ระทึกน่าน! อสม. ทดลองกินอาหารเสริม ระหว่างอบรม ต้องหามส่ง รพ. 104 ราย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 09:55 น.
ระทึกน่าน! อสม. ทดลองกินอาหารเสริม ระหว่างอบรม ต้องหามส่ง รพ. 104 ราย

อสม. ทดลองกินอาหารเสริม ระหว่างอบรม เกิดอาการป่วยเฉียบพลัน แน่นหน้าอก-หมดสติ ต้องหามส่งโรงพยาบาล 104 ราย สธ.เร่งส่งตรวจหาสารอันตราย

ที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เกิดอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันหลายราย ภายหลังทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่ง ระหว่างการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 25–27 กันยายน 2569 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย

ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 163 ราย มีผู้รับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 129 ราย ในจำนวนนี้มีอาการผิดปกติ 104 ราย ขณะที่ 25 รายไม่มีอาการ และอีก 34 รายไม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนาน้อย 21 ราย และต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 7 ราย

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เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงพักการอบรมของวันที่ 27 ก.ย.2569 หลังมีผู้ติดตามวิทยากรนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาแนะนำและให้ อสม. กลุ่มหนึ่งทดลองรับประทาน จากนั้นภายในเวลาประมาณ 15 นาที ผู้เข้ารับการอบรมบางรายเริ่มมีอาการผิดปกติ เช่น แน่นหน้าอก หน้าและตัวแดง ผื่นขึ้น ความดันโลหิตสูง และบางรายถึงขั้นหมดสติ จนต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนาน้อยเพื่อรับการรักษา

อสม. ขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2569 ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ พรรคกล้าธรรม อดีตเลขา รมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โนทะ สส.น่าน เขต 2 พรรคกล้าธรรม หลังทราบเรื่อง เดินทางเข้าติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ โรงพยาบาลนาน้อย โดยมี นายแพทย์วิษณุ มงคลคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อย นายฌัชภัทร พานิช ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน พร้อมทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางดูแลผู้ป่วย

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นายฌัชภัทร พานิช ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวว่า ขณะนี้ทีมสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการติดตามอาการของผู้ป่วยทุกรายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ยังต้องเฝ้าระวัง พร้อมเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนเหตุการณ์และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ประชาชนควรระมัดระวังการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบข้อมูลชัดเจน และหากเกิดอาการผิดปกติหลังรับประทาน ควรรีบพบแพทย์ทันที

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ด้าน ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญในขณะนี้คือการติดตามอาการของผู้ป่วยทุกคนอย่างใกล้ชิด ไม่ควรรอจนมีอาการทรุดหนัก พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งแหล่งผลิต คุณสมบัติและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงแนวทางการจำหน่าย และหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงพิจารณาเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และเร่งสื่อสารข้อมูลเตือนภัยไปยังประชาชน

ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลนาน้อยได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อค้นหาสารปนเปื้อนหรือสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่อาจเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วย ส่วนทีมสอบสวนโรคอำเภอนาน้อยได้ลงพื้นที่สอบสวนเหตุการณ์แล้ว ขณะที่มีข้อมูลว่า สภ.นาน้อย ได้เข้าพบตัวแทนจำหน่ายเพื่อรับฟังข้อมูลและข้อกล่าวหา

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สำหรับข้อชี้แจงจากตัวแทนจำหน่ายที่มีการกล่าวอ้างว่า อาการหน้าแดง ตัวแดง หรือหลอดเลือดขยายตัวหลังรับประทานเป็นอาการปกติจากผลิตภัณฑ์นั้น ประเด็นดังกล่าวยังต้องตรวจสอบทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ ไม่ควรสรุปว่าเป็นอาการปกติหรือเกิดจากผลิตภัณฑ์โดยตรงจนกว่าจะมีหลักฐานยืนยัน

โรงพยาบาลนาน้อยระบุว่า ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อย่างทันท่วงที ขณะนี้ พ้นขีดอันตรายและปลอดภัยแล้ว ส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นและได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน ขณะที่บางรายยังอยู่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการจนกว่าจะคงที่และปลอดภัย

โรงพยาบาลนาน้อยฝากเตือนประชาชนว่า “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่ใช่ยารักษาโรค” ไม่สามารถใช้บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคได้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เช่น อ้างว่าสามารถ “ล้างพิษในเลือด” หรือ “รักษาโรคเรื้อรังให้หายขาด” ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ และหากสงสัยเกี่ยวกับยา หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้

ทั้งนี้ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสาเหตุโดยตรงของอาการป่วย การตรวจสอบข้อเท็จจริงและผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์จะเป็นข้อมูลสำคัญในการดำเนินการต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 09:55 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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