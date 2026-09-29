ถ่ายทอดสดมวยสากล โฟกัส ณัฐนิชา พบ สึกิมิ นามิกิ รอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026
โฟกัส ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง ขึ้นสังเวียนรอบรองชนะเลิศ มวยสากลหญิง รุ่น 54 กก. ดวล สึกิมิ นามิกิ นักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 29 ก.ย. เวลา 11.00 น. สดทาง T Sports 7 และ AIS PLAY
โฟกัส ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง นักชกสาวทีมชาติไทย เตรียมขึ้นสังเวียนดวลกำปั้นกับ สึกิมิ นามิกิ (Tsukimi Namiki) นักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น ในการแข่งขันมวยสากลหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม รอบรองชนะเลิศ ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2569 เวลาประมาณ 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ นิชิโอะ ยิมเนเซียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดสดทางช่อง T Sports 7 และ AIS PLAY
ณัฐนิชาผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกหลังเฉือนชนะ นิกินา อุกตาโมวา จากอุซเบกิสถาน 3-2 เสียงในรอบ 8 คนสุดท้าย เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ส่วนรอบ 16 คน ณัฐนิชาออกหมัดจะแจ้งเอาชนะ ริซา ปาซูอิต จากฟิลิปปินส์ ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 5-0
การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครั้งนี้ ส่งผลให้นักชกสาวไทยการันตีเหรียญทองแดงในมือทันที เนื่องจากกติกามวยสากลเอเชียนเกมส์ไม่มีการแข่งขันชิงอันดับ 3 และหากณัฐนิชาเอาชนะนามิกิในไฟต์นี้ได้สำเร็จ เธอจะคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นเหรียญทองประวัติศาสตร์ทันที
ด้าน สึกิมิ นามิกิ นักชกความหวังของเจ้าภาพ เอาชนะ หวง เสี่ยวเหวิน จากไต้หวัน 3-0 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ โดยนามิกิเคยประชันฝีมือในรุ่นเดียวกับณัฐนิชามาแล้วในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศมองโกเลีย ทำให้การโคจรมาพบกันในครั้งนี้ถือเป็นศึกล้างตาของสองยอดนักชกรุ่น 54 กิโลกรัมของทวีปเอเชีย
โปรแกรมถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026
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คู่ชก: ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง (ไทย) พบ สึกิมิ นามิกิ (ญี่ปุ่น)
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รุ่น: 54 กิโลกรัมหญิง (รอบรองชนะเลิศ)
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วันแข่งขัน: วันอังคารที่ 29 กันยายน 2569
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เวลา: ประมาณ 11.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
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สนาม: นิชิโอะ ยิมเนเซียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
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ช่องทางถ่ายทอดสด: T Sports 7 และ AIS PLAY
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แหล่งข้อมูล : สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย