เพจ ที ลมฟ้าอากาศ นัดเคลียร์ปมเตือนภัย 120 ชม. อาจไม่ถูกใจใคร หวังลดความสูญเสีย
เพจ ที ลมฟ้าอากาศ นัดชี้แจงสาเหตุโพสต์เตือนภัย 120 ชั่วโมง ยอมรับอาจไม่ถูกใจใคร แต่อยากช่วยลดความสูญเสีย แนะจับตาสภาพอากาศ อาจแปรปรวนมากขึ้น
จากกรณี นายนัฐวุฒิ แดนดี รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ แจงกรณีข่าวลือเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือมหาอุทกภัยใน 120 ชั่วโมงข้างหน้า โดยยืนยันว่าข้อมูลเรื่องฝนตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่สอดคล้องกับผลการพยากรณ์อากาศ ความเป็นจริงคือช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่ง ปัจจัยหลักเกิดจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ร่องมรสุม และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้น
สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แม้บางจุดจะไม่มีฝนตกลงมาสมทบ แต่ปริมาณน้ำยังคงไม่ลดลง ทำให้มีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรหลายแห่ง เช่น ถนนแจ้งวัฒนะขาเข้า บริเวณถนนอ่อนนุช ซอยอ่อนนุช 80 และถนนสายไหมบริเวณหน้าห้างแม็คโคร เป็นต้น
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ที ลมฟ้าอากาศ ต้นโพสต์เรื่องดังกล่าว ออกมาเคลื่อนไหวเตรียมชี้แจงสาเหตุที่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า 120 ชั่วโมง ทางเพจระบุว่า เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ในวันพรุ่งนี้เวลา 20.00 น. จะมาสรุปเหตุผลทั้งหมดให้ฟัง
แอดมินเพจย้ำว่า การแจ้งเตือนที่ผ่านมาอาจจะไม่ถูกใจใครบ้าง แต่มีเป้าหมายหลักเพื่อลดความสูญเสียทางทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนให้ได้มากที่สุด พร้อมเตือนให้ทุกคนติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เพราะในอนาคตสภาพอากาศทั่วโลกจะแปรปรวนมากขึ้น เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดก็สามารถเกิดขึ้นได้ ธรรมชาติคือผู้กำหนด และการทำความเข้าใจสภาพอากาศจะช่วยให้ประชาชนเอาตัวรอดได้ในอนาคต
“เข้าสู่ช่วงสถานการณ์คลี่คลายแล้ว พรุ่งนี้ช่วงเวลา 20:00น. ผมจะสรุปว่า “ทำไมผมถึงโพสต์เตือน 120 ชั่วโมง” และเหตุผลที่ต้องเตือน แม้อาจจะไม่ถูกใจใครบ้าง แต่เพื่อลดความสูญเสียทางทรัพย์สินและชีวิตให้ได้มากที่สุด ขอให้ติดตาม เพราะในอนาคตสภาพอากาศทั่วโลกจะแปรปรวนมากขึ้น สิ่งที่ไม่เคยเกิดก็อย่าคิดว่าจะเกิดไม่ได้ ธรรมชาติคือผู้กำหนด การเข้าใจสภาพอากาศมากขึ้นอาจจะทำให้คุณเอาตัวรอดได้ในอนาคต”
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