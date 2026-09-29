ตะกร้อชายไทย อัดมาเลเซีย 2-0 คว้าทองที่ 10 เอเชียนเกมส์ 2026 แชมป์ทีมเดี่ยวสมัย 7

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 10:22 น.
ตะกร้อชายไทย อัดมาเลเซีย 2-0 คว้าทองที่ 10 เอเชียนเกมส์ 2026 แชมป์ทีมเดี่ยวสมัย 7

ทัพตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทย ล้างแค้นสำเร็จ ไล่ฟาดทุบเสือเหลือง มาเลเซีย ขาดลอย 2-0 เซต คว้าเหรียญทองที่ 10 ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ 2026 พร้อมสถิติครองแชมป์สมัยที่ 7 ฟันอัดฉีด 10 ล้าน

ชัยชนะครั้งนี้ยังเป็นการแก้มือให้กับทัพตะกร้อชาย หลังเมื่อวันที่ 25 กันยายน ไทยเพิ่งแพ้มาเลเซีย 0-2 ทีม ในรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชาย จบสถิติครองแชมป์ประเภทนั้นติดต่อกัน 7 สมัย ก่อนทั้งสองชาติกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบชิงประเภททีมเดี่ยวชาย

ทีมไทยส่ง ธนพล ทรัพย์เย็น เป็นตัวฟาด, กฤษณพงศ์ นนทะโคตร เป็นตัวเสิร์ฟ และ วุฒินันท์ คำเสนาะ เป็นตัวชง ลงเป็นสามคนแรก

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เซตแรก กฤษณพงศ์ใช้ลูกเสิร์ฟกดดันพื้นที่หน้าขวาของมาเลเซียและทำคะแนนได้หลายครั้ง ขณะที่เกมรับของไทยช่วยกันประคองบอลได้ดี ก่อนใช้จังหวะฟาดทำแต้มฉีกหนี คู่แข่งพยายามแก้เกมด้วยการเปลี่ยนตัวเสิร์ฟ แต่ยังไม่สามารถลดช่องว่างได้ ไทยปิดเซตแรก 15-9 ขึ้นนำ 1-0 เซต

คว้าแชม์ปที่ 7 ตะกร้อไทยเอเชียนเกมส์2026
กองประชาสัมพันธ์ กกท.

เซตสอง ไทยออกสตาร์ตนำ 4-0 จากเกมบล็อกของธนพล ก่อนมาเลเซียไล่กลับมาเสมอ 5-5 เกมกลับมาสูสีอีกครั้ง แต่หลังจากนั้นไทยเริ่มทำแต้มต่อเนื่องจากทั้งลูกฟาดหนักและการหยอดเปลี่ยนจังหวะ

ช่วงกลางเซต ไทยส่ง พรเทพ ถิ่นบางบน ลงมาช่วยในตำแหน่งตัวเสิร์ฟ ขณะที่ธนพลยังเก็บแต้มจากเกมหน้าเน็ตได้ต่อเนื่อง ก่อนจังหวะสุดท้ายมาเลเซียเสิร์ฟออกหลัง ส่งให้ไทยปิดเซต 15-8 ชนะ 2-0 เซต คว้าเหรียญทองทันที

ทีมเดี่ยวชายไทยครองแชมป์เอเชียนเกมส์เป็น สมัยที่ 7 หลังเคยคว้าเหรียญทองในปี 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 และ 2022 โดยเอเชียนเกมส์ 2018 ที่อินโดนีเซีย ไทยไม่ได้ลงแข่งขันประเภททีมเดี่ยว เนื่องจากข้อกำหนดให้แต่ละชาติเลือกส่งแข่งขันบางประเภท ก่อนกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งในเอเชียนเกมส์ 2022 ที่หางโจว

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ตะกร้อไทยคว้าทองที่10
สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย The Takraw Association of Thailand
เส้นทางในเอเชียนเกมส์ 2026 ไทยผ่านรอบแบ่งกลุ่มด้วยการชนะฟิลิปปินส์ 2-0 เซต และเฉือนเจ้าภาพญี่ปุ่น 2-1 เซต คว้าแชมป์กลุ่มเอ จากนั้นรอบรองชนะเลิศเอาชนะเวียดนาม 2-0 เซต 15-7, 15-6 ก่อนผ่านเข้ามาพบมาเลเซียและปิดทัวร์นาเมนต์ด้วยเหรียญทอง

ก่อนการแข่งขันวันที่ 29 กันยายน ไทยมีสะสม 9 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน และ 13 เหรียญทองแดง การคว้าแชมป์ของทีมตะกร้อชายจึงเพิ่มยอดเหรียญทองของประเทศไทยเป็น 10 เหรียญทอง

ด้านเงินรางวัล กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกำหนดเงินรางวัลเอเชียนเกมส์สำหรับนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองไว้ที่ 2 ล้านบาทต่อคน ประเภททีมเดี่ยวชายมีนักกีฬาในรายชื่อ 5 คน จึงคิดเป็นเงินรางวัลส่วนของนักกีฬารวม 10 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ

หลังจบประเภททีมเดี่ยวชาย ทัพตะกร้อไทยยังมีการแข่งขันประเภท ตะกร้อ 4 คนหญิง ให้ลุ้นเหรียญรางวัลต่อในเอเชียนเกมส์ 2026

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 10:22 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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