Fastwork แพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ดัง ปิดตัวสิ้นปีนี้ ยอมรับขาดทุนต่อเนื่อง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 09:17 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 09:18 น.
Fastwork ประกาศปิดตัวโดเมน .co 31 ธ.ค. 69

Fastwork แพลตฟอร์มจ้างงานฟรีแลนซ์ ประกาศปิดตัวโดเมน .co 31 ธันวาคม 2569 แบกรับผลขาดทุนต่อเนื่อง ชาวเน็ตจับสังเกตอาจย้ายไปใช้ .com แทน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2569 fastwork แพลตฟอร์มจ้างงานฟรีแลนซ์ ประกาศว่า fastwork.co จะปิดตัวภายในสิ้นปีนี้ครับ ขอโทษที่พาทุกคนไปไม่ถึงจุดหมายที่เราเคยสัญญาไว้

หลายปีที่ผ่านมา เราพยายามทําให้ Fastwork.co เป็นพื้นที่ที่คนไทยสามารถหางาน หาคน และสร้างอาชีพจากสิ่งที่ตัวเองทําได้ เราเคยฝันไกลกว่านั้นด้วยซ้ํา เราอยากพาคนไทยออกไปสู่ตลาดโลก อยากให้ความสามารถของคนไทย ไม่ต้องหยุดอยู่แค่ในประเทศไทย แต่ความจริงคือ บริษัทขาดทุนมากขึ้นทุกปี และในที่สุดเราต้องเป็นคนยอมรับว่า เราทําสิ่งที่ตั้งใจไว้ไม่สําเร็จ

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พวกเราอยากขอโทษทุกคน ขอโทษ freelance ที่อยู่กับเรา ขอโทษลูกค้าที่เคยไว้วางใจเรา และขอโทษทุกคนที่เคยเชื่อใน vision ของ Fastwork.co

ทั้งนี้ แพลตฟอร์มยังสามารถดําเนินการได้ตามปกติ ทั้งหน้าแอปและเว็บไซต์จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนพวกเราโดยเสมอมา

fastwork Team

อย่างไรก็ดี มีชาวเน็ตจับสังเกตว่าเป็นการย้ายโดเมนใหม่จาก .co เป็น .com หากมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

Fastwork แพลตฟอร์มจ้างงานฟรีแลนซ์ ขาดทุนต่อเนื่อง ปิดตัวสิ้นปีนี้
ภาพจาก Facebook : CK Cheong, CPA
Fastwork แพลตฟอร์มจ้างงานฟรีแลนซ์ ขาดทุนต่อเนื่อง ปิดตัวสิ้นปีนี้ (1)
ภาพจาก Facebook : CK Cheong, CPA

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2569 09:17 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2569 09:18 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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