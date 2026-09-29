กระทรวงการคลัง เปิดสายด่วน 1689 รวมมาตรการ-ช่องทางช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
กระทรวงการคลัง ตั้ง “ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วม” เปิดสายด่วน 1689 รวมมาตรการ-ช่องทางช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้กระทรวงการคลังจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วม” (ศูนย์ฯ) ณ กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นจุดรับเรื่อง ให้ข้อมูล และประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยรวบรวมมาตรการและช่องทางช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดประสานงานเดียว
ดร. เอกนิติกล่าวว่า “เวลาน้ำท่วม คนต้องห่วงทั้งเรื่องบ้าน เรื่องรายได้ และจะกลับมาทำมาหากินได้อย่างไร เราไม่อยากให้คนที่กำลังเดือดร้อนต้องเสียเวลาไล่ติดต่อหลายหน่วยงาน ถ้าไม่รู้จะเริ่มที่ไหน โทรมาที่ศูนย์ฯ กระทรวงการคลังจะรับเรื่องและช่วยประสานให้”
ศูนย์ฯ ประสานการทำงานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
หน่วยงานเหล่านี้มีความพร้อมให้ข้อมูลและความช่วยเหลือตามภารกิจของตน ทั้งมาตรการพักชำระหนี้ สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการ สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ศูนย์ฯ จะช่วยรับเรื่องและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละราย เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลือที่เหมาะสมโดยเร็ว
ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถโทร 1689 กด 1 หรือ 4 เพื่อสอบถามมาตรการ แจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือ หรือขอให้ศูนย์ฯ ช่วยประสานงานให้ต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วม (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกระทรวงการคลัง) ที่อยู่ : กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2569 เป็นต้นไป โทร : 1689 กด 1 หรือ 4
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โทร. 02 515 3999 หรือสายด่วน 1186
- ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 หรือสายด่วน 1115
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02 645 9000
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02 650 6999 หรือสายด่วน 1302
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 02 265 3000 หรือสายด่วน 1357
- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. 02 169 9999
- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โทร. 02 890 9999
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