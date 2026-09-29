Fastwork แพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ดัง ปิดตัวสิ้นปีนี้ ยอมรับขาดทุนต่อเนื่อง
Fastwork แพลตฟอร์มจ้างงานฟรีแลนซ์ ประกาศปิดตัวโดเมน .co 31 ธันวาคม 2569 แบกรับผลขาดทุนต่อเนื่อง ชาวเน็ตจับสังเกตอาจย้ายไปใช้ .com แทน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2569 fastwork แพลตฟอร์มจ้างงานฟรีแลนซ์ ประกาศว่า fastwork.co จะปิดตัวภายในสิ้นปีนี้ครับ ขอโทษที่พาทุกคนไปไม่ถึงจุดหมายที่เราเคยสัญญาไว้
หลายปีที่ผ่านมา เราพยายามทําให้ Fastwork.co เป็นพื้นที่ที่คนไทยสามารถหางาน หาคน และสร้างอาชีพจากสิ่งที่ตัวเองทําได้ เราเคยฝันไกลกว่านั้นด้วยซ้ํา เราอยากพาคนไทยออกไปสู่ตลาดโลก อยากให้ความสามารถของคนไทย ไม่ต้องหยุดอยู่แค่ในประเทศไทย แต่ความจริงคือ บริษัทขาดทุนมากขึ้นทุกปี และในที่สุดเราต้องเป็นคนยอมรับว่า เราทําสิ่งที่ตั้งใจไว้ไม่สําเร็จ
พวกเราอยากขอโทษทุกคน ขอโทษ freelance ที่อยู่กับเรา ขอโทษลูกค้าที่เคยไว้วางใจเรา และขอโทษทุกคนที่เคยเชื่อใน vision ของ Fastwork.co
ทั้งนี้ แพลตฟอร์มยังสามารถดําเนินการได้ตามปกติ ทั้งหน้าแอปและเว็บไซต์จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนพวกเราโดยเสมอมา
fastwork Team
อย่างไรก็ดี มีชาวเน็ตจับสังเกตว่าเป็นการย้ายโดเมนใหม่จาก .co เป็น .com หากมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สู้ต่อไม่ไหว! ร้านสเต็กเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 30 ก.ย.นี้ ขอโทษลูกค้า พยายามที่สุดแล้ว
- เจ้าของร้าน ไอศกรีมฮาเวลส์ ประกาศขายกิจการ 165 ล้าน เตรียมละทางโลกออกบวชวัดป่า
- บริษัทนำเข้า-ส่งออกเหล็กและโลหะรายใหญ่ ประกาศยุติกิจการฟ้าผ่า พนักงานตกงานกะทันหัน