พิมรี่พาย เครียดหนัก เจ๊งทุเรียนร้อยล้าน-จีนโกงสกุชชี่ ซ้ำน้ำท่วมโกดัง แบกหนี้มหาศาล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 09:50 น.
พิมรี่พาย ขาดทุนทุเรียนร้อยล้าน ซ้ำโกดังน้ำท่วม

พิมรี่พาย ยอมรับเครียดมาก ขาดทุนทุเรียนร้อยล้าน ถูกคนจีนโกงสกุชชี่-กระแสนิยมไปเร็ว ซ้ำน้ำท่วมโกดังสินค้าเสียหาย ตอนนี้แบกหนี้มหาศาล

ช่วงนี้เรียกได้ว่าหลาย ๆ คนประสบปัญหาเศรษฐกิจสบเซา รวมทั้ง พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์คนดังที่ล่าสุดไลฟ์สดเผยเรื่องราวชีวิตที่กำลังเผชิญปัญหาใหญ่รอบด้าน ทั้งธุรกิจขาดทุน ภัยธรรมชาติ และคนฉ้อโกง จนสถานะทางการเงินเข้าขั้นวิกฤต

ปัญหาเริ่มต้นจากการขายทุเรียนที่ขาดทุนไปกว่าร้อยล้านบาท เพราะระบบขนส่งทำงานล่าช้ากินเวลาถึง 3 วันกว่าจะคัดและชั่งน้ำหนักเสร็จ ทุเรียนจึงงอมและเละ ต้องส่งสินค้าเคลมให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมด แบกรับต้นทุนเพิ่มกล่องละ 100 บาท หากลูกค้าสั่ง 4 กล่อง ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าเคลม 800 บาท

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นอกจากนี้ลูกค้าบางคนนำทุเรียนที่ยังไม่สุกไปตากแดดทำคอนเทนต์จนสินค้าเสียหาย ซ้ำร้ายคนรับจัดหาของและชาวบ้านยังหลอกโกงเงินไปจำนวนมาก เพราะเห็นว่าเป็นหน้าใหม่ในวงการและซื้อง่าย

ตนพยายามกู้สถานการณ์ด้วยการนำของเล่นสกุชชี่มาขาย แต่กระแสนิยมอยู่ได้เพียง 7 วัน ปัญหายิ่งบานปลายเมื่อซัพพลายเออร์ชาวจีนส่งสินค้าผิดพลาดและไม่ได้คุณภาพมาให้ ต้องแก้ปัญหาด้วยการนำเงินทุนก้อนสุดท้ายไปซื้อสินค้าจากญี่ปุ่นมาซ่อมแซมงานเองจนหมดตัว

จากนั้นสถานการณ์เริ่มฟื้นตัว แต่ก็ต้องมาเจอปัญหาอุทกภัย โกดังสินค้าเจอน้ำท่วมหนักอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน สินค้าเสียหาย กล่องเปื่อยยุ่ย แพ็กเกจไม่สมบูรณ์ เตรียมนำสินค้าเหล่านี้มาโละขายประคองธุรกิจและขอให้ลูกค้าช่วยอุดหนุน

พิมรี่พาย ขาดทุนทุเรียนร้อยล้าน-4

สำหรับคำถามที่ว่าทำไมไม่ออกไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พิมรี่พายยอมรับตรง ๆ ว่าโกดังตัวเองก็เจอน้ำท่วมหนัก ทีมงานอยู่ในขั้นวิกฤตและลำบากมาก ที่ผ่านมาทำโรงทานและช่วยเหลือคนนับพันคนทุกเดือนอยู่แล้วแบบเงียบ ๆ ตอนนี้ขออย่าเพิ่งตัดสินใจ ตนต้องกอบกู้สถานการณ์ตัวเองก่อน

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แม้สถานการณ์จะย่ำแย่ แต่ยังฝากกำลังใจถึงคนที่เจอปัญหาหนักจนอยากคิดสั้น ขอให้ข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ สู้ต่อไปจนกว่าจังหวะชีวิตจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง

พิมรี่พาย ขาดทุนทุเรียนร้อยล้าน-2

@nbshop121 #พิมรี่พายขายทุกอย่าง @พิมรี่พายขายทุกอย่าง ♬ เสียงต้นฉบับ – PIMRY Nanunn🌙🤍

ที่มาข้อมูล : อรรถรส

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 09:50 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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