“รุย ทาคาฮาชิ” ลูกยางหนุ่มญี่ปุ่น เปิดตัวเป็นเกย์ เผยน้องชายคนนี้ ช่วยปลดล็อกตัวเอง
“รุย ทาคาฮาชิ” ลูกยางหนุ่มญี่ปุ่น เปิดตัวเป็นเกย์ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว เผยน้องชาย “รัน ทาคาฮาชิ” ช่วยปลดล็อกตัวเอง ยันจะยังคงทุ่มเทกับวอลเลย์บอลอย่างเต็มที่
กลายเป็นประเด็นที่สะเทือนต่อวงการวอลเลย์บอลญี่ปุ่น หลังจากที่ “รุย ทาคาฮาชิ” นักกีฬาวอลเลย์บอลชายญี่ปุ่น สังกัดทีมซันทอรีซันเบิร์ดส์ โอซากะ และพี่ชายของ “รัน ทาคาฮาชิ” นักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติญี่ปุ่น ได้ออกแถลงการณ์ประกาศตัวว่าตนเป็น LGBTQ+ ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โดยเนื้อหาระบุว่า
“แจ้งให้ทราบ ผม ทากาฮาชิ รุย จากทีมซันทอรีซันเบิร์ดส์ โอซากะครับ ตั้งแต่เด็ก ผมหวาดกลัวที่จะเผชิญหน้ากับด้านหนึ่งของตัวเอง รู้สึกสับสน และปฏิเสธตัวเองมาโดยตลอด สิ่งนั้นคือ การที่ผมเป็นเกย์ และเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
การได้ร่วมทีมเดียวกับ ทากาฮาชิ รัน น้องชายของผม เป็นเวลาเกือบ 2 ปี ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผม และการได้คุยกับเขาก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมยอมรับตัวเองได้เป็นครั้งแรก
การได้สื่อสารความรู้สึกของตัวเองออกมาเป็นคำพูดช่วยให้ผมจัดการกับความรู้สึกภายในใจได้ และค่อย ๆ รู้สึกว่า “เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ก็ดีแล้ว”
การที่ผมสามารถเผชิญหน้ากับตัวเองได้จนถึงตอนนี้ เป็นเพราะช่วงเวลาที่ได้อยู่กับรัน รวมถึงการมีครอบครัว เพื่อนร่วมทีม ทีมสตาฟฟ์ และผู้เกี่ยวข้องทุกคนคอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุน ผมขอขอบคุณจากใจจริงที่ทุกคนคอยช่วยเหลือในหลาย ๆ สถานการณ์ที่ผ่านมา
เมื่อกำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ ผมจึงอยากใช้โอกาสนี้บอกเล่าเรื่องราวด้วยคำพูดของตัวเองให้แฟน ๆ ที่คอยเชียร์ผมเสมอมาได้รับทราบ จากนี้ไป ผมจะยังคงทุ่มเทให้กับวอลเลย์บอลและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาตัวเองในทุก ๆ ด้านเช่นเดิม
และแม้ว่าเหตุผลหรือบริบทชีวิตจะแตกต่างกัน แต่สำหรับใครที่กำลังสับสนและยังไม่สามารถยอมรับตัวเองได้ ผมหวังว่าการที่ผมลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับตัวเองและบอกเล่าเรื่องราวด้วยคำพูดของผมเอง จะช่วยเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับทุกคนได้บ้าง
แม้อาจจะเป็นการแจ้งให้ทราบอย่างกะทันหัน แต่ก็ขอขอบคุณที่อ่านจนจบครับ ผมขอขอบคุณจากใจจริงสำหรับกำลังใจจากแฟน ๆ และทุก ๆ คนที่คอยสนับสนุนเสมอมา จากนี้ไป ผมก็จะเติบโตขึ้นผ่านกีฬาวอลเลย์บอลในแบบฉบับของ ทาคาฮาชิ รุย ต่อไปครับ”
ที่มา: IG/ rui_takahashi_ , STARNEWS
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