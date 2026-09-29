กานต์ วิภากร ระเบิดลง! โพสต์ฉะคนรอบตัว เสก โลโซ ลั่น เตือนรอบสุดท้าย
กานต์ วิภากร ระเบิดลง! โพสต์ฉะคนรอบตัว เสก โลโซ ดึงตัวกิน-ดื่มต่อหลังเสร็จคอนเสิร์ต ลั่น เตือนรอบสุดท้าย เห็นใจครอบครัวบ้าง
ทำเอาคนเป็นเมียถึงกับเหลืออดแล้ว สำหรับ กานต์ วิภากร โพสต์ข้อความฝากเตือนแบบแรง ๆ ไปถึงคนรอบ ๆ ตัวสามี “เสก โลโซ” ที่ชอบดึงตัวไปกิน-ดื่มต่อยันเช้า จนกลับมาต้องมีปากเสียงกันบ่อย ๆ วอนเห็นใจครอบครัวที่รอกินข้าวที่บ้านบ้าง
“สาเหตุที่ไม่มีเวลาเป็นส่วนตัว สาเหตุที่เหนื่อย ไม่ใช่แฟนคลับไม่ใช่อะไรเลย แต่คือพวกเดียวกัน เนี่ยตามไปเที่ยว ดูคอนเสิร์ตไปดื่มแล้วยังลากไปกินต่อร้านข้าวต้มถึงเช้า ทำให้ ต้องมีการปะทะกันปะปาย ซึ่งจะบอกว่าไร้สาระก็ใช่ แต่จะบอกว่ามันคือต้นเหตุแห่งการแตกแยก ถ้าไม่รีบควบคุมก็น่ากลัว เพราะฉะนั้น กูขอเลยไอ้พวกเพื่อน ๆ น้อง ๆ หรืออะไรที่ตามติดกันจนกูรำคาญ ไม่รู้จักมีความเกรงใจว่า ครอบครัวเค้าก็รออยู่ที่บ้าน หิวก็เป็นเหมือนกัน กูก็ไม่ได้อิ่มทิพย์นะ ยังไม่บรรลุ ไม่ได้หลับไม่ได้นอน ต้องมาคอยทะเลาะ เพราะพวกมึง อย่าให้เกิดเหตุการณ์อีก เตือนแล้ว!
ถ้ายังคงทำให้เหตุการณ์ และบรรยากาศเป็นอย่างงี้อีกพวกมึงไม่ต้องมาเจอกูอีกเลย ตัดเป็นตัดง่ายสบายอยู่ได้เนี่ยเกรงใจกันบ้าง สาเหตุที่แตกแยกกันทุกครั้ง คือไม่มีความเกรงใจ ขอสอนเลย คนที่คุณต้องเกรงใจมากที่สุด คือคนในครอบครัวของคุณ ลองไปคิดดี ๆ ก่อนที่จะระเบิดลง
ระเบิดลงกูไม่ลงผัวกูนะ กูบอกก่อน รำคาญ กูก็ไม่เอามึงเหมือนกัน ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ดีกับชั่วหักล้างกันไม่ได้ มึงก็ต้องรับทั้งชั่วและดี มึงรับไหวไหมล่ะ
ความอดทนกูเริ่มถึงที่สุดละ กูทำงานหนัก ไม่ได้หลับไม่ได้นอน กูไม่ได้พักผ่อน ลากกันไปแดกกับข้าวต้ม กูรำคาญน่ะ ! อย่าชะล่าใจ กูไม่เป็นแมวน้อยนะ เสือมันก็คือเสือ !! *** ไม่ยอม!!”
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อ้างอิงจาก : FB Wiphakorn Karn Sookpimay