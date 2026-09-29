เช็กด่วน การบินไทยยกเลิก 22 เที่ยวบิน เร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง 52 ไฟลต์
การบินไทย ขออภัยผู้โดยสารกรณีสัมภาระตกค้างสุวรรณภูมิ 52 เที่ยวบิน เร่งส่งคืนถึงบ้าน พร้อมประกาศยกเลิก 22 เที่ยวบินใน 10 เส้นทาง วันที่ 29–30 ก.ย. 69 เซ่นพิษน้ำท่วม
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขออภัยผู้โดยสารกรณีสัมภาระตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก 52 เที่ยวบินของวันที่ 26–27 กันยายน 2569 พร้อมเร่งทยอยส่งคืน ขณะที่การบินไทยประกาศยกเลิก 22 เที่ยวบินในวันที่ 29–30 กันยายน 2569
สัมภาระตกค้างเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 26–27 กันยายน ช่วงเดียวกับที่ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ อินโฟเควสท์รายงานว่าปัญหาเกิดจากหลายปัจจัยรวมกัน ทั้งสภาพอากาศ พายุฝนฟ้าคะนอง และน้ำท่วมขัง ซึ่งกระทบการเดินทางมาทำงานของพนักงานภาคพื้นและการขนถ่ายสัมภาระในลานจอด
การบินไทยระดมบุคลากรและทรัพยากรเพิ่ม เพื่อเร่งคัดแยก ลำเลียง และนำส่งสัมภาระคืนผู้โดยสาร ปัจจุบันสัมภาระจากทั้ง 52 เที่ยวบินอยู่ระหว่างทยอยนำส่งให้ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้ว จนกว่าจะส่งมอบครบ
“ผมขออภัยผู้โดยสารทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ขณะนี้การบินไทยกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับสัมภาระกลับคืนโดยเร็วที่สุด และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ” ชายกล่าว
ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนข้อมูลสัมภาระผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ไว้แล้ว การบินไทยจะส่งสัมภาระไปตามที่อยู่ที่ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์หรือส่งอีเมลยืนยันข้อมูลก่อนจัดส่ง
ผู้โดยสารที่ต้องการรับสัมภาระด้วยตัวเอง ติดต่อสำนักงานบริการสัมภาระ ชั้น 2 ด้านหน้าทางออกผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเวลา 06.30–23.30 น. โทร. 0-2134-5373–74
ผู้โดยสารที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สอบถามได้ที่ เส้นทางภายในประเทศ โทร. 0-2134-5373–74 และเส้นทางระหว่างประเทศ โทร. 0-2134-5466–68
ด้านการปฏิบัติการบิน วันที่ 28 กันยายน 2569 การบินไทยมีเที่ยวบินล่าช้า 34 เที่ยวบิน
การบินไทยยังประกาศยกเลิก 22 เที่ยวบินใน 10 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 29–30 กันยายน 2569 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังนี้
วันที่ 29 กันยายน 2569
- กรุงเทพฯ – อุดรธานี TG008 / TG009
- กรุงเทพฯ – ขอนแก่น TG040 / TG041
- กรุงเทพฯ – ภูเก็ต TG201 / TG202
- กรุงเทพฯ – ฮานอย TG560 / TG561
- กรุงเทพฯ – นิวเดลี TG315 / TG316
- กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ TG407 / TG408 / TG403 / TG404
- กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ TG415 / TG416
- กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต TG922 / TG923
วันที่ 30 กันยายน 2569
- กรุงเทพฯ – มิวนิก TG924 / TG925
- กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ TG934 / TG935
ผู้โดยสารในเที่ยวบินที่ถูกยกเลิก สอบถามได้ที่ THAI Contact Center โทร. +66 2 356 1111 หรือ THAI Overseas Contact Center โทร. +65 6351 0992 ตลอด 24 ชั่วโมง
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