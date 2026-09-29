พิมรี่พาย เครียดหนัก เจ๊งทุเรียนร้อยล้าน-จีนโกงสกุชชี่ ซ้ำน้ำท่วมโกดัง แบกหนี้มหาศาล
พิมรี่พาย ยอมรับเครียดมาก ขาดทุนทุเรียนร้อยล้าน ถูกคนจีนโกงสกุชชี่-กระแสนิยมไปเร็ว ซ้ำน้ำท่วมโกดังสินค้าเสียหาย ตอนนี้แบกหนี้มหาศาล
ช่วงนี้เรียกได้ว่าหลาย ๆ คนประสบปัญหาเศรษฐกิจสบเซา รวมทั้ง พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์คนดังที่ล่าสุดไลฟ์สดเผยเรื่องราวชีวิตที่กำลังเผชิญปัญหาใหญ่รอบด้าน ทั้งธุรกิจขาดทุน ภัยธรรมชาติ และคนฉ้อโกง จนสถานะทางการเงินเข้าขั้นวิกฤต
ปัญหาเริ่มต้นจากการขายทุเรียนที่ขาดทุนไปกว่าร้อยล้านบาท เพราะระบบขนส่งทำงานล่าช้ากินเวลาถึง 3 วันกว่าจะคัดและชั่งน้ำหนักเสร็จ ทุเรียนจึงงอมและเละ ต้องส่งสินค้าเคลมให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมด แบกรับต้นทุนเพิ่มกล่องละ 100 บาท หากลูกค้าสั่ง 4 กล่อง ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าเคลม 800 บาท
นอกจากนี้ลูกค้าบางคนนำทุเรียนที่ยังไม่สุกไปตากแดดทำคอนเทนต์จนสินค้าเสียหาย ซ้ำร้ายคนรับจัดหาของและชาวบ้านยังหลอกโกงเงินไปจำนวนมาก เพราะเห็นว่าเป็นหน้าใหม่ในวงการและซื้อง่าย
ตนพยายามกู้สถานการณ์ด้วยการนำของเล่นสกุชชี่มาขาย แต่กระแสนิยมอยู่ได้เพียง 7 วัน ปัญหายิ่งบานปลายเมื่อซัพพลายเออร์ชาวจีนส่งสินค้าผิดพลาดและไม่ได้คุณภาพมาให้ ต้องแก้ปัญหาด้วยการนำเงินทุนก้อนสุดท้ายไปซื้อสินค้าจากญี่ปุ่นมาซ่อมแซมงานเองจนหมดตัว
จากนั้นสถานการณ์เริ่มฟื้นตัว แต่ก็ต้องมาเจอปัญหาอุทกภัย โกดังสินค้าเจอน้ำท่วมหนักอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน สินค้าเสียหาย กล่องเปื่อยยุ่ย แพ็กเกจไม่สมบูรณ์ เตรียมนำสินค้าเหล่านี้มาโละขายประคองธุรกิจและขอให้ลูกค้าช่วยอุดหนุน
สำหรับคำถามที่ว่าทำไมไม่ออกไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พิมรี่พายยอมรับตรง ๆ ว่าโกดังตัวเองก็เจอน้ำท่วมหนัก ทีมงานอยู่ในขั้นวิกฤตและลำบากมาก ที่ผ่านมาทำโรงทานและช่วยเหลือคนนับพันคนทุกเดือนอยู่แล้วแบบเงียบ ๆ ตอนนี้ขออย่าเพิ่งตัดสินใจ ตนต้องกอบกู้สถานการณ์ตัวเองก่อน
แม้สถานการณ์จะย่ำแย่ แต่ยังฝากกำลังใจถึงคนที่เจอปัญหาหนักจนอยากคิดสั้น ขอให้ข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ สู้ต่อไปจนกว่าจังหวะชีวิตจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง
@nbshop121 #พิมรี่พายขายทุกอย่าง @พิมรี่พายขายทุกอย่าง ♬ เสียงต้นฉบับ – PIMRY Nanunn🌙🤍
ที่มาข้อมูล : อรรถรส
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