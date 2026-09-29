ถ่ายทอดสดมวยสากล โฟกัส ณัฐนิชา พบ สึกิมิ นามิกิ รอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 09:11 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 09:11 น.
ถ่ายทอดสดมวยสากล โฟกัส ณัฐนิชา พบ สึกิมิ นามิกิ รอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026

โฟกัส ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง ขึ้นสังเวียนรอบรองชนะเลิศ มวยสากลหญิง รุ่น 54 กก. ดวล สึกิมิ นามิกิ นักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 29 ก.ย. เวลา 11.00 น. สดทาง T Sports 7 และ AIS PLAY

โฟกัส ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง นักชกสาวทีมชาติไทย เตรียมขึ้นสังเวียนดวลกำปั้นกับ สึกิมิ นามิกิ (Tsukimi Namiki) นักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น ในการแข่งขันมวยสากลหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม รอบรองชนะเลิศ ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2569 เวลาประมาณ 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ นิชิโอะ ยิมเนเซียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดสดทางช่อง T Sports 7 และ AIS PLAY

ณัฐนิชาผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกหลังเฉือนชนะ นิกินา อุกตาโมวา จากอุซเบกิสถาน 3-2 เสียงในรอบ 8 คนสุดท้าย เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ส่วนรอบ 16 คน ณัฐนิชาออกหมัดจะแจ้งเอาชนะ ริซา ปาซูอิต จากฟิลิปปินส์ ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 5-0

โฆษณา

การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครั้งนี้ ส่งผลให้นักชกสาวไทยการันตีเหรียญทองแดงในมือทันที เนื่องจากกติกามวยสากลเอเชียนเกมส์ไม่มีการแข่งขันชิงอันดับ 3 และหากณัฐนิชาเอาชนะนามิกิในไฟต์นี้ได้สำเร็จ เธอจะคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นเหรียญทองประวัติศาสตร์ทันที

ด้าน สึกิมิ นามิกิ นักชกความหวังของเจ้าภาพ เอาชนะ หวง เสี่ยวเหวิน จากไต้หวัน 3-0 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ โดยนามิกิเคยประชันฝีมือในรุ่นเดียวกับณัฐนิชามาแล้วในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศมองโกเลีย ทำให้การโคจรมาพบกันในครั้งนี้ถือเป็นศึกล้างตาของสองยอดนักชกรุ่น 54 กิโลกรัมของทวีปเอเชีย

ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

โปรแกรมถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026

  • คู่ชก: ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง (ไทย) พบ สึกิมิ นามิกิ (ญี่ปุ่น)

  • รุ่น: 54 กิโลกรัมหญิง (รอบรองชนะเลิศ)

  • วันแข่งขัน: วันอังคารที่ 29 กันยายน 2569

  • เวลา: ประมาณ 11.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

  • สนาม: นิชิโอะ ยิมเนเซียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

  • ช่องทางถ่ายทอดสด: T Sports 7 และ AIS PLAY

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล : สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 09:11 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 09:11 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฟารีดา ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันที

ฟารีดา ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันที

เผยแพร่: 29 กันยายน 2569
เปิดอันดับ 10 เลขเด็ด หวยแม่จำเนียร 1/10/69 เลขวันเกิด ผอ.กองสลาก มาแรงทะลุแผง

เปิดอันดับ 10 เลขเด็ด หวยแม่จำเนียร 1/10/69 เลขวันเกิด ผอ.กองสลาก มาแรงทะลุแผง

เผยแพร่: 29 กันยายน 2569
ตร.บุกรวบ ลุงเขยหื่น ขยี้กามหลานสาววัย 10 ขวบ นานกว่า 3 ปี ขู่บังคับถ่ายคลิปโป๊

ตร.บุกรวบ ลุงเขยหื่น ขยี้กามหลานสาววัย 10 ขวบ นานกว่า 3 ปี ขู่บังคับถ่ายคลิปโป๊

เผยแพร่: 29 กันยายน 2569
กรมอุตุฯ เตือนรับมือฝนระลอกใหม่ 5-10 ต.ค. นี้

กรมอุตุฯ หัวจะปวด แดดไม่ทันอุ่น ฝนรอบใหม่จองคิวแล้ว จับตา 5-10 ต.ค.นี้

เผยแพร่: 29 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ฟารีดา ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันที บันเทิง

ฟารีดา ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันที

46 วินาที ที่แล้ว
สุดยอด! ทัพ PUBG MOBILE ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

สุดยอด! ทัพ PUBG MOBILE ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง ศึกเอเชียนเกมส์ 2026

16 นาที ที่แล้ว
เปิดอันดับ 10 เลขเด็ด หวยแม่จำเนียร 1/10/69 เลขวันเกิด ผอ.กองสลาก มาแรงทะลุแผง เลขเด็ด

เปิดอันดับ 10 เลขเด็ด หวยแม่จำเนียร 1/10/69 เลขวันเกิด ผอ.กองสลาก มาแรงทะลุแผง

37 นาที ที่แล้ว
ตร.บุกรวบ ลุงเขยหื่น ขยี้กามหลานสาววัย 10 ขวบ นานกว่า 3 ปี ขู่บังคับถ่ายคลิปโป๊ ข่าว

ตร.บุกรวบ ลุงเขยหื่น ขยี้กามหลานสาววัย 10 ขวบ นานกว่า 3 ปี ขู่บังคับถ่ายคลิปโป๊

42 นาที ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือนรับมือฝนระลอกใหม่ 5-10 ต.ค. นี้ ข่าว

กรมอุตุฯ หัวจะปวด แดดไม่ทันอุ่น ฝนรอบใหม่จองคิวแล้ว จับตา 5-10 ต.ค.นี้

43 นาที ที่แล้ว
ดร.จักษ์ สวนคนด่านายกฯ ลงพื้นที่น้ำท่วม เหน็บแรงรับของก่อนใคร ข่าว

ดร.จักษ์ เหน็บคนตะโกนด่า นายกฯ เท้าเปล่าลุยน้ำท่วม แต่มารับของแจกก่อนใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยแล้ว! โฆษกมูลนิธิฯ แจง “ดร.สมิทธ ธรรมสโรช” ไม่ใช่เจ้าของเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” ข่าว

เฉลยแล้ว! โฆษกมูลนิธิฯ แจง “ดร.สมิทธ ธรรมสโรช” ไม่ใช่เจ้าของเพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอม สินเจริญ เดือด! เจอบริษัทรถสไลด์โก่งราคาช่วงน้ำท่วม 10,000 บาท 400 เมตร บันเทิง

บอม สินเจริญ เดือด! เจอบริษัทรถสไลด์โก่งราคาช่วงน้ำท่วม คันละหมื่น ในระยะ 400 ม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ กางแผนผังเตือนภัยน้ำท่วมไทย ข่าว

กรุมอุตุฯ พูดแล้ว เตือนภัยน้ำท่วม หน่วยงานไหนทำอะไร ใครต้องรับผิดชอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมพลังช่วยน้ำท่วม เปิดจุดบริจาคที่พารากอน-ไอคอนสยาม ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมพลังช่วยน้ำท่วม เปิดจุดบริจาคที่พารากอน-ไอคอนสยาม ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดแบดมินตัน 29 ก.ย. "วิว กุลวุฒิ" ปะทะ "โลห์ คีน ยิว" จากสิงคโปร์ เริ่ม 15.00 น. แบดมินตัน

ถ่ายทอดสดแบดมินตัน 29 ก.ย. “วิว กุลวุฒิ” ปะทะ “โลห์ คีน ยิว” จากสิงคโปร์ เริ่ม 14.30 น.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. เตือนเฝ้าระวัง 3 เส้นทางสัญจร น้ำทะเลหนุนสูง มวลน้ำเหนือสมทบ 29 ก.ย.- 4 ต.ค. 69 ข่าว

กทม. เตือนประชาชน เฝ้าระวัง น้ำทะเลหนุนสูง มวลน้ำเหนือสมทบ 29 ก.ย.- 4 ต.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวอลเลย์บอลชาย ไทย ชนะ คีร์กีซสถาน 3-0 เอเชียนเกมส์ 2026 ลุ้นเข้ารอบ 8 ทีม วอลเลย์บอล

ผลวอลเลย์บอลชาย ไทย ชนะ คีร์กีซสถาน 3-0 เอเชียนเกมส์ 2026 ลุ้นเข้ารอบ 8 ทีม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้อมอาลัย พระครูปัญญาวชิรคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดผดุงธรรม มรณภาพ สิริอายุ 74 ปี 54 พรรษา ข่าว

น้อมอาลัย พระครูปัญญาวชิรคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดผดุงธรรม มรณภาพ สิริอายุ 74 ปี 54 พรรษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมวันนี้ 29 ก.ย. 69 เช็ก 60 จุดทางหลวงรถผ่านไม่ได้ ทางด่วนและมอเตอร์เวย์ฟรีวันสุดท้าย ข่าว

น้ำท่วมวันนี้ 29 ก.ย. 69 เช็ก 60 จุดทางหลวงรถผ่านไม่ได้ ทางด่วนและมอเตอร์เวย์ฟรีวันสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจทีลมฟ้าอากาศเตรียมนัดชี้แจงสาเหตุเตือนภัย 120 ชั่วโมง ข่าว

เพจ ที ลมฟ้าอากาศ นัดเคลียร์ปมเตือนภัย 120 ชม. อาจไม่ถูกใจใคร หวังลดความสูญเสีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงการคลัง เปิดสายด่วน 1689 รวมมาตรการ-ช่องทางช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง เปิดสายด่วน 1689 รวมมาตรการ-ช่องทางช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะกร้อชายไทย อัดมาเลเซีย 2-0 คว้าทองที่ 10 เอเชียนเกมส์ 2026 แชมป์ทีมเดี่ยวสมัย 7 ข่าวกีฬา

ตะกร้อชายไทย อัดมาเลเซีย 2-0 คว้าทองที่ 10 เอเชียนเกมส์ 2026 แชมป์ทีมเดี่ยวสมัย 7

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกน่าน! อสม. ทดลองกินอาหารเสริม ระหว่างอบรม ต้องหามส่ง รพ. 104 ราย ข่าว

ระทึกน่าน! อสม. ทดลองกินอาหารเสริม ระหว่างอบรม ต้องหามส่ง รพ. 104 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กานต์ วิภากร ระเบิดลง! โพสต์ฉะคนรอบตัว เสก โลโซ พาแวะดื่มต่อหลังเสร็จงาน ลั่น เตือนรอบสุดท้าย บันเทิง

กานต์ วิภากร ระเบิดลง! โพสต์ฉะคนรอบตัว เสก โลโซ ลั่น เตือนรอบสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พาย ขาดทุนทุเรียนร้อยล้าน ซ้ำโกดังน้ำท่วม บันเทิง

พิมรี่พาย เครียดหนัก เจ๊งทุเรียนร้อยล้าน-จีนโกงสกุชชี่ ซ้ำน้ำท่วมโกดัง แบกหนี้มหาศาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน การบินไทยยกเลิก 22 เที่ยวบิน เร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง 52 ไฟลต์ ข่าว

เช็กด่วน การบินไทยยกเลิก 22 เที่ยวบิน เร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง 52 ไฟลต์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตายพุ่ง 83 ราย น้ำท่วมอินเดีย-เนปาล อ่วม! จนท.เร่งอพยพ 7.5 หมื่นคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย บ้านเรือนเสียหายนับพันหลัง ข่าว

ตายพุ่ง 83 ราย น้ำท่วมอินเดีย-เนปาล อ่วม! จนท.เร่งอพยพ 7.5 หมื่นคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! การบินไทยขอชะลอส่งสินค้าขาออก 29 ก.ย.-3 ต.ค. หลัง THAI Cargo มีของค้างคลังจำนวนมาก ข่าว

ด่วน! การบินไทยขอชะลอส่งสินค้าขาออก 29 ก.ย.-3 ต.ค. หลัง THAI Cargo มีของค้างคลังจำนวนมาก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 29 ก.ย. 69 วอลเลย์ชายไทยดวลคีร์กีซฯ สุพัชนินทร์ลุ้นเหรียญ ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 29 ก.ย. 69 วอลเลย์ชายไทยดวลคีร์กีซฯ สุพัชนินทร์ลุ้นเหรียญ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ คีร์กีซสถาน 29 ก.ย. 69 เวลา 08.00 น. เอเชียนเกมส์ 2026