กระทรวงการคลัง เปิดสายด่วน 1689 รวมมาตรการ-ช่องทางช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 10:13 น.
กระทรวงการคลัง เปิดสายด่วน 1689 รวมมาตรการ-ช่องทางช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กระทรวงการคลัง ตั้ง “ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วม” เปิดสายด่วน 1689 รวมมาตรการ-ช่องทางช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้กระทรวงการคลังจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วม” (ศูนย์ฯ) ณ กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นจุดรับเรื่อง ให้ข้อมูล และประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยรวบรวมมาตรการและช่องทางช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดประสานงานเดียว

ดร. เอกนิติกล่าวว่า “เวลาน้ำท่วม คนต้องห่วงทั้งเรื่องบ้าน เรื่องรายได้ และจะกลับมาทำมาหากินได้อย่างไร เราไม่อยากให้คนที่กำลังเดือดร้อนต้องเสียเวลาไล่ติดต่อหลายหน่วยงาน ถ้าไม่รู้จะเริ่มที่ไหน โทรมาที่ศูนย์ฯ กระทรวงการคลังจะรับเรื่องและช่วยประสานให้”

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ศูนย์ฯ ประสานการทำงานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

หน่วยงานเหล่านี้มีความพร้อมให้ข้อมูลและความช่วยเหลือตามภารกิจของตน ทั้งมาตรการพักชำระหนี้ สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการ สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ศูนย์ฯ จะช่วยรับเรื่องและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละราย เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลือที่เหมาะสมโดยเร็ว

ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถโทร 1689 กด 1 หรือ 4 เพื่อสอบถามมาตรการ แจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือ หรือขอให้ศูนย์ฯ ช่วยประสานงานให้ต่อไป

มาตรการช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม กระทรวงการคลัง
FB/ กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

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  1. ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วม (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกระทรวงการคลัง) ที่อยู่ : กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2569 เป็นต้นไป โทร : 1689 กด 1 หรือ 4
  2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โทร. 02 515 3999 หรือสายด่วน 1186
  3. ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 หรือสายด่วน 1115
  4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555
  5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02 645 9000
  6. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02 650 6999 หรือสายด่วน 1302
  7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 02 265 3000 หรือสายด่วน 1357
  8. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. 02 169 9999
  9. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โทร. 02 890 9999

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 10:13 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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