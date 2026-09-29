ตายพุ่ง 83 ราย น้ำท่วมอินเดีย-เนปาล อ่วม! จนท.เร่งอพยพ 7.5 หมื่นคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย
ยังวิกฤติ! จับตาสถานการณ์ น้ำท่วม-ฝนตกหนัก ถล่ม อินเดีย-เนปาล คร่าชีวิตผู้คนพุ่ง 83 ราย บ้านเรือนเสียหายหลายพันหลัง
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียใต้ หลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในหลายพื้นที่ โดยทางการอินเดียและเนปาลรายงานยอดผู้เสียชีวิตรวมกันพุ่งสูงถึง 83 รายแล้ว ขณะที่หน่วยงานกู้ภัยเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย
ทางการอินเดีย เปิดเผยว่า อุทกภัยจากฝนตกต่อเนื่อง 3 วันในรัฐอุตตรประเทศ ทางตอนเหนือ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 62 ราย บาดเจ็บ 46 ราย และบ้านเรือนพังเสียหายกว่า 1,000 หลัง โรงเรียนในเมืองลัคเนาต้องประกาศปิดชั่วคราว
ขณะที่รัฐโอริสสาทางตะวันออกต้องอพยพประชาชนกว่า 75,000 คนหนีภัยน้ำท่วม โดยนักวิทยาศาสตร์อุตุนิยมวิทยาคาดว่าปริมาณฝนจะเริ่มลดลงหลังสภาพอากาศเหนืออ่าวเบงกอลอ่อนกำลังลง
สำหรับสถานการณ์ในประเทศเนปาล หน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ามีผู้เสียชีวิต 21 ราย สูญหาย 5 ราย บาดเจ็บ 5 ราย และบ้านเรือน 194 หลังเสียหายจากน้ำท่วมและดินถล่มช่วงวันที่ 24-27 กันยายนที่ผ่านมา ซ้ำเติมสถานการณ์ในประเทศที่ยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคม ซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและยังคงมีผู้สูญหายอีกเกือบ 6,000 ราย
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