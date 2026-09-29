“รุย ทาคาฮาชิ” ลูกยางหนุ่มญี่ปุ่น เปิดตัวเป็นเกย์ เผยน้องชายคนนี้ ช่วยปลดล็อกตัวเอง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 09:34 น.
"รุย ทาคาฮาชิ" ลูกยางหนุ่มญี่ปุ่น เปิดตัวเป็นเกย์ เผยขอบคุณน้องชาย ช่วยปลดล็อกตัวเอง

“รุย ทาคาฮาชิ” ลูกยางหนุ่มญี่ปุ่น เปิดตัวเป็นเกย์ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว เผยน้องชาย “รัน ทาคาฮาชิ” ช่วยปลดล็อกตัวเอง ยันจะยังคงทุ่มเทกับวอลเลย์บอลอย่างเต็มที่

กลายเป็นประเด็นที่สะเทือนต่อวงการวอลเลย์บอลญี่ปุ่น หลังจากที่ “รุย ทาคาฮาชิ” นักกีฬาวอลเลย์บอลชายญี่ปุ่น สังกัดทีมซันทอรีซันเบิร์ดส์ โอซากะ และพี่ชายของ “รัน ทาคาฮาชิ” นักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติญี่ปุ่น ได้ออกแถลงการณ์ประกาศตัวว่าตนเป็น LGBTQ+ ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โดยเนื้อหาระบุว่า

“แจ้งให้ทราบ ผม ทากาฮาชิ รุย จากทีมซันทอรีซันเบิร์ดส์ โอซากะครับ ตั้งแต่เด็ก ผมหวาดกลัวที่จะเผชิญหน้ากับด้านหนึ่งของตัวเอง รู้สึกสับสน และปฏิเสธตัวเองมาโดยตลอด สิ่งนั้นคือ การที่ผมเป็นเกย์ และเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

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การได้ร่วมทีมเดียวกับ ทากาฮาชิ รัน น้องชายของผม เป็นเวลาเกือบ 2 ปี ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผม และการได้คุยกับเขาก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมยอมรับตัวเองได้เป็นครั้งแรก

การได้สื่อสารความรู้สึกของตัวเองออกมาเป็นคำพูดช่วยให้ผมจัดการกับความรู้สึกภายในใจได้ และค่อย ๆ รู้สึกว่า “เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ก็ดีแล้ว”

แถลงจาก รุย ทาคาฮาชิ นักวอลเลย์บอลชายญี่ปุ่น
IG/ rui_takahashi_

การที่ผมสามารถเผชิญหน้ากับตัวเองได้จนถึงตอนนี้ เป็นเพราะช่วงเวลาที่ได้อยู่กับรัน รวมถึงการมีครอบครัว เพื่อนร่วมทีม ทีมสตาฟฟ์ และผู้เกี่ยวข้องทุกคนคอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุน ผมขอขอบคุณจากใจจริงที่ทุกคนคอยช่วยเหลือในหลาย ๆ สถานการณ์ที่ผ่านมา

เมื่อกำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ ผมจึงอยากใช้โอกาสนี้บอกเล่าเรื่องราวด้วยคำพูดของตัวเองให้แฟน ๆ ที่คอยเชียร์ผมเสมอมาได้รับทราบ จากนี้ไป ผมจะยังคงทุ่มเทให้กับวอลเลย์บอลและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาตัวเองในทุก ๆ ด้านเช่นเดิม

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และแม้ว่าเหตุผลหรือบริบทชีวิตจะแตกต่างกัน แต่สำหรับใครที่กำลังสับสนและยังไม่สามารถยอมรับตัวเองได้ ผมหวังว่าการที่ผมลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับตัวเองและบอกเล่าเรื่องราวด้วยคำพูดของผมเอง จะช่วยเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับทุกคนได้บ้าง

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แม้อาจจะเป็นการแจ้งให้ทราบอย่างกะทันหัน แต่ก็ขอขอบคุณที่อ่านจนจบครับ ผมขอขอบคุณจากใจจริงสำหรับกำลังใจจากแฟน ๆ และทุก ๆ คนที่คอยสนับสนุนเสมอมา จากนี้ไป ผมก็จะเติบโตขึ้นผ่านกีฬาวอลเลย์บอลในแบบฉบับของ ทาคาฮาชิ รุย ต่อไปครับ”

IG/ rui_takahashi_
รุย ทาคาฮาชิ กับ รัน ทาคาฮาชิ
IG/ rui_takahashi_
IG/ rui_takahashi_

ที่มา: IG/ rui_takahashi_ , STARNEWS

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 09:34 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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