดุงธรรม มรณภาพ สิริอายุ 74 ปี 54 พรรษา

เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ข่าวสารคณะสงฆ์อำเภอภาชี โพสต์แจ้งข่าวเศร้าแก่ศิษยานุศิษย์เกี่ยวกับการมรณภาพของ พระครูปัญญาวชิรคุณ (ฉลอง ปญฺญาวชิโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดผดุงธรรม ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2569 เวลา 23.19 น. พร้อมแจ้งกำหนดการถวายน้ำสรงศพ สวดพระอภิธรรม และพระราชทานเพลิงศพ ระบุว่า

“#อดีตเจ้าอาวาสวัดผดุงธรรมมรภาพ ขอน้อมถวายความอาลัย พระครูปัญญาวชิรคุณ (ฉลอง ปญฺญาวชิโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดผดุงธรรม อดีตเจ้าคณะตำบลระโสม อดีตเจ้าคณะอำเภอภาชี อดีตเจ้าคณะอำเภอภาชี(กิตติมศักดิ์) ถึงแก่มรณภาพ ด้วยโรคชรา วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 เวลา 23.19 น. สิริอายุ 74 ปี 54 พรรษา

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กำหนดการ ถวายน้ำสรงศพ

วันจันทร์ที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

  • เวลา 15.00 น. พระสงฆ์และญาติโยมสรงน้ำศพ เป็นต้นไป
  • เวลา 17.00 น. ถวายน้ำสรงศพ

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

  • วันที่ 27 ก.ย. – 4 ต.ค. 2569

แสดงพระธรรมเทศนา (29 ก.ย.- 3 ต.ค.)

  • เวลา 19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา
  • เวลา 19.30 น. สวดพระอภิธรรม

พระราชทานเพลิงศพ

  • วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2569 เวลา 16.00 น.
น้อมอาลัย พระครูปัญญาวชิรคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดผดุงธรรม มรณภาพ สิริอายุ 74 ปี 54 พรรษา-1
ภาพจาก : FB ข่าวสารคณะสงฆ์อำเภอภาชี

ประวัติ พระครูปัญญาวชิรคุณ (ฉลอง ปญฺญาวชิโร)

ประวัติ พระครูปัญญาวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดผดุงธรรมและ เจ้าคณะตำบลระโสม ปัจจุบันเป็นเจ้าคณะอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2495ที่ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปสมบทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2515 ที่วัดหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูสรกิจพิจารณ์ แห่งวัดราษฎร์เจริญ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดผดุงธรรมในปี พ.ศ. 2519 ปัจจุบันอายุ 60 ปี 40 พรรษา

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อ้างอิงจาก : FB ข่าวสารคณะสงฆ์อำเภอภาชี

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 10:37 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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